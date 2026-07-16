Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Фото: Global Look Press\ZUMA Press Wire/Danylo Antoniuk

Верховная рада Украины назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Собственно, никто и не сомневался в таком исходе голосования.

Вчера на встречу с будущим премьер-министром Украины Сергеем Корецким, кандидатуру которого для формального утверждения в должности главы правительства внес накануне украинский «просроченный главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, пришли всего-навсего около 50 депутатов Рады фракции «Слуга народа». 50 из 254 депутатов фракции – это просто ни о чем. Из такой явки совершено понятно, что «слуги» Зеленского – это всего лишь статисты, которые нажимают кнопки так, как им велит партийное начальство. Реальная вовлеченность их в процесс государственного управления близка к нулевой. Их не интересовало ни кто, возглавит правительство, ни чем он будет заниматься. Поскольку, и это все прекрасно знают, правительство на Украине является не органом власти, а инструментом исполнения решений Офиса президента Украины и, в первую очередь, самого «просроченного». Как, впрочем, и парламент, который еще может поерепениться для вида, но во всех важных вопросах всегда готов по первому требованию удовлетворить «просрочку».

Между тем, именно правительству, а не парламенту, и тем более, не Офису президента придется решать самую главную и трудную задачу, на выполнение которой, как заявил сам Зеленский он и нацеливает Корецкого – подготовку к зиме и прохождение осенне-зимнего отопительного сезона, который, по оценкам украинских спикеров, будет труднее, нежели прежние зимы.

- Если мы входим в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны — подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, наиболее подготовленный человек на должность премьер-министра Украины, - заявил вчера «просроченный» на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Впрочем, другие приоритеты – получение денег, дронов и ракет, активизация мобилизации и т.д. – вряд ли менее важны для бандеровского режима. Но там у «просрочки», за исключением «могилизации», почти все зависит от иностранных союзников, а связи с зарубежными партнерами давно налажены. А вот с прохождением зимы все как раз зависит от местной украинской власти. Долларами и евро, тем паче, безналичными особо не погреешься. И Корецкий приходит на новый пост с должности главы группы компаний «нафтогаз Украины», а до того он возглавлял «Укрнафту» и «Укртатнафту».

Между тем, вряд ли кто из действующих специалистов в этой области рискнет назвать Корецкого профессионалом в ней. Благо, до того Корецкий основал и являлся владельцем сети кофеен. И взлет в руководители крупнейшей энергетической группы компаний Украины вряд ли можно объяснить только его деловыми качествами. Но на новом месте он неплохо справился с управленческой функцией, оздоровил финансовую ситуацию в компании, хотя ничего принципиально нового в деятельность компаний не внес. Правда, обеспечил необходимое иностранное финансирование, что для Украины уже немало и само по себе. Но главным его достижением на Украине считают участие в рейдерском захвате частной украинской компании «Укрнефтебурение», которая принадлежала ранее олигарху, террористу и экстремисту Игорю Коломйскому*, уже который год находящемуся в СИЗО Киева. Акции компании были арестованы в 2023 году и затем переданы в управление государственной компании «Укрнафта». А ее-то в этот момент и возглавлял Корецкий.

Как заявил другой украинский террорист и экстремист Алексей Гончаренко*, являющийся депутатом Верховной рады, на аудиозаписях, обнаруженных в квартире коррупционера Тимура Миндича, запечатлен пошаговый алгоритм действий по захвату данного предприятия, обороты которого исчисляются миллиардами гривен.

Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве Фото: REUTERS.

В прошлом году Гончаренко* заявлял о рейдерском захвате, заодно пройдясь и по «просрочке» Зеленскому. По его словам, главным исполнителем этой схемы выступает Сергей Корецкий, который является "стопроцентным человеком Миндича". Именно ему, как утверждал Гончаренко*, в итоге и передали фактический контроль над компанией. При этом все шаги Корецкого в этом процессе согласовывались непосредственно с Миндичем, а из этого, в свою очередь, следует по логике Гончаренко*, что о происходящем был осведомлен и Зеленским. Более того, Корецкий буквально жил в квартире Миндича — посещал ее практически ежедневно.

Наверняка пользовался и тем золотым унитазом, что в квартире Миндича нашли.

Кстати, за все это время Корецкий так и не ответил на обвинения Гончарено*, что косвенно лишь подтверждает обвинение. Зато Корецкий обезопасил себя от «патриотов» Украины тем, что публично жертвовал некие суммы из личных доходов на ВСУ. Так, например, в 2024 году, на свой день рождения, он лично пожертвовал 1 миллион гривен украинской армии. Что вполне объяснимо, если учесть, что его годовой доход исчисляется несколькими десятками миллионов гривен. Своих капиталов Корецкий не скрывает, он мультимиллионер, причем, долларовый. Имеет счета в банках не только на Украине, но и в Европе, коллекционирует предметы роскоши. Впрочем, знающие люди вполне обоснованно полагают, что публичный капитал является лишь частью, и не самой большой его реального состояния. Примечательно, что кандидатуру Корецкого «просроченный» внес в Раду через несколько часов после встречи в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По всей видимости, главная гинекологиня Евросоюза устроила Корецкому смотрины и одобрила его на новый пост.

Урсула фон дер Ляйен устроила Корецкому смотрины и одобрила его Фото: REUTERS.

Что же касается надежд Зеленского на то, что опыт Корецкого позволит Украине пройти зиму с меньшими трудностями, то стоит отметить, что в реальности это зависит не от главы правительства, не от нефтегазовых компаний Украины, а от действий российской армии. Которая может обнулить, и будем надеяться, что так оно и произойдет, все потуги Корецкого на его новом посту. Равно, как и остальных министров нового Кабинета. Да и самого «просрочки» также.

* - внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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