Минобороны России информирует о продвижении наших подразделений на различных участках фронта спецоперации. Фото: Александр Река/ТАСС

Минобороны России информирует о продвижении наших подразделений на различных участках фронта спецоперации. Согласно заявлению, за минувшие сутки силы группировки «Север» уничтожили до 195 украинских военнослужащих, «Запад» – 215, «Южная» – 165, «Центр» – 330, «Восток» – 490, а «Днепр» – 55.

Помимо этого, по данным военного ведомства, главнокомандующий ВСУ Сырский потерял за 24 часа на передовой 1450 боевиков, включая иностранных наемников. Выведено из строя 10 единиц бронетехники ВСУ, в том числе бронетранспортер M113 американского производства, 13 артиллерийских систем и более 76 единиц автомобильной техники.

Наша авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. А также атаковали склады дальнобойных беспилотников и места скопления военнослужащих и наемников ВСУ в 147 районах.

Средства ПВО за прошедшие сутки сбили восемь управляемых авиабомб, пять реактивных снарядов системы HIMARS (США) и 802 беспилотника ВСУ самолетного типа дальнего действия.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 16 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

182 526 - дронов.

666 - ЗРК.

30 174 - танка и бронемашин.

1 758 - РСЗО.

35 783 - орудий.

66 603 - единицы спецтехники.