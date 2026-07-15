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Звезды15 июля 2026 16:25

Обижал милиционеров и написал любимую жену в образе дамы легкого поведения: Какие тайны скрывают шедевры Рембрандта

Исполнилось 420 лет со дня рождения Рембрандта
Денис КОРСАКОВ
Автопортреты Рембрандта, на которых художнику 23 и 59 лет.

Автопортреты Рембрандта, на которых художнику 23 и 59 лет.

«Блудный сын в таверне» (1635) / «Возвращение блудного сына» (1661–1669)

Картина Рембрандта «Автопортрет с Саскией на коленях» («Блудный сын в таверне»)

Картина Рембрандта «Автопортрет с Саскией на коленях» («Блудный сын в таверне»)

Первая картина всем известна как «Автопортрет с Саскией на коленях», но на самом деле это иллюстрация к той же простой и короткой библейской притче о блудном сыне, что и знаменитое полотно из Эрмитажа. Собственно, в Евангелии от Луки Христос говорит: «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» — и в качестве иллюстрации приводит историю о двух братьях: старший любил отца, жил в его доме, прилежно трудился, а младший уехал в дальние края и «расточил имение свое, живя распутно», а потом оголодал и вернулся с раскаянием. И отец был очень рад его возвращению, а старшему (у него возникли вопросы) сказал: «Ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

На первой картине (еще одно ее название — «Блудный сын в борделе») как раз изображено, как герой притчи «расточает свое имение», гуляя с дамой то ли в питейном заведении, то ли в публичном доме. (Левую сторону картины Рембрандт обрезал, но все равно виднеется край грифельной доски, на которой записывали траты гостей — намек на то, что за веселье придется платить). В ролях: блудный сын — сам Рембрандт, дама — его супруга Саския ван Эйленбюрх. Женившись на ней, дочери бургомистра, Рембрандт стал богатым человеком. При этом, видимо, искренне ее любил — и постоянно писал ее портреты. Брак был омрачен смертью троих детей, скончавшихся совсем маленькими (только сын Титус дожил до взрослого возрасте, он умер в 47 лет). Сама Саския не дожила и до 30 — считается, что ее свел в могилу туберкулез.

Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»

Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»

Про вторую картину, «Возвращение блудного сына», британский историк искусстве Кеннет Кларк сказал: «Тех, кто видел ее в Санкт-Петербурге, можно понять, когда они говорят, что это величайшая картина всех времен». Другие называли полотно самой трогательной картиной художника и его духовным завещанием. Голландский священник Анри Ноувен в середине 80-х буквально часы проводил в Эрмитаже, рассматривая полотно, а по возвращении домой написал о блудном сыне целую книгу. Там утверждал: «Рембрандт прожил жизнь, в которой ни потерянность младшего сына, ни потерянность старшего не были ему чужды. Оба нуждались в исцелении и прощении. Оба нуждались в возвращении домой. Оба нуждались в объятиях прощающего отца. Но из самой истории, а также из картины Рембрандта ясно, что самое трудное обращение — это обращение того, кто остался дома».

«Даная» (1636–1647)

Картина Рембрандта «Даная»

Картина Рембрандта «Даная»

Приключения ждали «Данаю» с самого начала. Рембрандт изначально изобразил в виде дочери аргосского царя, забеременевшей от Зевса, Саскию. И не планировал продавать полотно, оставил его у себя. А через десять (примерно) лет, когда Саскии уже не было в живых, основательно переписал. Одни искусствоведы сообщали, что он придал Данае черты своей новой подруги Гертье Диркс, другие — что еще одной новой подруги, Хендрикье Стоффельс, третьи миролюбиво настаивают, что в облике царевны совмещены черты как минимум двух женщин.

Кто бы спорил, это прекрасная картина, одна из лучших в собрании Эрмитажа. Но ее слава всегда будет связана не только с мастерством Рембрандта, а еще и с безобразной историей, случившейся в июне 1985 года. Тогда в музей пришел литовец Бронюс Майгис, спросил у служительниц, какая картина в зале самая ценная — и, получив ответ «вот эта», выплеснул в «Данаю» банку серной кислоты, а потом дважды ударил полотно ножом. У Майгюса в этот день были и другие интересные планы (под его штанами нашли взрывное устройство), но его вовремя скрутили. «Данаю» же начали экстренно спасать — увы, кислота успела основательно проесть весь центр картины. 70% остались нетронутыми, но это все по бокам, а сама Даная страшно пострадала. (Между прочим, на рембрандтовский «Ночной дозор» вандалы нападали трижды, но серьезного урона полотну нанести не смогли, а тут… ну, совсем не повезло).

Некоторые сомневались в том, что полотно стоит реставрировать — слишком тяжелым было увечье и слишком уж боязно возиться с Рембрандтом. Звучало предложение хранить «Данаю» в запасниках в том виде, в каком она оказалась, а в зале выставить точную копию погибшего шедевра. Но в результате принялись за реставрацию, восстанавливали полотно чуть ли не по атомам, и 12 лет спустя объявили о завершении работ.

При обыске у Майгиса, человека без определенных занятий и с четырьмя классами образования, нашли портреты Гитлера, молитвенники, письма с жалобами на жизнь в разные советские органы… В голове у него была такая же мешанина: то он утверждал, что набросился на «Данаю» по причине своего литовского национализма, то что видел в ней воплощение разврата, с которым необходимо было бороться. Психиатры поставили ему диагноз «вялотекущая шизофрения», отметив низкий уровень интеллекта. Последнее не помешало ему уже в XXI веке выпустить книгу, в которой он пытался представить себя чуть ли не святым, как минимум подвижником (версия насчет литовского национализма все-таки возобладала). Несколько лет назад он жил в доме престарелых в Литве и утверждал, что ни о чем не жалеет, а при случае повторил бы свой поступок.

«Ночной дозор» (1642)

Картина Рембрандта «Ночной дозор»

Картина Рембрандта «Ночной дозор»

На этой картине изображены милиционеры (в буквальном смысле, она написана по заказу Общества городской милиции Амстердама, так и называлось). Это групповой парадный портрет: 16 из 34 изображенных там человек заплатили большие деньги, по 100 гульденов, чтобы предстать в наилучшем свете. (Именно свете: это на самом деле не «Ночной дозор», скорее уж дневной, просто картина с XVIII века была покрыта толстым слоем темного лака и копоти — десятилетиями висела недалеко от камина — и из-за этого казалось, что действие разворачивается ночью).

Милиционеры оказались очень недовольны: они платили за роскошный парадный портрет, а Рембрандт написал чуть ли не жанровую сцену, персонажи которой прибегают на сбор из разных углов. При этом под ногами у них путаются какие-то горожане, которые вовсе ни к чему (они же не платили, и вообще — кто эти люди?!) Говорят, капитан Франс Баннинг Кок (на переднем плане, в черном, с красной перевязью) вообще себя сначала не опознал, а потом захотел, чтобы его переписал другой художник.

«Ночной дозор» полон до сих пор неразгаданных загадок; всех очень интересует, например, фигура девочки с мертвым петухом, прицепленным к поясу — это один из самых важных, аккуратно высвеченных персонажей полотна. При ближайшем рассмотрении она и на ребенка-то не очень похожа, зато чем-то напоминает Саскию, скончавшуюся как раз в 1642-м, год создания полотна…

Картина породила массу истолкований. Режиссер Питер Гринуэй раскрутил версию, что в процессе работы художник выяснил: смерть предыдущего капитана роты была убийством, к нему причастны капитан Кок и стоящий с ним рядом лейтенант Виллем ван Рёйтенбюрх. Якобы в «Ночном дозоре» Рембрандт зашифровал массу намеков на это, так что картину при определенном желании (и параноидальном складе психики) можно читать как детектив. Другие и вовсе считают, что Рембрандт написал злую пародию на парадный портрет, откровенно высмеяв заказчиков, которым хотелось казаться бравыми воинами без особых на то оснований.

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