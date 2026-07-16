Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Страсти вокруг подготовленного внезапно умершим на днях сенатором Линдси Грэмом* проекта новых санкций США против России, обрастают новыми деталями, которые помогают понять, зачем они задуманы и каковы перспективы утверждения их Трампом.

«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

«Санкции-кувалду» против России (так назвал их соавтор законопроекта сенатор-демократ Блюменталь) хотят вложить в руки Трампа, чтобы он, при необходимости, помахивал ею в сторону Кремля. Дескать, только так можно заставить руководство России пойти на переговоры по Украине, которые устраивали бы Запад.

Новая редакция законопроекта, опубликованная во вторник, по оценке Politico, ограничивает возможности президента США уклоняться от введения рестрикций против России во время переговоров. «Однако она также дает Трампу широкие полномочия по отказу от применения любых санкций или ограничений». «Казнить нельзя помиловать» - Трампу только надо будет поставить запятую там, где он сочтет нужным.

Конечно, это не совсем то, о чем мечтал Киев. Да и пока нет гарантий, что будет принят даже оставшийся вариант. «Украина и ее союзники надеются, что в ближайшие месяцы им удастся сохранить набранный темп и поддержку в Вашингтоне, несмотря на безвременную кончину верного союзника, сенатора Линдси Грэма*», - пишет по этому поводу Politico. И признает, что ушедший в лучший из миров сенатор-русофоб был «важным посредником между миром MAGA (движение Трампа «Сделаем Америку снова великой». - Ред.) и Киевом.

ТОЛМАЧ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Некоторые союзники Украины в Вашингтоне опасаются, что без Грэма* некому будет помогать урегулировать бурные отношения Трампа с Зеленским, омраченные спорами на камеру, уточняет издание. «Украине нужны переводчики, чтобы понимать Трампа, потому что они не понимают его», сказал бывший сотрудник администрации. Неслучайно во время почти всех последних встречах президента США и Зеленского Грэм* всегда находился рядом. И он «имел подходы и к Зеленскому, и к Трампу».

Встреча Трампа и Зеленского на саммите НАТО в Анкаре, 8 июля 2026 г. Фото: REUTERS.

«Сенатор Грэм* мертв. Сенатор [Митч] Макконнелл (84-летний другой страстный русофоб в Конгрессе. – Ред.) в больнице. Наши самые влиятельные друзья», - написала в соцсетях Александра Устинова, депутат украинского парламента от партии «Голос». - Многие республиканцы, поддерживающие Украину, не хотят переизбираться, покидая сенат и Конгресс. Мы теряем лучших друзей Украины, которые публично и в частном порядке поддерживали нас и лоббировали наши интересы». Теперь что, все пропало?

Действительно, кто станет «переводчиком» Трампа для Зеленского? Генсек НАТО Марк Рютте? Но у него репутация балабола, заискивающего перед президентом США. А может, президент Финляндии Александр Стубб, которого называют «подпевалой» Трампа за бесконечную лесть в его адрес? Но он все-таки не в том политическом весе - представляет небольшую европейскую страну. А на тяжеловесов рассчитывать не приходится – премьер-министр Великобритании Стармер, заводила в кругу друзей Киева, ушел в отставку. Другой заводила из того же круга, президент Франции Макрон, доживает в своей должности последние месяцы. А там, глядишь вместо него придет Марин Ле Пен из правого «Национального объединения», которая в переводчики для Зеленского точно не годится.

ТРАМП ПОКА МОЛЧИТ

Одним словом, подвел Грэм* Украину. А в США его имя изо всех сил пытаются использовать друзья Киева в Конгрессе, чтобы протолкнуть новые санкции против России. И пока не все так однозначно. «Это стало бы прекрасной данью уважения и наследием для Линдси*», - заявил журналистам лидер сенатского большинства Джон Тьюн, признав при этом, что лидеры все еще «оценивают», есть ли у законопроекта перспективы.

Сейчас между Конгрессом и Белым домом идет торг – какие законопроекты надо принимать в первую очередь. При этом обе стороны ссылаются на то, что это было бы лучшей данью памяти усопшего Грэма*. Для конгрессменов в приоритете – санкции против России. А для Трампа, как утверждает Politico, на первом месте республиканский законопроект SAVE («Закон о спасении Америки», вносящий существенные изменения в правила выборов), а на втором – о регулировании криптовалют.

В сложившейся ситуации решающим для гарантированного принятия Конгрессом антироссийских санкций, якобы уже согласованных с Белым домом, по мнению некоторых влиятельных республиканцев, стала бы их публичная поддержка Трампом. А он пока загадочно молчит. Более того, на днях сказал, что надеется, что мир на Украине удастся восстановить до окончания его президентского срока. Вряд ли, лично зная российского лидера, Трамп верит, что его можно заставить пойти на соглашения под угрозой «санкций-кувалды».

Понять ситуацию помогают слова сенатора-республиканца Джона Кеннеди, которые приводит Politico. «Я знаю, что некоторые люди в Белом доме заявили, что поддерживают это (санкции против России. – Ред.), - сказал он. – Никого не хочу обидеть, но они не в счет. Я еще не слышал, чтобы президент встал и сказал: «Нам нужно наложить на Россию столько санкций, сколько возможно, и давайте приступим».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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