В Минтруда утвердили новые правила назначения пенсий с 17 июля 2026. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила назначения различных видов пенсий. Они вступают в силу с 17 июля 2026 года. Если кратко, то получать пособие от государства станет проще: меньше документов и прочей бюрократии. При этом изменения коснутся не всех пенсионеров, а только отдельных категорий.

НИЧЕГО ПИСАТЬ НЕ НУЖНО

Многие пособия от государства сейчас назначаются в проактивном режиме – проще говоря, самому ничего писать не нужно. Власти видят, что человеку положена та или иная помощь. И оформляют ее автоматически. В большинстве случаев надо лишь зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», проверить уже заполненное автоматически заявление и внести банковские реквизиты. Собирать справки и прочие подтверждения больше не нужно. По крайней мере, в большинстве случаев.

С 17 июля 2026 года Социальный фонд будет таким же образом назначать некоторые виды пенсий. В список входят:

- страховая пенсия по инвалидности;

- страховая пенсия по случаю потери кормильца - детям умершего кормильца, не достигшим 18 лет;

- страховая пенсия по старости - в отдельных случаях, например, при переходе с пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Важный нюанс - обычная страховая пенсия по старости, которую оформляют в первый раз, все еще требует отдельного заявления. Его можно подать за месяц до достижения пенсионного возраста. Сделать это можно онлайн – через «Госуслуги». Если у Социального фонда есть все нужные документы, пенсию назначат удаленно. Если потребуются уточнения или дополнительные справки, нужно будет их дослать через те же «Госуслуги» или сходить в клиентское отделение фонда.

Получать пособие от государства станет проще: меньше документов и прочей бюрократии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕРАСЧЕТ

Ежегодная индексация страховых (с 1 января) и социальных (с 1 апреля) пенсий, а также перерасчет трудовых прав для работающих пенсионеров (с 1 августа) проводятся автоматически. Но пенсия в некоторых случаях может меняться и в индивидуальном порядке. Раньше для этого надо было заполнять заявления. Теперь это будет происходить автоматически:

- при достижении 80 лет или установлении I группы инвалидности;

- при увольнении с работы - для некоторых категорий граждан (например, сельских пенсионеров);

- при изменении состава семьи - для получателей пенсии по потере кормильца.

МЕНЬШЕ ДОКУМЕНТОВ

Тем не менее, в некоторых случаях обращаться в Социальный фонд требуется лично. И раньше для этого нужно было приносить с собой целую кипу документов. Теперь же для оформления пенсии в большинстве случаев потребуются только паспорт (или другое удостоверение личности, если паспорта нет - например, свидетельство о рождении для несовершеннолетнего) и СНИЛС (зеленая карточка социального страхования). Остальные данные СФР будет запрашивать самостоятельно по межведомственным каналам.

КСТАТИ

Детям «из пробирки» тоже дадут пенсию

В новых правилах появился пункт о том, что социальную пенсию по потере кормильца теперь будут выплачивать даже тем детям, которые были рождены через 300 и более дней после смерти отца.

Речь идет о детях, зачатых с помощью ЭКО и замороженного биоматериала мужчины. Правда, чтобы ребенок получил право на пенсию по потере кормильца, должно быть выполнено несколько условий:

- суд на основе анализа ДНК подтвердил отцовство;

- умерший являлся официальным супругом матери ребенка;

- есть доказательства того, что при жизни мужчина выразил намерение иметь детей (это может быть согласие на применение репродуктивных технологий и договор с медицинской организацией).

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