Киеву указывают на его место. Людей собрали и вывели за один день. Пока это предупреждение Фото: REUTERS.

Европа в гневе. На улицы украинских городов высыпали митингующие, начались протесты. Утром 16 июля 2026 года новый Майдан начался в Киеве, Полтаве, Львове, Николаеве, Кривом Роге, Чернигове и даже в Одессе. Каждый вышедший – пощечина Зеленскому из Брюсселя.

Как в деле о новых протестах на Украине замешаны миллиарды, саммит НАТО, ворованные боеголовки, и «новый Залужный», KP.RU разбирался с Андреем Клинцевичем, главой Центра изучения военных и политических конфликтов.

ПРОТЕСТЫ НА УКРАИНЕ 16 ИЮЛЯ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

- С чем связаны потрясения и митинги?

- Начнем с предыстории: 12 июля в отставку была отправлена премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

- Но ей пожертвовали.

- Ради того, чтобы снять министра обороны Михаила Федорова. Это с его портретиками и именем на картонках выходят сегодня митингующие по всей Украине.

- Сомнений в том, что они выходят по указке нет?

- А когда мы видели, чтобы украинцы по собственной воле, одновременно вышли на митинге в десятке городов? Никаких сомнений.

- Итак, Федоров. Шесть месяцев назад был любимцем Зеленского, человеком из ближайшего круга, «семьи», как ее называют. И теперь – покатилась голова…

- Причин у этого сразу несколько: коррупция, торговля оружием, борьба за внимание Европы и вполне настоящий страх Зеленского перед человеком, который очень скоро может стать «вторым Залужным».

12 июля в отставку была отправлена премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

ПРИЧИНА ПРОТЕСТОВ: КТО ПОНЕСЕТ ОТКАТ ДЛЯ УРСУЛЫ?

- Начнем с денег.

- Мы все прекрасно понимаем, что главный финансовый поток из Европы на Украину - средства войну. Единственным его распорядителем является даже не президент, а министр обороны. Считаем, Европа выделила Киеву: в июне 90 миллиардов евро. В июле, на саммите НАТО в Анкаре, еще 70 миллиардов евро.

- Говорят, что Федорова и назначали под эти миллиарды.

- У него репутация технократа и цифрового министра. Пишут, что он очень нравился Европе, поэтому вполне возможно это правда – что его поставили на эту роль, чтобы получить миллиарды.

- А чтобы распилить – убрали?

- Не нужно обманываться, он такой же коррупционер, но нового формата. За шесть месяцев на посту министра он пытался, под видом цифровизации, перестроить под себя все коррупционные схемы. А когда в последние месяцы зашла речь о том, что через новые цифровые тендеры пойдут закупки всех производителей дронов, и пострадает даже компания Fire Point…

Зеленский отправил Федорова в отставку Фото: REUTERS.

- Которая связана с Тимуром Миндичем, а значит фактически это компания Зеленского. Но откуда у Федорова такая смелость: красть краденое из кармана самого главы киевского режима?

- Не исключаю, что тут шла борьба за право доносить деньги с откатов до европейцев. Что у Федорова были свои коррупционные договоренности с Европой, а Зеленский хотел и контролировать коррупцию, и отстегивать европейцам сам, напрямую. Поэтому Киев его устранил буквально через неделю после того, как получил расписку на миллиарды…

ВТОРАЯ ПРИЧИНА МАЙДАНА В КИЕВЕ: ОТ ПОЛИТИКИ ДО ЧЕРНОГО РЫНКА

- Депутаты Рады говорят, что на закрытой встрече Зеленский объяснил отставку министра обороны конфликтом с главкомом Сырским. Федоров подтвердил – он предлагал главкома снять. А ведь это идеальный человек для Зеленского – непопулярный, исполнительный. Тот, кто точно не станет вторым Залужным…

- Зеленскому крайне выгоден Сырский, соглашусь. Но есть еще одна важная деталь. Во всех вооруженных силах есть распределение ролей. Министр обороны – это гражданский. Его задача – деньги, зарплаты, попадание в бюджет. Непосредственная война – это генеральный штаб. И на этой почве между Федоровым и Сырским действительно мог произойти конфликт…

- Федоров именно об этом и говорил. Конфликт был связан с тем, что Минобороны выдавало нужное количество вооружений, а Генштаб требовал еще и еще.

- И вот тут мы возвращаемся к деньгам. Те самые 90 и 70 миллиардов в основном останутся в Европе или пойдут на закупки оружия США. На Украину приедет только оружие. И мы все знаем, что Зеленский и его «семья» привыкли две ракеты выстреливать, одну продавать на черном рынке.

И тут появляется Федоров, который начал автоматизировать систему, вести учет всех выпущенных ракет и перестраивать коррупцию под себя. Как это может устроить Сырского? Зеленского? Каждая ракета, условно, миллион долларов стоит, представляете, какой доход они рисковали потерять?..

Кто понесет откат для Урсулы? Фото: REUTERS.

СТРАХ ЗЕЛЕНСКОГО: ПОЧЕМУ ОТСТАВКА МИНИСТРА ОБОРОНЫ ФЕДОРОВА — ЭТО БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ?

- Кстати, по июньским соцопросам Федоров обогнал Зеленского по рейтингу доверия. И оказался человеком с самым быстро растущим рейтингом за последние 6 месяцев. Начали поговорить о том, что цифровой министр может стать сменщиком Зеленского…

- Именно, Зеленский чудовищно боится, и это совершенно реальный страх. Мы видим, как он начинает задвигать любых сильных единых личностей. Например, одна из возможных причин покушения на украинского олигарха в Монако - его попытки финансировать Залужного и его предвыборную кампанию. Зеленский как огня боится любых акторов, которые напрямую взаимодействуют с Евросоюзом или США. Чтобы все коммуникации через него шли, чтобы он оставался единственным и незаменимым фюрером.

Это третья и последняя причина.

ИГРА НА СЛАБОСТЯХ ЕВРОПЫ

- А почему он решился на перестановку именно сейчас? Через неделю после выделения денег – не слишком дерзко?

- Посмотрите, что сейчас происходит. Зеленский смог обмануть НАТО, США и Европу, что Украина побеждает. В Европе под это начали целую информационную компанию, из каждой розетки говорят, что Россия скоро падет. Что Украина и Зеленский молодец.

И киевский главарь почувствовал, что это идеальный момент, чтобы провести непопулярное решение. Что Европа не решится поливать его грязью на этом фоне.

- Но протесты внутри Украины уже начались. Расчет не оправдался, Европа грозит Зеленскому Майданом?

- Киеву указывают на его место. Мы же понимаем, как это делается – некоммерческие организации на Украине никуда не делись, людей собрали и вывели за один день. Пока это предупреждение: если ты начинаешь наступать нам на пятки, мы можем тебе испортить и выборы, и вообще поднять вопрос твоей легитимности. Год назад была такая же история – протесты, маленький Майдан, когда Зеленский попытался подчинить себе НАБУ.

БОРЬБА ДО ПОСЛЕДНЕГО

- И тогда ему пришлось отменить это решение, буквально за неделю отозвали только что подписанный закон. И сейчас отставку Федорова отменит?

- Вряд ли. Зеленский, скорее всего, пойдет до конца. Я не исключаю, что Федорову попытаются какую-то позицию, назначить вице-премьером. Знаете, как говорят: «вице-премьер по ни о чем» - с минимальным функционалом, с отсутствием денег и влияния. И сказать Европе: мол, я его не уволил, а повысил.

Зеленский попытается найти Федорову какую-то позицию якобы немножко повыше Фото: REUTERS.

- И бороться Зеленский будет до последнего.

- Конечно. Если Федоров останется, это будет крах для киевского лидера. Он все-таки продавит отставку Сырского, и Зеленский потеряет контроль над армией через ручного главкома. А ведь Сырский, в том числе, подавляет и ропот в армии против самого Зеленского.

И, главное, после такого скандала рейтинги Федорова взлетят до небес. Произойдет именно то, чего Зеленский больше всего боялся - появится «второй Залужный». Вы ведь помните, что рейтинги самого Залужного максимально выросли именно после конфликта с Банковой?

Поэтому для Киева этот вариант смертельно опасен.

Киев попытался обмануть Запад и нарвался на Майдан Фото: REUTERS.

ЧТО ПРОТЕСТЫ НА УКРАИНЕ ЗНАЧАТ ДЛЯ РОССИИ?

Любая борьба за власть, протесты, митинги, угрозы Майдана - плюс для нас. Тем более на фоне нестабильности в министерстве обороны Украины. А она гарантирована. Вместе с Федоровым уходят его заместители – они уже объявили об этом публично – а значит все законы, закупки и процессы будут заторможены. Кроме того, забуксует реформа ТЦК, которую обещал Михаил Федоров – и это вызовет огромное напряжение в украинском обществе, которое больше всего на свете ненавидит военкомов, мобилизацию, избиения и издевательства.

Что же касается коррупции - здесь Зеленский и Федоров равны: оба будут воровать, сколько смогут. Чем больше они продадут ракет на черных рынках - тем меньше будет ударов по нашим тылам, и тем свободнее будут наступать наши части. Поэтому здесь можно только пожелать обоим ворам оглушительного успеха.

А вот что нам выгодно больше: отставка Федорова или победа Зеленского - сказать трудно. В краткосрочной перспективе поражение комика спровоцирует передел власти на Украине и, как следствие, временное ослабление киевской машины. Но если Федоров реально придет ко власти, он может быть даже хуже Зеленского.

Не зря главный лозунг на митингах в поддержку министра обороны: «Нам треба Русорез» (укр. - нам нужен убийца русских). И «убийца русских» - это реальная кличка у Федорова. Так что никаких иллюзий питать не нужно…

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