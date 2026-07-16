Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных журналистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, как в Кремле оценивают обстановку на Ближнем Востоке, где с каждым днем усиливается вооруженное противостояние между США и Ираном? И не было ли от иранской стороны запроса на телефонный разговор с Владимиром Путиным?

- Нет, пока запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным не было, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 16 июля, на вопросы журналистов. - Мы продолжаем наши контакты с иранскими коллегами.

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Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасений и сожалений.

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Вопрос:

- Ситуация на Ближнем Востоке, то, как шел мирный процесс и его, в общем-то, провал, который мы сейчас наблюдаем… Не является ли это и для нас каким-то предупреждением о том, что и США, как посредники, не очень надежны? И - вообще в нынешних условиях договариваться с кем-то, фактически, получается, не имеет смысла?

Песков:

- Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования.

И многие конфликты очень сложны по своей структуре.

И фактически решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно.

Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования. Это единственное, что может помочь урегулированию…

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Вчера Центральный банк опубликовал мониторинг предприятий, где содержится информация о резком снижении деловой активности при одновременном росте краткосрочных инфляционных ожиданий… Что позволило экономистам заговорить о том, что в России начался период стагфляции. Как Кремль оценивает текущую экономическую ситуацию? Удовлетворен ли президент действиями Центробанка и экономического блока правительства?

Песков:

- Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, об этом неоднократно говорил президент, недостаточные, они признаны недостаточными… Но и в целом международная экономика находится тоже сейчас, скорее, в плачевном состоянии… В том числе из-за последствий конфликтов, таких как у Персидского залива. Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии, и, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолирована.

О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации.