Зеленский наградил украинским Орденом Европы Урсулу фон дер Ляйен. Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровской власти Владимир Зеленский сумел снова придать новую остроту начавшему было тлеть польско-украинскому дипломатическому конфликту. Напомним, после того, как «просрочка» присвоил название «имени героев УПА»* одному из подразделений Сил Специальных Операций ВСУ, президент Польши Кароль Навроцкий отозвал награждение Зеленского высшей государственной наградой Польши – орденом Белого орла, которым его наградил предшественник Навроцкого на посту президента Анджей Дуда. В ответ на Украине начался «орденопад» польских орденов, потом он переместился в Польшу, но только этим дело не ограничилось. Поляки и украинцы сошлись в схватке Паниковского и Балаганова и начали выяснять отношения и кто кому должен под крики: «А ты кто такой?»

Последняя неделя прошла относительно спокойно, штормовые волны скандала начали было утихать, но тут в Киев вчера приехала глава Еврокомиссии баронесса Урсула фон дер Ляйен. И «просроченный» решил наградить ее украинским Орденом Европы за помощь Киеву. И мало того, что наградил, еще и речь произнес. В которой, как нетрудно догадаться, заочно нахамил снова президенту Польши Каролю Навроцкому.

- Дорогая Урсула, этот орден никто не может отобрать или отменить, потому что слово Украины твёрдое», - сказал Зеленский и специально подчеркнул, что этот орден из-за обиды на Навроцкого у нее никто не отнимает.

Просто чертов гений по выстраиванию отношений. В том плане, что если вам надо друзей и союзников превратить в противников или даже во врагов, смело зовите Зеленского себе на помощь.

Услышанное до глубины души возмутило депутата Европарламента от Польши Еву Зайончковскую-Герник.

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник. Фото: Европарламент

- Позорище. Зеленский не смог сдержаться и снова ударил по Польше и президенту Навроцкому, вручая орден фон дер Ляйен за помощь Украине и обращаясь к президенту Польши, который, по моему мнению, справедливо лишил его ордена Белого орла за прославление виновных в геноциде польских граждан. Как видно, это его задело. Когда же наконец закончится эта его отвратительная серия антипольских действий и выпадов в сторону Польши? – возмутилась Зайончковская-Герник и резюмировала. - И я очень сожалею, что «твердое слово» Украины президента Зеленского стоит столько, что вместо уважения и благодарности за помощь мы получили плевок в лицо. Никто не сделал столько для ссоры между двумя народами, как президент Зеленский и вся его коррумпированная администрация.

На самом деле вопрос не глупый, а очень глупый. Представители Украины будут хамить и не только хамить, а при случае и убивать поляков ровно до тех пор, пока будут ощущать свою безнаказанность. И это, кстати, касается не только поляков.

* - Запрещенная в России экстремистская организация.

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