Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 16 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 558 дронов

2. Кто станет премьером незалежной

3. Киевский судья-меломан стреляет при звуках русской музыки

4. Самостийный агент спалился в Югре

5. Бывший министр считает Украину Русью

6. Европа решила, куда отправит украинских мужиков в 2027-м

7. Киев получит 6 млрд евро на китайские запчасти для дронов

8. Поляки мечутся между ненавистью к рагулям и москалям

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 16 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя до 220 боевиков. Подбиты бронемашина и 11 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила до 215 националистов. Сожжены 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Запада» выбили из рядов ВСУ свыше 220 военнослужащих. Разбиты три бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: более 325 солдат и офицеров, по три бронемашины и автомобиля.

«Восток» нанес противнику такой урон: более 465 человек, 15 автомобилей, боевая машина РСЗО «Бастион».

«Днепр» упокоил до 60 боевиков. Поражены 12 автомобилей, САУ «Богдана», безэкипажный катер и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб. Поражены 558 дронов. Моряки-черноморцы потопили четыре безэкипажных катера ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 16 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Проклятое кресло премьера

Издание Страна.ua со ссылкой на источник в офисе президента сообщает, что главу правления «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого могут назначить премьером, чтобы снять с должности главу Минобороны Михаила Федорова. В публикации так объясняют смену правительства: «Или пиар, чтобы показать обществу «обновление власти», или стремление решить под прикрытием смены кабмина другую проблему, актуальную для Зеленского. Например, снять Федорова с поста министра обороны». А среди возможных объяснений кандидатуры «нефтянника» Корецкого упоминают его относительную независимость, которая отличает его от уже бышего премьера Юлии Свириденко, которая «ни шагу не может ступить без инструкций». А другие — могут ступить?

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Fredrik Sandberg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Судья-меломан отстрелялся на замечание о русской музыке

Киевская горпрокуратура в изумлении. Столичный судья оказался поклонником чуждых культурных ценностей. Страж закона из Шевченковского райсуда беспечно слушал песни на русском языке. Бдительные горожане выразили ему устное негодование. Судья неудовольствия не понял. И начал стрелять. Теперь ему светит до семи лет лишения свободы. Усугубляет его вину то, что он наслаждался русскими напевами у детской площадки. А на замечание ответил богопротивным русским матом. И успел сделать три неприцельных выстрела. Лучше бы целился — не имел бы свидетелей. Да не судимы будете...

В Югре задержали украинского агента

Очередной дебил пытался совершить теракт в Ханты-Мансийском автономном округе. В ФСБ сообщили, что придурок получил инструкции от куратора с Украины. Он изъял самодельное взрывное устройство из схрона. Этот заряд он должен был взорвать на предприятии нефтяной промышленности в Нягани. Бомба состояла из таймера-замедлителя, электродетонатора и взрывчатки иностранного производства массой 1,5 кг. Он также успел переслать куратору из спецслужб незалежной подробные сведения об объектах топливно-энергетического комплекса региона. Теперь будет бурильщиком в тундре.

Экс-глава МИДа считает, что Украина — это Русь

Борис Тарасюк дважды был министром иностранных дел незалежной. 9 лет возглавлял Народный Рух Украины. И вот на 78-м году жизни бывший инструктор ЦК компартии Украины и бывший постпред самостийной при Совете Европы предложил дать его державе название «Русь». Так и заявил: «Украине я бы предложил название Русь. Это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство». Два месяца назад глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* тоже говорил, что Украина — это «Русь», и что она должна «над всеми этими властвовать». Как говорил Паниковский — жалкие, ничтожные людишки. Учите историю, мать вашу…

Борис Тарасюк. Фото: Council of Europe Parliamentary / Global Look Press

Украинских мужиков погонят из Европы на фронт

В странах Европы начиная с марта 2027 года начнут требовать от беженцев с Украины документальное подтверждение выполнения воинского долга. Ну, чтобы дать этим беглецам уютное убежище на законных основаниях. Для оформления документов мужикам из незалежной придется предъявить паспорт с отметкой о легальном пересечении границы или справку об освобождении от службы. Баста, карапузики, все врассыпную!

Киеву дадут 6 миллиардов на китайские дроны

Financial Times сообщает: Киев сможет направить 6 млрд евро из нового европейского кредита на закупку китайских комплектующих для беспилотников. Мера — вынужденная. Причина — неспособность Старого Света выпускать необходимый объем деталей самостоятельно. А в Пекине в курсе таких европейских планов?

Поляки пытаются пройти меж волынских струек

Поляки не любят хохлов, но москалей так просто ненавидят. Потому вынуждены делать выбор между нелюбимыми и ненавистными. Министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал условия для диалога с киевским режимом. Он призвал рассмотреть события Волынской резни. Министр заявил: «Предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем». Закончится этот конфликт — они начнут резать вас, но будет поздно.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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