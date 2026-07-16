Пугачева не смогла продать пятикомнатную квартиру в Москве: Певица вынуждена сбросить цену на элитное жилье

Певице-пенсионерке пришлось снизить цену на жилье Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Пугачева не смогла продать свою шикарную квартиру в Москве. Как стало известно KP.RU, поэтому с июля певице-пенсионерке пришлось снизить цену на это жилье.

Пугачева весной 2026 года решила продать этот объект недвижимости в центре нашей столицы — артистке и ее скитающейся по миру семье нужны деньги, доходов стало меньше. Квартира была выставлена на так называемую «закрытую продажу». В этом случае объекта недвижимости нет на онлайн-платформах по сделкам с недвижимостью, сайтах агентств недвижимости и других публичных агрегаторах. Продавец (или как в данной ситуации его представитель по генеральной доверенности) обращается в проверенное агентство недвижимости, и тогда объект недвижимости выставляют на так называемую «закрытую продажу» — предлагают клиентам «адресно»: тем покупателям, кто ищет похожий объект недвижимости. Показы проводятся по предварительному запросу только тем, кто действительно настроен на покупку квартиры в этой локации и с такими характеристиками. Такой подход бережет время сторон, а в ситуации с публичным человеком отсекает случайных людей «на входе».

Пугачева убедилась, что публичность только мешает продаже недвижимости — внук Никита Пресняков через агентство и онлайн-платформу безрезультатно уже три года продает дачу на Истре, которую ему подарила бабушка. Алла Пугачева решила действовать иначе. Для риэлторов отсутствие «лота» в открытой продаже придает ему стразу «вип-статус» и переносит его в особый премиум-сегмент для покупателей.

Ее представители работают с проверенным агентством и риэлтором по формату «закрытая продажа». Их коллеги обсуждают, что продать будет непросто — если только поможет «счастливый случай». Как рассказал нам риэлтор, знакомый с ситуацией: «Если весной в ЖК Филипповский на продаже были две квартиры, то сегодня их восемь — разной площадью, с мебелью и без, с разным ремонтом, хочешь — с террасой. Средняя цена квадратного метра в этом ЖК — 1 млн руб. Но есть и «сейл» — 730 тыс. руб, так как людям надо продать срочно. Есть вариант и за 1,4 млн руб за квадратный метр. Выбор большой. Продать квартиру звезды сегодня, в принципе, проблематично — некоторые люди не хотят связываться с объектами, где собственники известные артисты. А в случае, когда они уехали за рубеж… и тем более такая семья… Продать будет непросто...»

Квартира певицы расположена в Филипповском переулке. Фото: Интернет сервис для размещения объявлений

КАКУЮ КВАРТИРУ ПРОДАЮТ

Продать сложно. По обозначенным выше причинам, плюс не все решаться связаться с «отъехавшей» с Родины артисткой, так как неизвестно по какому назначению будут использованы деньги. Говорят, что уже сейчас цена на «пугачевскую квартиру» снижена с первоначальной 420 млн руб до 390 млн руб.

Что продают? Квартиру площадью 303, 9 кв м в ЖК «Филипповский». Это не далеко от метро «Кропоткинская», в районе Арбата. Кадастровая стоимость квартиры 222 млн руб, рыночная, по которой жилье планируют продать — 380 млн руб. Этот жилой комплекс называют «элитным», территория огорожена, есть видеонаблюдение, охрана, работает консьерж-служба, есть подземный паркинг. В девятиэтажном доме 71 квартира. У Пугачевой дизайнерский ремонт, однако чаще всего обеспеченные люди покупают дорогое жилье и потом переделывают его под себя. Тем более, что ремонт, сделанный более десяти лет назад просто устаревает. Этот дом удачно расположен — «в тихом центре», это главное преимущество. Дом сдан в начале «нулевых», из плюсов — высокие потолки (более трех метров), большой метраж квартир, мало соседей, клубный формат, в доме интересная архитектура, у Пугачевой высокий этаж.

В этом доме в Филипповском переулке есть квартира у Филиппа Киркорова и других знаменитостей. Пугачевой эту пятикомнатную квартиру подарил в «нулевые» бизнесмен Руслан Байсаров, он отец ее среднего внука Дени. Пугачева вроде как собиралась завещать эту недвижимость среднему внуку. Но видимо финансовые обстоятельства заставили изменить решение.

Как можно продать жилье в Москве, проживая за границей? И как переводить деньги?

Адвокат Валерий Панасюк ответил на эти вопросы KP.RU:

«Когда гражданин владеет недвижимостью более пяти лет, тогда налоги при продаже квартиры платить не нужно. В случае, когда менее пяти лет, тогда платит. Сделку при отсутствии собственника провести возможно по доверенности. В данной ситуации доверенность оформляется у нотариуса. Деньги возможно перевести на банковский счет, открытый в РФ. Также деньги возможно перевести лицу, который по доверенности будет проводить сделку. Ситуация сомнительная — получение денег по доверенности, выданной лицом, проживающим за границей. Тем более, что недавно был случай с публичным человеком, когда сделка оспаривалась и только Верховный суд смог поставить точку. Сделка, о которой идет речь, является крайне проблематичной и сложной. Вопрос получения суммы за продажу квартиры продавцом за границей — большая проблема, так как переводы ограничены. Возможно, что в таких ситуациях рассматривают альтернативные выводы денег продавцу — через использование биткоинов, криптовалюты...»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пугачева сбежала из России и избавляется от имущества: продает за полмиллиарда рублей квартиру в центре Москвы