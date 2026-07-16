Передают сообщения топотом и принимают их костями: ученые раскрыли, как слоны слышат друг друга

Слоны эффективно общаются друг с другом на больших расстояниях, находясь от сородичей в 10 и более километрах. Фото: Heinz-Peter Schwerin/Shutterstock/Fotodom

Слоны эффективно общаются друг с другом на больших расстояниях, находясь от сородичей в 10 и более километрах. Люди бы охрипли, пытаясь докричаться до кого-нибудь из такой дали. Да и вряд ли бы кто услышал. В чем хитрость лопоухих?

Не секрет, что слоны иной раз передают сигналы ногами – топочут. Почва от их топота сотрясается, по ней распространяются низкочастотные вибрации, которые сейсмическими волнами расходятся в разные стороны - словно радиоволны от антенны радиопередатчика. Их принимают другие слоны, слушая тем самым, что им передали сородичи. Большая группа американских ученых под руководством гарвардского доцента Сунила Пурия (Dr Sunil Puria, an associate professor at the Department of Otolaryngology at Harvard Medical School), опубликовала в журнале Frontiers in Audiology and Otology результаты исследования, объясняющие феномен.

Специалисты по части «ухо-горло-носа» провели эксперименты с костями черепов слонов и людей – теми, в которых расположены среднее и внутренне ухо. Сравнили их реакции в ответ на вибрации, которые создавало специальное устройство, имитируя распространение звуковых волн по костным структурам.

Благодаря внушительным размерам кости слоновьего «приемного устройства» наиболее эффективно колебались на частоте 400 Герц – в том низкочастотном диапазоне, в котором топочущие гиганты «генерируют» свои сигналы.

Маленькие человеческие косточки показали наибольшую восприимчивость к частоте, которая в три раза выше. Мы, топоча, не могли бы обмениваться информацией.

Ко всему прочему слоны, по необходимости, «включают» особый режим, который позволяет почти в 30 раз обострить восприятие сейсмических волн, изолируясь от посторонних — акустических — шумов. Гиганты буквально затыкают свои огромные уши, сокращая особую мышцу, которая перекрывает слуховой канал. У нас такой мышцы нет, мы затыкаем уши берушами. Или наушниками.

В дикой природе ногами и сейсмическими волнами слоны сообщают об опасностях, приближении хищников и людей. Информируют о своем существовании и намерениях найти партнеров в брачные периоды. Указывают направление, в котором двигаются.

По характерным особенностям сейсмических волн слоны узнают «голоса» своей родни, отличают их от сигналов, которые подают чужаки.

Для справки: «сгенерированные» ногами сейсмические волны слоны сначала воспринимают подошвами, далее по костям конечностей сигналы попадают в кости черепа — в среднее и внутреннее ухо. В улитке колебания преобразуются в нервные импульсы и попадают в мозг.

Кости среднего уха гигантов почти в 10 раз тяжелее человеческих, барабанная перепонка - аж в семь раз больше.

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