Подорванный в Монако Ермолаев сказал спасибо Зеленскому: что не так с письмом олигарха

Ермолаев письмом из Монако про Зеленского пытается себя спасти. Фото: vadymiermolaiev.info

Почти три недели после покушения в Монако украинский экс-олигарх Вадим Ермолаев не давал публичных комментариев. Теперь же в письме, отправленном в европейские СМИ, он объяснил, кого считает причастным к попытке убийства.

По словам Ермолаева, он убежден в том, что к покушению причастны действующие сотрудники ГУР - военной разведки - Украины. Причем среди них есть люди, близкие «к бывшему или нынешнему руководству службы».

При этом украинец парадоксально поблагодарил за личное внимание к расследованию Владимира Зеленского - который в 2023 году ввел против него санкции за якобы продолжение работы его винодельческого хозяйства в Крыму. Одной из частей бизнес-империи Ермолаева, напомним, оставалась сеть мошеннических колл-центров, из-за контроля над ней шли большие разборки.

В письме предприниматель обратился к властям Монако, Франции и Украины, к международным организациям с просьбой обеспечить безопасность его семьи, свидетелей, адвокатов и всех участников расследования до тех пор, пока не будут установлены все причастные к организации взрыва, включая заказчиков.

Отдельную часть послания Ермолаев посвятил событиям 29 июня, когда у входа в его дом в Монако сработало взрывное устройство. По словам бизнесмена, исполнители прекрасно видели, что рядом с ним находятся его спутница Анна и 13-летний сын, однако это их не остановило. Он убежден: целью нападения было убийство всех троих.

В завершение Ермолаев выразил благодарность князю Монако Альберу II и президенту Франции Эммануэлю Макрону за поддержку.

– Я служил в МВД Украины и могу сказать, что дело Ермолаева действительно очень мутное, – замечает военный аналитик Андрей Марочко. – Сегодня на Украине практически невозможно вести сколько-нибудь серьезный, а тем более полулегальный бизнес без пересечения интересов с действующей властью.

Зеленский, по сути, контролирует все ключевые процессы. Поэтому вполне вероятно, что между ним и Ермолаевым существовало определенное взаимодействие, пусть и через посредников.

Сейчас Ермолаев, как мне кажется, пытается бросить себе спасательный круг. Возможная причастность ГУР к покушению и так уже широко обсуждается, на Украине задержаны подозреваемые.

Предпринимается попытка выстроить такую картину, при которой все подозрения будут сосредоточены на отдельных исполнителях или представителях спецслужбы, но не дойдут до Зеленского.

Думаю, Ермолаев прекрасно понимает: если он начнет прямо свидетельствовать против украинского лидера или публично связывать его с этой историей, это может стать для него окончательным смертным приговором. Публичную благодарность Зеленскому я рассматриваю, прежде всего, как попытку сохранить себе жизнь. Именно этим и объясняется столь необычное содержание письма.

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