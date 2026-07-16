Евросоюз трижды не смог принять новые санкции против России: кто выступает против

Единственное, о чем удалось договориться – временно, до 23 июля, сохранить установленный ранее потолок цен на российскую нефть Фото: REUTERS.

Санкции, по определению, должны показывать силу того, кто их вводит. Но с 21-м пакетом санкций ЕС против России произошла явная осечка: как ни стараются министры согласовать новые антироссийские рестрикции, не выходят они у них, как каменный цветок у Данилы-мастера. Вчера страны Евросоюза в третий раз подряд не смогли договориться о новом пакете. Четвертый подход к снаряду намечен на 22 июля.

ПОТОЛОК ВСЕ ВЫШЕ

Единственное, о чем удалось договориться – временно, до 23 июля, сохранить установленный ранее потолок цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель. Ценовое ограничение было включено еще в 8-й пакет санкций ЕС в конце 2022 года. Лимит должен автоматически корректироваться каждые полгода, чтобы оставаться на 15% ниже среднерыночной цены за баррель. И тут санкционщикам из Европы подложил свинью главный санкционщик из Америки – Дональд Трамп. Начав войну в Иране, которая привела к блокировке Ормузского пролива, хозяин Белого дома так пришпорил рост мировых цен на нефть, что они буквально снесли установленный странами ЕС и G7 потолок для России.

«Если на следующей неделе потолок цен не будет продлен, - объясняет ситуацию Politico, - он автоматически повысится, поскольку цены на нефть выросли из-за войны в Иране, что стало неожиданной удачей для президента России Владимира Путина. Европейская комиссия по закону обязана пересчитать ценовой лимит после 15 июля, но он вступит в силу только 1 августа, что дает исполнительной власти некоторую свободу действий». А этот новый потолок, исходя из среднемировых цен, составит 58 долларов за баррель, то есть вырастит почти на 12 долларов. Хороший подарочек Кремлю, который ЕС так сильно хочет наказать. Что же получается? Шьем да порем.

Вот и суетятся евробюрократы и министры стран-членов ЕС, чтобы найти выход из созданного самими же тупика. Война в Иране пока только разгорается, а значит цены на нефть взлетят еще выше. И по приказу из Брюсселя они никак не понизятся. Облом-с.

НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ

Но нефть, оказывается, только цветочки. Есть еще и такие ягодки, как российский сжиженный природный газ (СПГ). В январе Совет ЕС утвердил отказ от СПГ из России по долгосрочным контрактам, начиная со следующего года. А что мы видим сейчас?

В первой половине 2026 года страны ЕС закупили рекордные 9,89 миллиона тонн сжиженного газа с российского проекта «Ямал СПГ», сообщила Financial Times. Это на 18% больше, чем за тот же период 2025 года. Среди основных покупателей - Франция (3,6 млн тонн), Бельгия (2,9), Испания (2,7). Расходы европейских стран на эти поставки оцениваются в 6 миллиардов евро. Получается, что они, заявляя о стремлении понизить доходы России от экспорта углеводородов, активно пополняют российскую казну.

Совет ЕС утвердил отказ от СПГ из России по долгосрочным контрактам, начиная со следующего года Фото: REUTERS.

Понятно, что европейцы спешат запастись российским газом впрок, коль сами себе запретили покупать его через полгода. Но для них плохая новость в том, что СПГ из США по более высоким ценам, чем предлагает Европа, перехватывают азиатские страны. И в том, что крупнейший в мире поставщик СПГ Катар потерял из-за войны на Ближнем Востоке около 17% производственных мощностей, на восстановление которых потребуется до пяти лет.

А Греция, как поведала Financial Times, блокирует включение в 21-й пакет запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Все дело в том, что греческая компания Dynagas специализируется на перевозке грузов с завода «Ямал СПГ» в Арктике. Для этого проекта специально построили дорогущие газовозы, каждый из которых стоит около 300 миллионов долларов. Их что, ставить на прикол? Потому что танкеры эти «заточены» на перевозку именно российского СПГ из арктического региона.

ВЫСЕКЛИ САМИ СЕБЯ

Были в проекте 21-го пакета и другие ягодки, которые сами европейцы уже пообрывали, поняв, что высекут сами себя. Например, запрет на российскую рыбу или поголовный отказ российским военным во въездных визах. За нашу треску горой встали Германия и Португалия, в которых эту рыбу очень уважают и хорошо продают. За смягчение визовых ограничений для наших военных поборолись Греция, Италия и Франция, получающие существенную выгоду от российских туристов.

Просто мучение какое-то европейское - придумывать санкции против России и самим при этом не пораниться. Но евроумники, похоже, нащупали выход: сделать больно Москве, ущемив права собственных граждан. Нет, свобода и демократия как вдохновляющий лозунг у них останется. А вот право на свободу передвижения подрежут. Вернее, подскажут, куда этим гражданам ходить не надо: конечно же, в Россию!

Нашу рыбу очень уважают и хорошо продают Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Продажа туров в Россию сегодня под полным запретом в ЕС, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру. «Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, - объяснил он, - запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но даже продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе».

Тут про отмороженные назло бабушке уши даже скучно вспоминать. Лучше о радости познания. Главный дипломат ЕС Кая Каллас после эпопеи с российской треской в 21-м пакете санкций призналась: она «не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение». Кстати, Каллас по-эстонски означает «берег», а кала - «рыба». Может, ей проще так будет запомнить, чтобы в будущем берега не путать.

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