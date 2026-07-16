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Политика16 июля 2026 6:29

Андрей Белоусов вручил ГрВ «Центр» орден «Суворова»

Во время посещения пункта управления группировки войск «Центр» министр дал поручение усовершенствовать программно-аппаратный комплекс для более точной оценки работы расчетов БПЛА
Александр БОЙКО
Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр»

Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр»

Во время рабочей поездки в зону спецоперации министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр». Глава оборонного ведомства заслушал доклады об обстановке в районах ответственности соединения. Информацию о выполнении боевых задач на линии соприкосновения Белоусову представил командующий группировкой Валерий Солодчук.

«Была представлена информация о внедрении автоматизированной системы поражения, разработанной в рамках опытной эксплуатации системы информационного взаимодействия «СВОД». Константин Нечаев, командующий объединением, сообщил о положительных отзывах пользователей, подтверждающих улучшение координации и информационного обмена между тактическими звеньями», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Белоусов - генералам: Отдельно представьте мне эту информацию. Это важно

Генерал–майор Константин Нечаев рассказал министру обороны Андрею Белоусову о работе системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД»

Начальник отдела беспилотных систем рассказал о создании новых подразделений БПЛА, что повысило эффективность борьбы с живой силой и техникой врага. Андрей Белоусов ознакомился с образцами поставляемых дронов и запросил обратную связь по их применению, отметив роль машинного зрения в новых моделях, которое позволяет за считанные секунды различить цели в полете.

С мая 2025 года подразделения БПЛА интегрированы в систему аналитики данных для автоматизированного изучения информации о применении БПЛА. По поручению министра, также были созданы аналитические группы для оптимизации использования беспилотников, а начальник штаба группировки Денис Лямин подчеркнул разделение функций между расчетами.

Андрей Белоусов дал поручение усовершенствовать программно-аппаратный комплекс для точной оценки работы расчетов БПЛА, а также упомянул о создании «Витрины данных» для разработчиков дронов. Они должны видеть результаты своего труда, чтобы еще быстрее усовершенствовать свои разработки.

В завершение визита, за героизм и мужество, проявленные в ходе СВО, министр обороны вручил объединению орден «Суворова» и государственные награды отличившимся военнослужащим.