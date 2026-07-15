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Совет ЕС планирует в сентябре рассмотреть вопрос о вступлении Кипра в Шенгенскую зону. Европейская комиссия подтвердила свою «позитивную оценку» готовности острова к этой процедуре, сообщает Cyprus Mail. По данным газеты, в Брюсселе готовы не дожидаться решения кипрского вопроса, который долгие годы был камнем преткновения для вхождения члена ЕС в Шенген. Утверждается, что теперь эту тему продвигает лично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты напоминают, что принятие Кипра в Шенгенскую зону должно быть одобрено единогласным решением всех стран-членов. При этом остаются сомнения в реальности реализации этого шага до воссоединения разделенного острова. Чтобы обеспечить соблюдение строгих требований Шенгенского соглашения, Кипру придется превратить разграничительную «зеленую линию» в жесткую границу, что неизбежно создаст дополнительное напряжение в «кипрском вопросе» на фоне попыток генсека ООН Антониу Гутерриша предложить новую формулу урегулирования конфликта до своего ухода с поста в конце этого года.

Если вопрос о вступлении Кипра в Шенген все же сдвинется с мертвой точки, то это будет значимым итогом председательства страны в Совете ЕС в первой половине 2026 года. В июле на евровахту на смену Кипру заступила Ирландия, еще одна страна ЕС, которая не входит в Шенген, чтобы сохранять единый визовый и пограничный режим с Великобританией.

ЕС дистанцируется от поиска решения «кипрского вопроса»

Посол РФ на Кипре Мурат Зязиков по просьбе KP.RU подвел итоги председательства республики в Совете ЕС:

— Безусловно, председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года стало важной вехой для острова. Вся Европа обратила взор на этот удивительный, самобытный остров, смогла узнать больше о его культуре, особенностях и текущем положении дел.

Посол РФ в Республике Кипр Мурат Зязиков. Фото: cyprus.mid.ru

При этом отмечаем, что кипрское урегулирование фактически осталось за скобками европейской повестки. Несмотря на то, что этот вопрос является одним из самых важных для Кипра, европейские чиновники продолжают дистанцироваться от усилий ООН по поиску справедливого и полноценного решения вопроса об объединении острова.

В период «евровахты» руководство Кипра порой было вынуждено следовать европейской повестке, которая в текущий момент не соответствует духу многолетней истории дружбы между нашими народами. Со своей стороны мы можем констатировать, что проводимая Брюсселем антироссийская и милитаристская политика не находит поддержки среди самих киприотов, тепло относящихся к России. Подтверждением этому стал ряд протестных акций во время визитов руководства Еврокомиссии на Кипр с призывами пересмотреть наносящий ущерб экономике русофобский курс, вернуться к традиционным ценностям и сконцентрироваться на повышении уровня жизни европейцев. Абсолютное большинство киприотов также выступает против потенциального вступления Кипра в НАТО и любые другие военные блоки.

Председательство было омрачено тем, что наличие британских военных баз на острове сделало его невольной жертвой ближневосточного конфликта. В результате была нарушена логистика, отменен ряд мероприятий, а остров недосчитался тысяч туристов из-за выпущенных самим же Лондоном и другими европейскими столицами рекомендаций воздержаться от поездок на Кипр, несмотря на то, что местные власти в полной мере контролировали обстановку и обеспечивали безопасность. Эти обстоятельства побудили широкую общественную дискуссию как среди экспертов, так и простых граждан о необходимости пересмотра статуса британских территорий Акротири и Декелия и вывода британских вооруженных сил с кипрской земли.

Стоит отметить, что в период председательства президент Республики Кипр Никос Христодулидис через СМИ призвал ЕС возобновить прямой рациональный диалог с Россией по поиску политико-дипломатического решения конфликта на Украине и ряда других разногласий, озвучив давно назревший запрос на возвращение к цивилизованной коммуникации. Этот призыв в полной мере отвечает настроениям в кипрском обществе, его политических, церковных и бизнес-кругах, которые ориентированы на восстановление полноценного сотрудничества с Россией. Например, только в туристической отрасли в результате введенных в 2022 году ограничений и приостановки прямого авиасообщения Кипр недосчитывается порядка 750 тысяч наших туристов и порядка 1 млрд евро прибыли ежегодно.

Посольство России в течение этого полугодия было сконцентрировано на выполнении своих задач по защите интересов страны и наших соотечественников без оглядки на евровахту, которая является сугубо внутриесовским делом. Мы с большим успехом провели серию значимых мероприятий, в том числе массово и достойно отметили 81-летие Победы в Великой Отечественной войне, проведя, пожалуй, самый массовый Бессмертный полк во всей Европе. Мы сохраняем рабочий контакт с кипрской стороной, в том числе местным МИД и правоохранительными органами, и благодарны им, что, несмотря на давление со стороны ЕС, местные власти ценят нашу богатую совместную историю и с уважением относятся к подобным мероприятиям, демонстрируя готовность идти навстречу, подавая достойный пример другим странам евроблока.

На мой взгляд, еще одним важным итогом кипрского председательства является обозначенное стремление острова закрепить за собой возложенную на него историей и географией связующую роль между Европой, Восточным Средиземноморьем, Ближним Востоком и странами Персидского залива. Обладая значительным влиянием и многолетними крепкими дружескими связями как с Кипром, так и со многими странами в перечисленных регионах, Россия может способствовать укреплению этой роли, поддерживая новый вектор развития отношений между нашими странами, несмотря на текущую западноевропейскую конъюнктуру, которая доказала свою несостоятельность и бесперспективность.

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