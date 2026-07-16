Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич (Песков - пресс-секретарь президента РФ), МИД Турции заявило, что Анкара продолжит организацию переговоров между Россией и Украиной и будет вести активную дипломатию для урегулирования конфликта. Как в Кремле оценивают перспективу возобновления переговоров по Украине при посредничестве Турции?

- Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 16 июля, на вопросы журналистов. - Мы признательны за это турецкой стороне.

Песков прокомментировал отставку министра обороны Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспектив для быстрого возобновления мирных переговоров по Украине пока нет

Пока быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем.

Но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Кремль неоднократно указывал на проблемы легитимности Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов. Можно ли рассматривать нынешнее назначение нового премьера как очередной этап зачистки политического поля или попытку укрепления власти в условиях кризиса?

Песков:

- Там же происходят какие-то изменения в структуре того самого киевского режим. Еще раз повторяю, для нас принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно урегулирование ситуации и обеспечение собственных интересов.

Вопрос:

- Сейчас в ЕС туроператорам и связанным с ними сайтам полностью запрещено не только предлагать коммерческие и туристические услуги в России, но и продвигать ее как туристическое направление для граждан ЕС. Как в Кремле оценивают подобную позицию? Существует ли в планах введение каких-то ответных мер?

Песков:

- На каких сайтах?

Журналист:

- Европейских сайтах, связанных с туроператорами.

Песков:

- Там действует много ограничений в отношении различных компаний в самых разных секторах, не только туристических. Поэтому ничего удивительного здесь нет. При этом количество туристов, которые прибывают в Москву, демонстрирует рост. Туристов из Китая, из арабских стран, из стран Персидского залива в наших городах встречается все больше, чаще, и мы рады этим туристам. Они привозят сюда свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в развитие нашей экономики, малого, среднего бизнеса. Поэтому развитие туризма, в том числе и из иностранных государств, продолжается