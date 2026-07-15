Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля прибыла в Киев в сопровождении лидеров Румынии, Молдавии и Сербии. Официальный повод высокого визита - День украинской государственности. В рабочей повестке – увеличение западного финансирования массового производства беспилотников и ракет. Глава Еврокомиссии заявила, что стороны обсудят интеграцию украинского и европейского ВПК, чтобы «производить больше и быстрее».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрием Котом.

- Как долго мы еще будем спокойно смотреть на эти регулярные пафосные встречи с объятиями на перроне Центрального вокзале Киева?

- Ну, мы же провожаем придерживаться норм международного права. А для них эти поездки - обязательный ритуал длинною в четыре года, который нельзя нарушать. Здесь же рука руку моет — все, кто приезжают в столицу Украины, почти всегда решают вопрос распила денег. И это обставляется обычными словесными кружевами: у Киева все хорошо, он, по их версии, почти побеждает, вот-вот. Но надо еще чуть-чуть постараться. Для этого, правда, еще кто-то должен умереть — из тех, кто коптит небо восточнее этого вокзала на несколько сот километров. А вот если бы ситуация была обратная и умирали те, кто приезжает на этот вокзал в центре Киева — тогда бы все, вероятно, разрешилось бы довольно быстро.

- Смелые люди приехали в Киев — или просто встроенные в исправный механизм винтики?

- В данном случае приехали в Киев, в основном, члены ОПГ коллективного запада. У каждого своя функция.

- Но все-таки три лидера представляют совсем разные страны - по уровню их веса в Европе?

- Президент Румынии поставлен Западом. Он представляет страну, где на последних выборах были украдены результаты у того, кто реально победил. Лидер Молдавии - человек, которая сама хорошо представляет, как реально проголосовали граждане республики и за кого - на последних выборах. Ну и пристегнулся к ним сбитый летчик. Никто из них не является на сегодня реальным руководителем страны - с точки зрения общественного мнения этих государств. Они приехали к такой же, как и они, марионетке запада.

- Ну и почему тогда этот приезд-буффонада не ознаменовался залпом по Киеву?

- Так они же букета «Гераней» не стоят - с точки зрения их веса в международной политике. Удары сейчас в другие места наносятся. Одесский порт и Черноморск – более важные цели. Танкеры и сухогрузы с грузами для ВСУ точно важнее этих облаков в штанах.

- Высылку украинцев из Европы на историческую родину Киев продолжит лоббировать - их же немало в трех этих республиках?

- Украинских «беженец» из Европы не так просто будет депортировать. Они уйдут в несознанку, в нелегалку. И ничего местные власти с ними сделать не смогут.

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