Жертв среди мирных хочет сам Зеленский Фото: REUTERS.

Военкор KP.RU Александр Коц выложил материалы прослушки полковника украинской военной разведки Виталия Жиковича, которого взяли за покушение на олигарха Ермолаева в Монако и убийство исполнителя теракта.

Нашей ФСБ Жикович хорошо знаком. Давно его ведут и сорвали не один теракт, который он пытался устроить. И собрали на него тонны материалов. В том числе и десятки часов прослушки. Вот лишь некоторые выдержки из этого:

О себе — «профессиональная» самохарактеристика:

«Я постоянно планирую, лично я. Мне это нравится. Много выездов сделал, работал и в Крыму, и в России, и в Белоруссии. Плюс — физическая ликвидация. И у меня было такое, что я и дерьмом обмазывался, и зубы себе выбивал, делал из себя бомжа, чтобы меня не заметили. Понимаешь?»

О статусе внутри ГУР и «свободе рук»:

«Я на данный момент в военной разведке. Моя задача — работать на территории врага. А контрразведчики работают внутри, ловят таких агентов. Их специфику я знаю, потому что работал в контрразведке. Знаю, какие они шаги будут делать. Моё руководство мне развязало руки, чтобы я в следующей своей акции сам решал, сколько платить человеку, когда платить, независимо ни от кого».

Об исламе как прикладном инструменте:

«У меня цель — освободить Кавказ. Поэтому я ко всем к ним отношусь как к кафирам, таким отбросам. Когда примут ислам, тогда будем говорить по-другому».

Инструктаж исполнителя на убийство и.о. министра по нацполитике Дагестана Темирлана Абуталимова:

«Увидишь “Тойоту” чёрную, и когда он подойдёт к калитке — просто нажмёшь на кнопку. Он же исполняющий обязанности министра религии Дагестана, которого убили. И он ничему не сможет научить. А пример его будет учить только тому, что можно убивать, и за это тебе ничего не будет. Его выбрал Путин лично».

Технические детали закладки (тот же эпизод):

«Твоя задача будет — как только я тебя набрал, взять пакет, положить в мусорку. И всё, отойди к скамейке, к той лавочке, и жди, пока он приедет. На пакете чёрном на одной стороне нарисована чёрная метка. Чёрным маркером. Эта сторона должна смотреть на ублюдка. Туда упаковали очень много гвоздей. Проводок нужно будет присоединить к проводу. И нажимаешь на букву “А”, когда он появится».

Перед первой попыткой подрыва Крымского моста (800 кг «Peno») — про масштаб, «Крокус» и терроризм:

«Но поверь мне, это будет очень серьёзная акция, и об этой акции будет говорить весь мир — потому что то, что мы затеяли, это очень сильное движение будет. Крокус отдыхает, я тебе сразу говорю.»

«Мы занимаемся — на международном языке это называется терроризм. Поэтому я говорю тебе, как есть: это называется терроризм». Жертв среди мирных хочет сам Зеленский».

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