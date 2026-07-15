Временную защиту перестанут давать «вновь прибывшим лицам, которым украинские власти не давали разрешения покинуть страну в связи с военными обязательствами». Фото: Hesther Ng / Keystone Press Agency / Global Look Press

Брюссель принял печальное для украинских уклонистов решение. С марта 2027 года статус временной защиты в Европе не сможет получить ни один украинец, который «косит» от службы в ВСУ.

«Все молодые, годные к военной службе украинцы должны находиться на Украине и служить своей родине», – язвительно заявил польский министр обороны Косиняк-Камыш.

Его толстый намек относится к миллиону мужчин призывного возраста из незалежной, которые вовсе не спешат в окопы - пользуясь разрешением на жизнь в Европе.

Но настоящая команда «фас» раздалась вовсе не из Польши. Она прилетела из Киева.

Резерв пушечного мяса у Зеленского и Ко остался один. В микроавтобусы ТЦК (местных военкоматов), кажется, затащили уже всех самых беспомощных. А вот за границей осталось множество «сладких пирожочков». Поэтому киевский режим обратился к брюссельскому: помогайте, братцы.

Брюссель услышал мольбы Володимира. И это, похоже, только начало.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евросоюз активировал механизм временной защиты для украинцев после начала СВО. Он фактически приравнял их к своим гражданам, дав право свободно работать, получать соцподдержку, жилье, бесплатно лечиться и так далее.

Всего с марта 2022 года такой статус в ЕС получили 4,38 млн человек обоего пола. Из них:

в Германии - 1,3 млн.

в Польше - 960 тыс.

в Чехии - 380 тыс.

ВЛАСТЬ УРОДОВ

С марта 2027 года, решили в Брюсселе, временную защиту перестанут давать «вновь прибывшим лицам, которым украинские власти не давали разрешения покинуть страну в связи с военными обязательствами».

Механизм отсева пушечного мяса уже разработан. Все мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут предъявить документ, который подтверждает освобождение от воинской обязанности на Украине. Иначе - отказ.

Нет, конечно, можно рискнуть получить статус обычного беженца. Но к гадалке не ходи - большинство таких случаев закончится депортацией.

Украинцы прекрасно понимают, что пока это только цветочки. И что с них могут снять вообще всю защиту (пока она продлена до марта 2028 года).

Мы посмотрели, что они пишут по этому поводу в онлайн-сообществах.

«Я с ребенком в Польше. Если мужа заставят вернуться, что будет с нами? Это же разлучение семей. Кто об этом подумал?»

«Украинское государство считает своих людей рабами».

«В Европе власть у таких же уродов, как и на Украине».

«Права в мире есть у всех, кроме украинских мужчин».

Тут же в комментарии набегают боты, которые живописуют успехи ВСУ: «У нас сейчас прекрасные условия для заключения контрактов в пехоту, в Европе вы столько не заработаете». Хороша дилемма.

Всего с марта 2022 года статус временной защиты в ЕС получили 4,38 млн украинцев. Фото: Roberto Pfeil / dpa / Global Look Press

ЕВРОСОЮЗ НЕ РЕЗИНОВЫЙ

Долго Европу уговаривать не пришлось. «Бюджет Евросоюза не резиновый. Европейская солидарность всегда заканчивается там, где начинаются серьезные расходы. Люди задаются вопросом - сколько еще они готовы оплачивать программы поддержки? - замечает доцент Финансового университета Вадим Трухачев. - То, что мы видим - еще и реакция властей ЕС общественное раздражение».

В Польше еще с прошлой весны безработные украинцы потеряли доступ к соцльготам.

А в Германии пособия для «новеньких» сократили с 563 до 441 евро в месяц. А «стареньких» пообещали строже проверять и стремиться скорее трудоустроить (кстати, в стране работают всего 39% трудоспособных украинцев. Остальные живут на пособия)...

Трухачев убежден: европейские страны будут использовать все возможности для возвращения украинских мужчин на родину.

Ну а мужчины, конечно же, постараются этого избежать.

«Рассчитывать, что теперь они массово вернутся и станут боеспособным резервом, по меньшей мере наивно, - уверен руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. - Будут переезжать в другие страны, те, кто может - получат ВНЖ в Европе».

Это подтверждают свежие опросы: доля украинцев, которые не планируют возвращаться на родину даже после окончания боевых действий, выросла почти втрое - с 13% до 31%.

И кто знает, не появятся ли в Европе такие же бусики для мобилизации, что сейчас подбирают остатки мужчин на украинских улицах.

ТАКИЕ НРАВЫ

- В начале лета этого года 200 немецких полицейских с собаками устроили обыск в жилом комплексе для беженцев в Гамбурге, так называемом «Украинском доме». Причина - мошенничества с детскими пособиями. Щирые украинцы делали для иностранцев фальшивые паспорта своей страны, чтобы те могли получать денежки, и умудрялись оформлять пособия на «мертвые души».

- После того, как правительство Чехии сократило льготы для украинцев, в том числе по социальному жилью, гости из Незалежной, которых стали выселять, умышленно устраивали в квартирах и общежитиях разгром, оставляя за собой сломанную мебель и покуроченную сантехнику.

- Самый громкий случай произошел в Германии. Натали Шелл из Вендебурга год назад сдала новую квартиру украинской семье с шестью детьми. В июне жильцы скоропалительно съехали, и хозяйка обнаружила, что жилье полностью разграблено. Квартиранты увезли всю встроенную кухню, бытовую технику, раковины, душевую кабину и даже систему напольного отопления. Ущерб составил 100 000 евро.

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