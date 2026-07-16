Ученые сравнили многозадачность современных мужчин и женщин: результат удивил

Индийской богине Дурге справляться с многозадачностью помогало обилие рук. Нынешние женщины обходятся двумя. Фото: AbhishekMittal/Shutterstock/Fotodom

Считается, что женщины, занятые несколькими делами сразу, справляются с ними гораздо эффективнее, чем сильная половина человечества. Такова суть поверья о так называемой женской многозадачности, которое, похоже, существует с доисторических времен. Именно женщины - аж три древние индийские богини Дурга, Кали и Лакшми - изображены со множеством рук, символизируя сверхъестественную способность выполнять множество космических задач одновременно. Как обстоят дела сейчас?

Богиней можешь ты не быть, но …

Перед большинством женщин космические задачи никогда не стояли и не стоят, но вера в то, что божественная способность к многозадачности в какой-то мере им досталась, сохранялась векам. Во все времена человеческой истории прекрасной половине приходилось совмещать бытовые обязанности и работу - просто в силу устоявшегося и, казалось бы, незыблемого стереотипа. Британские психологи на днях его разрушили – почти до основания. Своими экспериментами Дина и Андре Жамейтат из Лондонского городского и Брунельского университетов, по сути, опровергли миф о женской многозадачности (multitasking), сообщив в этом в журнале Psychological Research.

Благодаря экспериментам ученые даже поняли, что могло способствовать появлению столь обременительного для милых дам мифа.

Женщины! Можете смело рассчитывать на мужчин

Как выяснилось, в «соревнованиях» по выполнению нескольких дел разом сильная половина человечества ни в чем не уступает слабой. Можно смело нагружать её – половину – домашними заботами.

Доводами для столь эпохального вывода снабдили 78 мужчин и женщин. Психологи «нагрузили» их одновременно пятью разными задачами, которые имитировали повседневную жизнь. Добровольцы - каждый и каждая - следили за таймером, приглядывая за приготовлением еды, искали в записях конкретные телефонные номера и определенные слова, появлявшиеся на экране компьютера, составляли разнообразные комбинации из букв и цифр. При этом они должны были поддерживать разговор с экспериментаторами, которые, с интервалом в 20 секунд задавали вопросы, исключающие однозначные ответы. Отвечать надо было, по возможности, правильно.

Итог: мужчины и женщины проявляли многозадачность в равной степени - справлялись с делами одинаково эффективно. Но был один нюанс, который, скорее всего, и сыграл когда-то свою историческую роль. Представительницы слабого пола ответили на 25 (24,76 в среднем) вопросов из 28, мужчины – только на 20 (20,24 в среднем).

График из научной работы британских ученых демонстрирует, что мужчины и женщины одинаково эффективно делали несколько дел одновременно.

Иначе говоря, слабый пол пропустил мимо ушей примерно 11 процентов обращений, сильный – почти 28 процентов. Разница существенная – чуть ли не в три раза, хотя и без ущерба качеству. Как самих порученных дел, так и ответов на вопросы.

Исследователи убедились: женщинам не составляет большого труда разговаривать об одном, делая при этом совсем другое. Они – даже очень занятые – могут, не отвлекаясь, болтать с поразительной легкостью. Мужчины, погруженные даже в какую-нибудь одну задачу, не столь контактны – в когнитивном смысле.

Положа руку на сердце, можно, стало быть, допустить - хоть и с большой натяжкой, что в многозадачности слабый пол в чем-то все-таки чуть-чуть превосходит сильный – но лишь по части способности к одновременным социальным действиям.

С многозадачностью сталкиваются и мужчин, и женщины. Женщины – не только на работе. Фото: Maslowski Marcin//Shutterstock/Fotodom

Вербальные тонкости

Житейское следствие, вытекающее из «нюанса»: у мужчин, которые пользуются мобильниками, управляя при этом автомобилем, больше шансов нарушить правила, а то и попасть ДТП по сравнению с женщинами – из-за ослабления внимания. Рулить и разговаривать, а некоторые и сообщения ухитряются писать, это как никак две задачи - механическая и когнитивная.

Аналогичным образом отвлекают и навигаторы, правда, в меньшей степени.

«Снижение вербального общения между мужчинами во время сложной многозадачности может иметь важные последствия на рабочем месте, особенно на должностях, которые зависят от эффективного вербального взаимодействия», - предупреждают в своей статье Дина и Андре, в первую очередь имея в виду общение между пилотами и диспетчерами.

Кстати, по данным Американской психологической ассоциации (American Psychological Association - APA), мозг, который обеспечивает якобы одновременное выполнение нескольких задач, на самом деле решает их последовательно – одну за другой, а не параллельно, как может показаться.

Одна из гипотез, объясняющая то мизерное преимущество слабого пола в многозадачности, которое удалось выявить: «выдающейся» способности поддерживать осмысленную беседу во время выполнения конкретных задач женщины скорее всего обязаны своему мозгу – женскому мозгу.

Если верить недавнему австралийскому исследованию (University of Queensland), то в женском мозгу чуть лучше развиты связи оболочкового ядра с другими областями коры больших полушарий. Соответственно, переключение с какого-то дела на разговор дается слабому полу легче и быстрее.

Связи в женском мозгу позволяют милым дамам легко переключаться от дел на разговоры и обратно.

Диана и Андре тоже достойны женской благодарности. Ведь слабый пол изрядно натерпелся от мифа о его существенном превосходстве в многозадачности. Под лозунгом «им же это легче дается» мужчины взваливали на женщин большинство домашних обязанностей – если не все, включая воспитание детей. Веря в миф, и сами женщины добровольно берут на себя многое. От чрезмерной нагрузки возникают стресс, хроническая усталость, психологической выгорание.

Знайте: научных оснований для повышенной эксплуатации женщин нет.

КСТАТИ

Женщины не столь болтливы, как кажется

В прошлом году ученые опровергли еще один популярный миф о женщинах – мол, много болтают. Якобы слабый пол тратит на пустые разговоры чуть ли не в три раза больше времени, чем сильный.

Нет, - показали исследования, которые провела большая группа психологов из университета Аризоны (University of Arizona), мужчины и женщины произносят примерно равное число слов в день.

С помощью автоматических диктофонов, которые выдали 2197 добровольцам, ученые почти 15 лет записывали, а потом считали слова, которые оснащенные аудиотехникой участники эксперимента произносили за день, пока бодрствовали. Набралось более 600 тысяч записей.

После подсчетов «голосов» и обработки данных выяснилось: женщины в среднем произносили 13 349 слов в день, мужчины - 11 950.

Мнение экспериментаторов: разница не столь уж велика, чтобы укорять милых дам за их слишком «длинный» язык.

Данные – усредненные. Ученые отмечают, что среди испытуемых разного пола попадались и молчаливые, которые едва произносили по 100 слов в день, и болтливые, «тарахтевшие» со скоростью 120 тысяч слов в день.

Еще из удивительного: за последнее время люди стали произносить в среднем на 3000 слов в день меньше, чем раньше.

О том, что ИИ все-таки нашел в мозгах мужчин и женщин половые отличи, читайте наш материал.