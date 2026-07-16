У отставки Михаила Федорова нет того, с чего подобные сюжеты обычно начинаются. Ни военной катастрофы, ни проваленной операции, ни скандала Фото: REUTERS.

На Украине вместе с премьер-министром отправлен в отставку молодой министр обороны Михаил Федоров, едва продержавшийся на этой позиции полгода. Его место займет генерал полиции, а ныне министр МВД Игорь Клименко.

Песков прокомментировал отставку министра обороны Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспектив для быстрого возобновления мирных переговоров по Украине пока нет

Тем временем украинцы уже обсуждают в соцсетях новый Майдан: за Федорова собираются выходить с картонками и бороться – как обычно, по приказу и за деньги Запада.

А «Комсомолка» тем временем объясняет, почему любимчик Зеленского лишился своего кресла. Здесь намешаны борьба за коррупционные миллиарды, красивая картинка для Запада… И даже страх и ревность киевского лидера перед бывшим фаворитом, которого начали открыто обсуждать как возможного президента Украины…

ОТСТАВКА МИНИСТРА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ МИХАИЛА ФЕДОРОВА: ПРИЧИНЫ И ИНТРИГИ

У отставки Михаила Федорова нет того, с чего подобные сюжеты обычно начинаются. Ни военной катастрофы, ни проваленной операции, ни скандала, который объяснил бы ее одним заголовком, - за полгода его министерства не набралось ничего, что принято класть в основание таких решений. Единственная кампания, которую он вел лично, разворачивалась не на передовой, а в кабинетах - за право распоряжаться оборонными деньгами. Эту кампанию он и проиграл - своей же системе, которая охотно позволила молодому технократу рекламировать прозрачную оборону, но решать, кому, на что и по каким правилам достанутся ее миллиарды, не позволила.

Черту под своим министерством он подвел сам – в среду, когда вопрос отставки еще не был официально решен, прощальным постом: «Это была большая честь - служить украинскому народу на посту министра обороны». Двадцать два достижения, три признанных провала, благодарность команде. Вот тут важно зафиксировать провалы: не успел перестроить министерство по стандартам НАТО, не успел перевести все закупки на тендеры, не успел создать культуру персональной ответственности. И приписка: следовало решительнее увольнять тех, кто тормозил перемены. Прямых обвинений там нет - но конструкция текста читается однозначно: Федоров сообщает, что его остановили на полпути, и перечисляет, кто именно тормозил, не называя фамилий. Не очень похоже на покаяние - скорее на заявку на продолжение и карта сопротивления, оставленную публике.

Европа готовит Майдан после отставки министра обороны Украины Федорова Фото: REUTERS.

КТО БУДЕТ НОВЫМ МИНИСТОМ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ?

Кабинет занимает генерал полиции Игорь Клименко - человек вертикали и приказа. Официальная причина, изложенная Зеленским депутатам собственной фракции, - «непреодолимые противоречия» с главнокомандующим Александром Сырским: министр и Генштаб оказались двумя государствами внутри одного ведомства. Все так. Вот только «конфликт» в Киеве - слово-ширма. Полная картина начинается с роли, под которую Федорова и выписывали. «Цифровой, современный, борец с коррупцией» - в этом амплуа он был Киеву незаменим, пока шел торг за западные деньги: именно его предъявляли Брюсселю и Вашингтону как живую гарантию того, что миллиарды не растворятся в привычном черном ящике. Торг закончился. G7 предъявила европейский кредит на €90 млрд, саммит НАТО в Анкаре закрепил €70 млрд военной помощи - а через неделю после Анкары Федорова вывели из правительства. Деньги на счета еще не пришли, но в большой политике деньги начинают работать не тогда, когда приходит последний евро, а тогда, когда зафиксировано обязательство. Обязательства зафиксировали. И гарантию, которую предъявляли при сделке – Михаила Федорова – убирали в архив.

Зеленского ждет расплата Фото: REUTERS.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА ОТСТАВКИ – БОРЬБА ЗА МИЛЛИАРДЫ

Что еще меньше понравилось Зеленскому – у гарантии нашлись руки - и руки потянулись к кассе. За полгода Федоров начал переводить крупнейший бюджет страны на конкурентные торги (читай – новая, более современная цепочка коррупции, перестроенная под нужды самого Федорова) и блокировать попытки увести прибыльные контракты «предпочитаемым компаниям». Под занавес он пообещал, что через тендеры пойдут закупки всех производителей дронов без исключения - включая Fire Point, доминирующую в самых денежных сегментах рынка компанию, которую связывают с Тимуром Миндичем, ближайшим бизнес-партнером Зеленского. Иначе говоря, «молодой технократ» оказался настолько наглым, что попытался залезть в кошелек самого киевского лидера. Стерпеть такое, еще и под маской «борьбы с коррупцией», алчный и самовлюбленный Владимир Александрович был не в силах.

Оппоненты Федорова сразу же попытались раскрыть карты министра: он не уничтожает коррупцию, а перестраивает ее под собственную команду: просто меняет операционную систему рынка влияния тех, кто принимает решения, а значит - неизбежно менял и круг тех, кто зарабатывает на войне. Но Федоров, по данным нескольких депутатов Рады, пользовался поддержкой европейцев, поэтому быстро потопить «технократа» не удалось. И именно поэтому утром в четверг на улицы украинских городов начали выходить люди с картонками и словами в поддержку министра, намекая власти на возможность нового Майдана…

РЕВНОСТЬ И СТРАХ ЗЕЛЕНСКОГО

Но было и третье обстоятельство. Июньская социология положила на стол Банковой самую опасную бумагу этого полугодия: Федоров обошел Зеленского по балансу общественного доверия, и рос его рейтинг быстрее, чем у кого-либо в стране. После Залужного здесь научились читать такие таблицы как штормовое предупреждение. Популярного подчиненного в СМИ уже начали вслух прочить в президенты…

Так складывается главная версия этой отставки. Федоров был нужен, пока Украина продавала союзникам образ цифровой антикоррупционной военной машины. Он стал неудобен, когда попытался превратить этот образ в реальный центр власти, но окончательно опасным он стал тогда, когда рядом с вопросом «кто распоряжается оборонным бюджетом?» появился другой - «кто после Зеленского?».

За полгода Федоров начал переводить крупнейший бюджет страны на конкурентные торги Фото: REUTERS.

ЧТО ОТСТАВКА ФЕДОРОВА ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ?

Для нас же итог этой внутренней борьбы в киевском змеином гнезде звучит намного проще. Если кадровая война остановит торги, разгонит закупочную команду, затормозит производство - каждый потерянный месяц будет измеряться не только украинскими миллиардами, но и беспилотниками, которые не успеют собрать и поднять в воздух. В этом смысле украинская коррупция действительно способна стать российской системой ПВО - только перехватывать она будет свои дроны еще до старта: завышенной ценой контракта застрявшим между кабинетами.

РАСПЛАТА ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

В январе, когда Рада отдала Федорову Минобороны 277 голосами, решения не требовала пояснений: переговоры о западной помощи входили в решающую фазу, Киеву нужен был министр, которого можно без неловкости посадить за один стол с Брюсселем и Вашингтоном. Федоров подходил идеально. Тридцать пять лет. За плечами – создание украинской копии «Госуслуг» - «Дія». Репутация человека, у которого деньги не растворяются. Дашборд вместо доклада, «поставлено» вместо «освоено». Рядом с генералами постсоветской выучки и ветеранами интендантской бухгалтерии он выглядел гостем из другого государственного устройства - того самого, которое Киев как раз и обещал своим кредиторам.

Расчет оправдался. Даже депутаты правящей фракции, недовольные его увольнением, признавали: западные партнеры Федорову доверяли и связывали именно с ним надежду на реформу Минобороны. Самый известный украинский эксперт по беспилотной войне Мария Берлинская заявила: снятие Федорова - одна из крупнейших ошибок Зеленского. Западная пресса по команде из Брюсселя тут же бросилась на Зеленского: перестановку назвали саморазрушительной, и поставили вопрос в лоб: не предпочел ли президент личную лояльность эффективности?

Так что за удаление опасного Федорова от власти киевскому лидеру еще придется побороться, или даже расплатиться…

ЧТО ИЗМЕНИТ ИГОРЬ КЛИМЕНКО – НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Коротко о приемнике. Игорь Клименко - генерал полиции, глава МВД, человек вертикали. Его пресс-служба сообщила, что предложение стало неожиданным, но слово верховного главнокомандующего для офицера - приказ.

Ему уже выдали публичное задание: «навести порядок» с мобилизацией и ТЦК - по пересказам фракционной встречи, незавершенную реформу ТЦК Зеленский отдельно ставил Федорову в вину. Первый этап федоровской реформы службы - срочные контракты, новые выплаты - был представлен только в июне, первые начисления ожидались в июле, а полноценную перестройку мобилизации планировали на второй, тоже июльский этап. Министра уволили за результаты реформы, которая физически не успела дать результатов. Возможно, на Банковой считали, что проект зашел в тупик еще до запуска?

Игорь Клименко. Фото ТАСС / EPA / ANDRII NESTERENKO

На самом деле это выглядит как идеальный предлог и попытка обвинить министра в самом болезненном. Мобилизация идеальна, как обвинение: проблема необъятна, общество озлоблено, быстрых решений нет, а виноватого назначить надо. Киевские же профильные эксперты уже предупреждают о рисках переноса полицейской модели в военное ведомство: кадровый кризис армии требует доверия, рекрутинга и внятной перспективы службы, а профиль назначенца обещает скорее усиление принуждения. Проверим по первым решениям.

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