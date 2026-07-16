Разумеется, данный феномен стоит рассматривать исключительно через призму затянувшегося гибридного противостояния. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

Неприятный сюрприз подготовил Google Play для российских пользователей телефонов на операционной системе системы Android.

КАКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ УДАЛИЛ GOOGLE PLAY

Практически одномоментно 16 июля из магазина приложений исчезли приложения: MAX, ВКонтакте, Почта Mail, Облако Mail, Дзен, Одноклассники, VK Музыка, VK Мессенджер и VK Звонки, VK Видео, и VK Видео Live, VK Знакомства, VK Admin, VK Play, VK Teams, VK Почта, Юла, Маруся.

Это значит, что отныне владельцы телефонов на «Андроиде» не смогут их скачать и установить. На этом волнительном фоне акции VK резко рухнули почти на 7% на бирже. Однако представители сервиса уверяют, что пользователи продолжат получать пуш-уведомления в Max и VK, несмотря на удаление приложений из Google Play.

Напомним, 13 июля санкции против Max и VK ввел Евросоююз. А в конце июня без предварительного уведомления из App Store (магазин приложений для айфонов) были удалены все приложения российской компании VK. И пользователи перестали получать уведомления от этих приложений, несмотря на то, что они были ранее установлены на телефонах.

- Разумеется, данный феномен стоит рассматривать исключительно через призму затянувшегося гибридного противостояния. Сегодня это уже не просто конфликт между странами западного блока и Россией, а, по сути, прямое столкновение с западными корпоративными гигантами, которые, с их точки зрения, воспринимают в штыки саму возможность появления у России собственных альтернативных цифровых продуктов, - уверен генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. - Речь идет о создании массовых, независимых от внешнего влияния платформ: мессенджеров, соцсетей и программных решений, способных не только эффективно функционировать, но и составлять реальную конкуренцию.

По словам эксперта, в эпоху информационного общества подобные сервисы давно переросли статус простых средств коммуникации и стали мощнейшим рычагом формирования общественного сознания, инструментом управления повесткой и, что немаловажно, прибыльным бизнесом, построенном на рекламе, таргетинге и алгоритмах работы с большими данными.

- Именно за этот ресурс, за контроль над цифровыми умами и ведутся современные гибридные войны, - объясняет причину удаления приложений Игорь Бедеров. – Налицо жизненная необходимость импортозамещения и форсированного развития собственной линейки софта, причем с перспективой масштабирования этих решений на дружественные страны.

Да, приложения перестанут обновляться через привычный магазин, однако компании предложат механизм обновления «через само приложение» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?

Эксперт рассказал, что для владельцев Android ровным счетом ничего кардинально не поменяется.

- Да, приложения перестанут обновляться через привычный магазин, однако компании предложат механизм обновления «через само приложение», как это было реализовано с банковским софтом, либо загрузку актуальных версий с официальных сайтов и из российских магазинов приложений, - перечисляет альтернативные версии специалист и добавляет, что таких проблем как у пользователей устройств Apple, где есть определенные ограничения в силу закрытости экосистемы, не будет.

VK начал срочную эвакуацию с американского домена

ГДЕ ТЕПЕРЬ СКАЧИВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ?

Представители VK уверяют, что их приложения по-прежнему доступны в RuStore, а также в магазинах приложений Huawei, Samsung и Xiaomi. Кроме того, VK начал срочную эвакуацию с американского домена .com на .ru. Все пользователи VK уже получили сообщения с рекомендацией перейти на vk.ru: «Все возможности, приложения и дизайн ВКонтакте на vk.ru прежние. Однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а ещё открывается и работает быстрее, чем vk.com. Поменяйте com на ru прямо в адресной строке — и откроется vk.ru».