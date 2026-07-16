После увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины в стране начались волнения Фото: REUTERS.

- Берите картонки, дроны и хорошее настроение, - на Украине сегодня утром начался «картонный» майдан, как его уже успели окрестить местные журналисты.

Сотни и тысячи, преимущественно, молодых людей вышли защищать отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова. Акции протеста проходят на Украине 16 июля 2026 года в Киеве, Луцке, Полтаве, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Рогу и так далее.

В Киеве протестующие затянули, как это у них принято» «Щеневмерлу». При предыдущих увольнениях министров обороны такого не припомнить. А новый ведь станет пятым за последние годы.

Сайт KP.RU собрал все, что известно о протестах на Украине после отставки Михаила Федорова и о том, кто за ними может стоять.

Зеленский отправил Федорова в отставку Фото: REUTERS.

Настоящая причина протестов на Украине после отставки Федорова

Можно подумать, что в Незалежной живут весьма странные люди – у них каждый день идет по городам «охота на ухилянтов», которых ловят, как загнанных животных, ломают, нередко убивают, у них там люди лишены элементарных прав, но выходят с протестами по этим и иным, не менее важным поводам, единицы отчаявшихся.

А отставка министра обороны, которого никто из них в большинстве своем толком и не знает, вдруг вызвала такой мощный протестный энтузиазм. И так можно было подумать, если не принять за истину один непреложный факт – протест проплачен. На это, кстати, указывает и одномоментность его возникновения. Не бывает так, чтобы стихийный протест вдруг одновременно вспыхнул в десятках городов, в которых молодежь вышла бы на центральные магистрали и площади своих городов с плакатами одинакового содержания, нарисованными на картонках (откуда, собственно, и пошло название этого «майдана»), и заорала во всю глотку: «Ганьба! Ганьба!».

Откуда-то вдруг появились и сине-гнойные тряпки (флаги Украины), которыми толпа стала махать над собой в качестве оберега от полиции и ТЦКшников. Впрочем, последних рядом с толпой зафиксировано не было. Наверное, ловят ухилянтов по окраинам, игнорируя их сбор в центре города.

Последний раз «картонный майдан» случился аккурат в прошлом году, когда Зеленский попытался накинуть узду на антикоррупционные органы НАБУ и САП, созданные по инициативе американских демократов на Украине. И тогда Зеленскому пришлось давать задний ход, а вину за непродуманное решение он возложил на депутатов Рады от своей партии «Слуга народа», которые без команды сверху и собственные штаны не станут застегивать. Тогда за протестующими явно просматривался Сорос* со своими активистами.

Сейчас явно кто-то пытается организовать нечто подобное. Вопрос – кто именно отдал новую команду? И зачем? Чего хотят добиться?

Украинцы вышли на "картонный майдан" Фото: REUTERS.

Причины отставки Федорова

Нет, без сомнения, сам экс-министр обороны Михаил Федоров тоже принял посильное участие. Его отставка с должности, мягко говоря, огорчает. 15 июля он опубликовал прощальный пост, в котором пожаловался, что не успел завершить трансформацию ведомства по стандартам НАТО и «построить культуру ответственности за принятые решения». Сегодня сообщил, что Зеленский предложил ему остаться в команде, заняв должность советника, но он отказался. Правда, про реформу ТЦК, которую он обещал, а «просроченный» Зеленский с него требовал чуть ли не каждый месяц, Федоров не обмолвился ни словом. Эта корова, мол, не его.

Кстати, стоит учесть, что отставка Федорова, да еще такая, что противоречия между ним и Зеленским не стали даже пытаться скрывать («просроченный» лишь что-то выдавил из себя, что между министром Федоровым и главкомом ВСУ Сырским накопились «неразрешимые противоречия», что выразилось в конфликте между ними – прямо как при разводк неверных супругов) полностью обнуляет ложь Киева про якобы какие-то успехи ВСУ на поле боя. Если бы они были, министра обороны в такой момент не меняют. А некоторые удачи украинской армии в выносе гражданских объектов в российском тылу действительно Федоров может записать себе в актив.

Если бы у ВСУ были успехи на поле боя, то Зеленскому и в голову не пришло бы увольнять Федорова. Да ему это бы не позволили сделать ни Лондон, ни Вашингтон. Которым, кстати, все равно, кто там на Украине будет «царем горы», лишь бы украинцы продолжали воевать против русских. Сегодня, кстати, прошел очередной обмен телами, и Россия получила тела 31 своего героя в обмен на отданных более 500 ВСУшников.

Фото: REUTERS.

Большие деньги - мимо карманов?

Наверняка, какая-то часть молодежи вышла на «картонный майдан» сегодня совершенно искренне. Федоров делал упор на войну дронами, что в воздухе, что на море и на земле, а это явно вселило в тупые молодые головы уверенность в том, что никакой мобилизации, когда придет их черед идти в армию, уже и не будет. Вот только примерно с такой же вероятностью можно надеяться, что подкинутая в воздух монета останется висеть в нем вместо того, чтобы упасть на землю.

Но с криками «Ганьба!» на площадях стоят и взрослые мужчины (пусть и в небольших количествах), и бабы (не женщины, а именно хабалки базарного типа) характерной внешности и поведения, и даже старички обоего пола. Некоторые даже вспомнили прошлое и натянули на головы кастрюли, чтобы защититься то ли от излучения, то ли от дубинок. Но их не трогают, что позволяют предположить мощную «крышу» у протестующих.

Скажу сейчас, наверное, парадоксальную вещь, но все сильнее уверенность, что за новым «картонным майданом» стоят не отдельные страны-союзники, а именно что Евросоюз. Помните, как буквально вчера Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС, не какая-то страна, а именно Евросоюз, стал партнером Украины в производстве беспилотников.

А ранее, напомним, именно Евросоюз решил выделить Украине кредит в 90 млрд. евро с финансированием на эту сумму в течение двух лет, из которых 60 млрд. евро должны пойти на производство для Украины и закупку для нее же вооружений. Причем, преимущественно произведенных в странах ЕС.

Большие деньги – большие откаты. А уж к рукам Урсулы столько прилипло еще на вакцинах от ковида для ЕС, что могла бы и успокоиться. Но нет, видимо, как тому мужичку из мультфильма, все еще маловато будет. И Федоров, как конечный покупатель, мог гарантировать разного рода европейским «посредникам» получение их «справедливой доли». А любой новый человек на посту министра обороны Украины может либо не знать о договоренностях, либо, что вероятнее, поставить вопрос о перераспределении «прибыли концессионеров» и потребовать себе бОльшую долю. Вашингтон в этой истории просто не участвует, он только получает деньги, Лондон вписался каким-то левым боком и пристроился «на облучке».

Проверка на вшивость

Есть и еще один любопытный момент – этим «майданом» Зеленского, помимо всего прочего, грубо говоря, проверяют на вшивость. Сможет ли он пресечь новые волнения, сохранив свое влияние и отстояв собственную позицию? Ведь на Украине, напомним, массовые собрания запрещены. Или же сдаст назад, отступив, как это было в истории с майданчиком по поводу НАБУ и САП? Во втором варианте его куратором наверняка придется заменить уже не министра обороны, а самого «просроченного», которого после произошедшего мало кто будет слушаться.

Кстати, версия, что министра Федорова конфликт с военным командованием тоже трещит по швам. Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров подал в отставку в знак протеста против увольнения министра обороны. Да и у главкома Сырского противников среди других генералов – пальцев не хватит пересчитать.

Впрочем, это проверка не только Зеленского, но и Евросоюза. Отстоят они Федорова, Зеленскому придется уйти. Сможет продавить Европу «просрочка» - он окончательно уверится в своей неуязвимости и в том, что может вертеть этот европейский на чем и как ему заблагорассудится. Но, вне зависимости от исхода, кто-то останется «вшивым». И не исключено, что обе стороны.

Нам же, в принципе, от смены и прихода уже пятого министра обороны Украины на эту должность ни холодно, ни жарко. Хотелось бы, конечно, чтобы пришел тот, кто будет воровать больше своих предшественников. Поскольку, как говорили во время моей юности, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Соответственно, чем больше в Киеве украдут из западных кредитов, тем меньше они смогут пустить на вооружения. Но утешает то обстоятельство, что в команде Зеленского воруют по беспределу все. Начиная с него самого.

*Фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией.

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