Александр Яковлев. Фото: Запорожская АЭС

15 июля дрон ВСУ, ударив по служебному автомобилю Запорожской АЭС, убил главного инженера станции Александра Яковлева и его водителя Дмитрия Филиппова. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот удар. Призвал к прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал. Но не назвал очевидного виновника убийства сотрудника ЗАЭС.

Советник главы Республики Крым, депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа, долго работавший на ЗАЭС, объяснил, что происходит.

- За убийством главного инженера Запорожской АЭС могут стоять островные спецслужбы?

- Речь может идти о британских военных инструкторах. Я в Энергодаре работал с июня 2022-го. Британские военные инструкторы весь периметр Запорожской АЭС отслеживали. Наверняка, там и след их спецслужб есть.

- Вы говорили, что организаторы убийств на ЗАЭС должны пойти под международный трибунал?

- Исполнителей подобного рода террора надо уничтожать сейчас. А что касается организаторов - их надо под трибунал.

- Вы хорошо знали главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева?

- Мы дружили с Сашей с июня 20222-го. Это человек, который встал рядом с нами с первого дня. Последняя встреча была меньше недели назад - он приехал в Крым сдавать очередной экзамен. Он технарь от корней волос до пят. И больше всего переживал из-за людей. Он видел, что творится с людьми на ЗАЭС.

- Гросси осудил убийство Яковлева, но не назвал виновных.

- Достал этот Гросси. 1 сентября 2022-го года я встречал делегацию МАГАТЭ, тогда била артиллерия ВСУ. Я спросил: Рафаэль, эти «три топора» откуда прилетают?

- Что он ответил?

- Сказал, что у него нет баллистов. Ну какие тебе козлу нужны еще доказательства? Вы про ядерную безопасность - или про политику и конъюнктуру?

- Они знают, что надо давить на людей?

- Они знают, что один из столпов ядерной безопасности — психологическое состояние персонала атомных станций. Придет на смену начальник смены станции в состоянии депрессии - и что? Это столп — и они это знают.

- Убийцы главного инженера ЗАЭС метили именно в психологию коллектива станции?

- Конечно. И это же не первая смерть на ЗАЭС. Яковлев — самая громкая фигура из погибших. А их - 13. Остальные - составили «статистку». Когда Саша погиб — еще шесть машин гражданских атаковали. И они сожгли морг в Энергодаре - это какую тактическую задачу решало? Когда я говорю про бриттов - это их тактика, НАТОвская. Им надо нас обнулить психологически. Чтобы люди перестали верить власти.

- Когда вы расставились с Яковлевым неделю назад — что он вам сказал, расставаясь?

- Его, рафинированного технаря, больше всего волновало тяжелое психологическое состояние людей на станции. Люди во многое перестают верить. Нет хуже преступления без наказания.

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