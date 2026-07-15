Юрий Поляков: Наша литературная премия «Слово» должна стать международной

Юрий Поляков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

… - Юрий, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». Любовь Моисеева и Александр Гамов. Мы с удовольствием констатируем, что Национальная литературная премия «Слово» продолжает жить и даже растет в своем статусе. Мы правильно понимаем? Ведь не пройдет и года, и она станет Международной литературной.

- Да, Любовь, Александр, это так. И это действительно важно.

- Почему?

- Потому что международные литературные премии, такие как Нобелевская и другие, они себя, конечно, дискредитировали. В последнее десятилетие она вручается там вовсе не за достижения в области литературы… Чем, кстати, нарушается завещание Нобеля, напомню, заработавшего основные свои деньги в России, между прочим.

И, полагаю, давно назрела необходимость в международной премии, которую как раз и учредит Россия.

Кстати, хочу напомнить, что в свое время была международная Ленинская премия, которая очень котировалась в мире, считалась престижной.

Так что надеюсь, что наше «Слово» выйдет на международный уровень, и достойные писатели, которые ставят все-таки литературу выше политики, станут лауреатами этой премии.

- Мы с вами были на вручении премии «Слово» Юнне Мориц. Кстати, тогда Юнна Петровна часть денежных средств передала нашим военкорам - Саше Коцу и Диме Стешину.

- Да, я помню.

- Ребята купили два беспилотника, на каждом - надпись: «Юнна Мориц». И теперь эти БПЛА воюют на фронте. Мы это к чему? А сейчас какой денежный фонд будет у международного «Слова»?

- Вы знаете, поскольку первое вручение намечено на 2028-й, к этому времени и будет определен размер фонда международной премии. Думаю, он будет впечатляющим.

- В «Комсомольской правде» уже вышло интервью экс-премьера, президента Российского книжного Союза (РКС) Сергея Степашина. Эта общественная организация вместе с Союзом писателей России будет заниматься «Словом».

- Да, я с интересом прочитал интервью Сергея Вадимовича.

- Любопытно - как ваш Союз будет, скажем так, делить здесь полномочия?

- Нет-нет, там какая, значит, договоренность? Вот два равных соучредителя «Слова», Книжный союз и Союз писателей. Но мы всю организационную часть будем курировать по очереди, сменяя друг друга каждый год.

В 2026-м на вахте был Книжный союз, в нынешнем - Союз писателей, в следующем году будет опять Книжный союз. И это нормально.

- На пресс-конференции в Доме писателей России вы говорили о том, что «Слово» и его лауреаты пока не пользуется особым вниманием в СМИ…

- Да, к сожалению, это так, газеты, радиостанции нам внимания не уделяют. А ведь «Слово» - премия национальная.

- Юрий, вы же - дважды лауреат «Слова».

- Да, и как прозаик, и как драматург.

- Надеемся, вы на канале «Культура» были?

- Увы - нет.

Надо сказать, что этот телеканал меня и как лауреата Государственной премии России ни разу не пригласил на интервью. Это, в общем-то, мне непонятно.

Также странно и то, почему наша «Литературная газета», которая, кстати, недавно - благодаря усилиям Владимира Мединского снова стала органом Союза писателей, тоже, в общем, освещает эту тему несистемно, избирательно.

А я считаю, что лауреаты премии «Слово» должны присутствовать и на телевидении, и на радио, и на страницах литературных, и не только, изданий.

Вот это пожелание я и высказал на встрече в Доме писателей. Оно было воспринято, между прочим, с сочувствием, потому что все понимают: информационное эхо премии еще далеко не достаточное.

- Мы стараемся писать обо всем об этом как можно чаще. И - интереснее.

- Если остальные средства массовой информации будут брать в этом пример с «Комсомольской правды», то все будет в порядке.

- Спасибо вам огромное. Мы тоже на это надеемся. Как, впрочем, и на то, что вы будете нас подробно информировать о главных шагах международного «Слова».

- И дальше работаем вместе.