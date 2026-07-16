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Политика16 июля 2026 13:07

Зеленский снова нахамил польскому президенту: что произошло и причем здесь фон дер Ляйен

Зеленский заочно нахамил польскому президенту, вручая орден фон дер Ляйен
Александр ГРИШИН
Зеленский наградил украинским Орденом Европы Урсулу фон дер Ляйен.

Зеленский наградил украинским Орденом Европы Урсулу фон дер Ляйен.

Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровской власти Владимир Зеленский сумел снова придать новую остроту начавшему было тлеть польско-украинскому дипломатическому конфликту. Напомним, после того, как «просрочка» присвоил название «имени героев УПА»* одному из подразделений Сил Специальных Операций ВСУ, президент Польши Кароль Навроцкий отозвал награждение Зеленского высшей государственной наградой Польши – орденом Белого орла, которым его наградил предшественник Навроцкого на посту президента Анджей Дуда. В ответ на Украине начался «орденопад» польских орденов, потом он переместился в Польшу, но только этим дело не ограничилось. Поляки и украинцы сошлись в схватке Паниковского и Балаганова и начали выяснять отношения и кто кому должен под крики: «А ты кто такой?»

Последняя неделя прошла относительно спокойно, штормовые волны скандала начали было утихать, но тут в Киев вчера приехала глава Еврокомиссии баронесса Урсула фон дер Ляйен. И «просроченный» решил наградить ее украинским Орденом Европы за помощь Киеву. И мало того, что наградил, еще и речь произнес. В которой, как нетрудно догадаться, заочно нахамил снова президенту Польши Каролю Навроцкому.

- Дорогая Урсула, этот орден никто не может отобрать или отменить, потому что слово Украины твёрдое», - сказал Зеленский и специально подчеркнул, что этот орден из-за обиды на Навроцкого у нее никто не отнимает.

Просто чертов гений по выстраиванию отношений. В том плане, что если вам надо друзей и союзников превратить в противников или даже во врагов, смело зовите Зеленского себе на помощь.

Услышанное до глубины души возмутило депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник. Фото: Европарламент

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник. Фото: Европарламент

- Позорище. Зеленский не смог сдержаться и снова ударил по Польше и президенту Навроцкому, вручая орден фон дер Ляйен за помощь Украине и обращаясь к президенту Польши, который, по моему мнению, справедливо лишил его ордена Белого орла за прославление виновных в геноциде польских граждан. Как видно, это его задело. Когда же наконец закончится эта его отвратительная серия антипольских действий и выпадов в сторону Польши? – возмутилась Зайончковская-Герник и резюмировала. - И я очень сожалею, что «твердое слово» Украины президента Зеленского стоит столько, что вместо уважения и благодарности за помощь мы получили плевок в лицо. Никто не сделал столько для ссоры между двумя народами, как президент Зеленский и вся его коррумпированная администрация.

На самом деле вопрос не глупый, а очень глупый. Представители Украины будут хамить и не только хамить, а при случае и убивать поляков ровно до тех пор, пока будут ощущать свою безнаказанность. И это, кстати, касается не только поляков.

* - Запрещенная в России экстремистская организация.

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