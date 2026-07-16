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Политика16 июля 2026 10:38

«Жертв среди мирных хочет сам Зеленский»: Военкор Коц обнародовал прослушку киллера главаря киевского режима

Военкор Коц выложил прослушку Жиковича, которого взяли за покушение на Ермолаева
Александр КОЦ
Жертв среди мирных хочет сам Зеленский

Жертв среди мирных хочет сам Зеленский

Фото: REUTERS.

Военкор KP.RU Александр Коц выложил материалы прослушки полковника украинской военной разведки Виталия Жиковича, которого взяли за покушение на олигарха Ермолаева в Монако и убийство исполнителя теракта.

Нашей ФСБ Жикович хорошо знаком. Давно его ведут и сорвали не один теракт, который он пытался устроить. И собрали на него тонны материалов. В том числе и десятки часов прослушки. Вот лишь некоторые выдержки из этого:

О себе — «профессиональная» самохарактеристика:

«Я постоянно планирую, лично я. Мне это нравится. Много выездов сделал, работал и в Крыму, и в России, и в Белоруссии. Плюс — физическая ликвидация. И у меня было такое, что я и дерьмом обмазывался, и зубы себе выбивал, делал из себя бомжа, чтобы меня не заметили. Понимаешь?»

О статусе внутри ГУР и «свободе рук»:

«Я на данный момент в военной разведке. Моя задача — работать на территории врага. А контрразведчики работают внутри, ловят таких агентов. Их специфику я знаю, потому что работал в контрразведке. Знаю, какие они шаги будут делать. Моё руководство мне развязало руки, чтобы я в следующей своей акции сам решал, сколько платить человеку, когда платить, независимо ни от кого».

Об исламе как прикладном инструменте:

«У меня цель — освободить Кавказ. Поэтому я ко всем к ним отношусь как к кафирам, таким отбросам. Когда примут ислам, тогда будем говорить по-другому».

Инструктаж исполнителя на убийство и.о. министра по нацполитике Дагестана Темирлана Абуталимова:

«Увидишь “Тойоту” чёрную, и когда он подойдёт к калитке — просто нажмёшь на кнопку. Он же исполняющий обязанности министра религии Дагестана, которого убили. И он ничему не сможет научить. А пример его будет учить только тому, что можно убивать, и за это тебе ничего не будет. Его выбрал Путин лично».

Технические детали закладки (тот же эпизод):

«Твоя задача будет — как только я тебя набрал, взять пакет, положить в мусорку. И всё, отойди к скамейке, к той лавочке, и жди, пока он приедет. На пакете чёрном на одной стороне нарисована чёрная метка. Чёрным маркером. Эта сторона должна смотреть на ублюдка. Туда упаковали очень много гвоздей. Проводок нужно будет присоединить к проводу. И нажимаешь на букву “А”, когда он появится».

Перед первой попыткой подрыва Крымского моста (800 кг «Peno») — про масштаб, «Крокус» и терроризм:

«Но поверь мне, это будет очень серьёзная акция, и об этой акции будет говорить весь мир — потому что то, что мы затеяли, это очень сильное движение будет. Крокус отдыхает, я тебе сразу говорю.»

«Мы занимаемся — на международном языке это называется терроризм. Поэтому я говорю тебе, как есть: это называется терроризм». Жертв среди мирных хочет сам Зеленский».

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