17-летняя Пересильд ушла в бизнес: продает костюм лебедя за 15 тысяч рублей

Актриса Анна Пересильд представила собственный бренд одежды. Фото: кадр из видео

17-летняя актриса Аня Пересильд открыла новую главу в своей жизни. Звезда сериала «Слово пацана» объявила о запуске собственного бренда одежды. Презентацию коллекции она оформила в виде музыкального видео, в котором лично показала первые вещи.

17-летняя актриса Аня Пересильд открыла новую главу в своей жизни. Фото: кадр из видео

По словам актрисы, идея собственного бренда сопровождала ее с самого детства, а к реализации мечты она вместе с командой готовилась больше полугода. «Эта идея живет со мной с самого детства. В один день я просто решила, что время пришло и я к этому готова. Идеи при создании рождались в голове невероятно быстро. С такой же скоростью находились очень талантливые люди, которые сейчас работают в нашем бренде», — поделилась Пересильд.

Пересильд уверяет, что главной целью является желание создавать необычные вещи, которые помогут людям подчеркнуть свою индивидуальность. «Этот бренд — моя детская мечта, которая осуществилась. Самое главное и интересное для меня — это возможность дарить людям уникальные вещи, которые способны особенно прекрасно выразить их красоту», — отметила артистка.

Фото: кадр из видео

При этом актриса не скрывает волнения перед запуском и надеется, что коллекция понравится покупателям. «Я очень верю в то, что вам откликнутся наши смыслы и визуалы. Верю в то, что это будет длинная, красивая история. Мы переживаем, но очень надеемся на вашу любовь и поддержку», — обратилась Пересильд к поклонникам.

Пока в коллекции представлено несколько моделей. Судя по ценнику, Анна решила пойти в средний ценовой сегмент. Так, олимпийка стоит 11 тысяч рублей, рубашка в белом или синем цветах и клеш-брюки — по 8500 рублей, а костюмы «Черный лебедь» и «Белый лебедь» обойдутся покупателям в 15 тысяч рублей. Учитывая возраст ее поклонников, такие цены могут оказаться им, а вернее их родителям, не по карману.

Фото: кадр из видео

Куда удивительнее, откуда у Анны столько времени и сил на запуск собственного бренда. Мало того, что сейчас Пересильд занята съемками в новой экранизации «Садко», совсем недавно она экстерном закончила школу и сдала ЕГЭ. Как ранее признавалась сама актриса, результаты экзаменов ее порадовали, хотя конкретное количество баллов она так и не раскрыла. Сейчас Пересильд поступает в вуз, а тем временем среди абитуриентов театральных учебных заведений уже активно обсуждают, кому же выпадет шанс учиться вместе со звездой сериала «Слово пацана». Каждое ее появление на вступительных испытаниях бурно обсуждают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я невероятно довольна»: Анна Пересильд рассказала о результатах ЕГЭ после скандала с уходом из школы

Анна Пересильд попала в сказку: сыграет с Никитой Кологривым в экранизации «Садко» — там будет многорукий злодей и морское царство

Аня Пересильд закопала всех хейтеров: «А разве это не круто?»