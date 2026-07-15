Олег Газманов рассказал, что подарил красивой дочери Марианне на свадьбу

Олег Газманов с женой Мариной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Олег Газманов недавно выдал замуж единственную дочь Марианну. Народный артист раскрыл, какой подарок он преподнес молодоженам.

Олег Газманов впервые публично прокомментировал свадьбу дочери Марианны и ее жениха Максима. 22-летняя красавица вышла замуж в начале июля.

Артист уточнил, что дочь и зять познакомилась два года назад. Молодые люди подошли к браку осознанно. "Свадьба прошла без драки, но весело. У мужа Марианны очень много родственников, очень хорошие люди. С нашей стороны тоже было много народа", - разоткровенничался Газманов на пресс-конференции, приуроченной к его предстоящему 75-летию.

Олег Газманов с женой Мариной и дочерью Марианной Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Он также рассказал о подарке молодоженам и признался, что надеется поскорее стать дедом. По его словам, он помог организовать торжество и лично выступил на свадьбе с несколькими песнями. "Маруся подготовила для свадьбы фотозону с люлькой как наше пожелание в будущем. И я действительно надеюсь, что скоро стану дедом", - отметил артист.

Кстати, Олег Михайлович и его жена Марина в эти дни отмечают берилловую свадьбу. Музыкант и его избранница вместе более 20 лет. "Мы совсем неидеальные, немного помятые после ночи в дороге. Но именно поэтому такие настоящие", - подчеркнула жена артиста.

Вокалист подарил супруге серьги с аквамаринами, которые изготовили на заказ по его собственному эскизу. Марина трогательно обратилась к мужу: "Самые счастливые дни редко бывают идеально выглаженными... И именно такие дни потом становятся воспоминаниями, которые бережно хранит сердце. С нашей берилловой свадьбой, любимый. Спасибо за то, что уже 23 года самым дорогим местом для меня остается место рядом с тобой»".