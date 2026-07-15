Экс-участник Black Star певец TERRY поддержал Шаляпина: «Я вообще не понимаю этот фетиш»

Певец TERRY Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец TERRY (Олег Терновой), бывший участник лейбла Black Star, в разговоре с KP.RU признался, почему не планирует становиться диджеем, а также вспомнил непростой путь в вуз. Заодно музыкант объяснил внезапный тренд среди звезд.

В последнее время многие российские исполнители стали чаще устраивать неожиданные встречи с поклонниками: появляются на выпускных, приезжают на свадьбы и радуют аудиторию личным присутствием. По мнению TERRY, такие поступки связаны не только с желанием сделать приятное фанатам, но и с возможностью напомнить о себе. «Думаю, все довольно просто: это отличный инфоповод и возможность сделать приятное своим поклонникам. Такие истории всегда вызывают хорошие эмоции и повышают лояльность аудитории. Я сам пока таких сюрпризов не устраивал, но идея классная», — рассказал артист.

Фото: личный архив

Еще одним заметным трендом стало увлечение музыкантов диджеингом. Актеры и музыканты начали все чаще вставать за пульт и пробовать себя в клубном формате. Однако TERRY признался, что пока не собирается менять направление и сосредоточен на своей основной профессии. «Я чувствую себя именно артистом и получаю удовольствие от того, что пишу песни, выступаю и развиваюсь в музыке. Поэтому пока становиться диджеем в мои планы не входит», — объяснил певец.

Не обошли стороной разговор и тему транспорта. Недавно Прохор Шаляпин пожаловался на мотоциклистов, а ранее критиковал электросамокаты. TERRY признался, что ему тоже не по душе некоторые участники дорожного движения. «Больше всего меня раздражают мотоциклисты с очень громким выхлопом. Я вообще не понимаю этот фетиш — какую потребность человек закрывает тем, что будит половину района? На мой взгляд, это просто нарушение комфорта окружающих. А вообще я очень люблю автомобили и путешествия на машине», — поделился артист.

Фото: личный архив

Сейчас у многих абитуриентов начинается напряженный период — поступление в университеты. TERRY вспомнил собственные студенческие годы и признался, что сам не сразу смог стать студентом. «В вуз я поступил только с третьей попытки, поэтому прекрасно понимаю тех, кто сейчас переживает. Студенческие годы пролетели очень быстро, а последние два курса я уже параллельно работал в театре. Было непросто, но очень интересно и весело — во многом благодаря людям, которые меня окружали», — рассказал музыкант.

Тем, кто сейчас переживает из-за экзаменов и результатов поступления, артист посоветовал не опускать руки. «Не волнуйтесь. Если не получилось с первого раза, всегда есть второй, а иногда и третий шанс. Я тому живой пример», — отметил TERRY.

Также певец высказался о возможных изменениях в системе образования. Недавно один из российских вузов отказался от привычных письменных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта, заменив их выпускным экзаменом. По мнению артиста, такой подход может иметь смысл, если поможет лучше оценивать знания студентов. «Я свое уже отмучился, теперь пусть их покошмарят. А если серьезно, если такой формат поможет выпускать более сильных специалистов и лучше проверять реальные знания студентов, то почему бы и нет», — заключил TERRY.

Фото: личный архив

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