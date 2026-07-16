Неприятный сюрприз подготовил Google Play для российских пользователей телефонов на операционной системе системы Android.
Практически одномоментно 16 июля из магазина приложений исчезли приложения: MAX, ВКонтакте, Почта Mail, Облако Mail, Дзен, Одноклассники, VK Музыка, VK Мессенджер и VK Звонки, VK Видео, и VK Видео Live, VK Знакомства, VK Admin, VK Play, VK Teams, VK Почта, Юла, Маруся.
Это значит, что отныне владельцы телефонов на «Андроиде» не смогут их скачать и установить. На этом волнительном фоне акции VK резко рухнули почти на 7% на бирже. Однако представители сервиса уверяют, что пользователи продолжат получать пуш-уведомления в Max и VK, несмотря на удаление приложений из Google Play.
Напомним, 13 июля санкции против Max и VK ввел Евросоююз. А в конце июня без предварительного уведомления из App Store (магазин приложений для айфонов) были удалены все приложения российской компании VK. И пользователи перестали получать уведомления от этих приложений, несмотря на то, что они были ранее установлены на телефонах.
- Разумеется, данный феномен стоит рассматривать исключительно через призму затянувшегося гибридного противостояния. Сегодня это уже не просто конфликт между странами западного блока и Россией, а, по сути, прямое столкновение с западными корпоративными гигантами, которые, с их точки зрения, воспринимают в штыки саму возможность появления у России собственных альтернативных цифровых продуктов, - уверен генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. - Речь идет о создании массовых, независимых от внешнего влияния платформ: мессенджеров, соцсетей и программных решений, способных не только эффективно функционировать, но и составлять реальную конкуренцию.
По словам эксперта, в эпоху информационного общества подобные сервисы давно переросли статус простых средств коммуникации и стали мощнейшим рычагом формирования общественного сознания, инструментом управления повесткой и, что немаловажно, прибыльным бизнесом, построенном на рекламе, таргетинге и алгоритмах работы с большими данными.
- Именно за этот ресурс, за контроль над цифровыми умами и ведутся современные гибридные войны, - объясняет причину удаления приложений Игорь Бедеров. – Налицо жизненная необходимость импортозамещения и форсированного развития собственной линейки софта, причем с перспективой масштабирования этих решений на дружественные страны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Эксперт рассказал, что для владельцев Android ровным счетом ничего кардинально не поменяется.
- Да, приложения перестанут обновляться через привычный магазин, однако компании предложат механизм обновления «через само приложение», как это было реализовано с банковским софтом, либо загрузку актуальных версий с официальных сайтов и из российских магазинов приложений, - перечисляет альтернативные версии специалист и добавляет, что таких проблем как у пользователей устройств Apple, где есть определенные ограничения в силу закрытости экосистемы, не будет.
Представители VK уверяют, что их приложения по-прежнему доступны в RuStore, а также в магазинах приложений Huawei, Samsung и Xiaomi. Кроме того, VK начал срочную эвакуацию с американского домена .com на .ru. Все пользователи VK уже получили сообщения с рекомендацией перейти на vk.ru: «Все возможности, приложения и дизайн ВКонтакте на vk.ru прежние. Однако из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а ещё открывается и работает быстрее, чем vk.com. Поменяйте com на ru прямо в адресной строке — и откроется vk.ru».