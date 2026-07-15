Герой спецоперации «Z» Данил Шаманов вынес раненого с поля боя

Старший лейтенант Александр Cлегин и рядовой Данил Шаманов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

ПРЕСЕК НАЛЕТ УДАРНЫХ ДРОНОВ

Старший лейтенант Александр СЛЕГИН

«Старший лейтенант Александр Слегин, находясь на боевых позициях артиллерийского дивизиона, выполнял боевую задачу по ведению разведки в зоне ответственности своего подразделения.

Во время несения боевого дежурства на командном пункте дивизиона, Александр перехватил видеосигнал с FPV-дрона противника. Оперативно сориентировавшись в сложивщейся обстановке, офицер своевременно оповестил посты воздушного наблюдения о местонахождении ударной группы вражеских БПЛА. Он отдал целеуказания на ее поражение, по результатам которого был уничтожен один разведывательный и три ударных дрона противника.

Благодаря грамотным и своевременным действиям старшего лейтенанта Александра Слегина удалось не допустить внезапного нападения украинских боевиков на позиции дивизиона и не допустить потерь среди личного состава и техники».

ВЫНЕС РАНЕНОГО С ПОЛЯ БОЯ

Рядовой Данил ШАМАНОВ

«Рядовой Данил Шаманов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации, раненных с поля боя.

В ходе наступательных действий штурмовых групп, Данил получил приказ об эвакуации одного из бойцов, который подорвался на мине и получил тяжелую минно-взрывную травму. Преодолевая сложный маршрут и укрываясь от вражеских БПЛА, Шаманов в составе группы эвакуации оперативно добрался до раненого и оказал ему первую медицинскую помощь, после чего под непрекращающимся минометным огнем противника вынес раненого военнослужащего в безопасный район и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Благодаря профессионализму и мужеству рядового Данила Шаманова раненый военнослужащий был своевременно доставлен в военный госпиталь, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь».