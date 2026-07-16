«Киевские каникулы закончились»: Мария Захарова - о прятках Урсулы фон дер Ляйен в бомбоубежище

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым прокомментировала поведение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве во время воздушной тревоги.

…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это - Гамов из KP.RU. Бедная - бедная Урсула! И - к тому же - ну очень робкого десятка! Трусиха, одним словом. Услышав - будучи на днях в Киеве - сирены воздушной тревоги, тут же бросилась в бомбоубежище!

Вот - судите сами…

«Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось прервать общение с журналистами и укрыться в бомбоубежище во время визита в Киев. Инцидент произошел после объявления воздушной тревоги в Киеве и десяти областях Украины».

Об этом сообщает Euractiv.

«Звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих ее журналистов укрыться глубоко в подземном убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня», — пишет издание.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве Фото: REUTERS.

Эту тему мы и обсудили в четверг, 16 июля, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Но почему госпожа фон дер Ляйен укрылась так глубоко, Мария Владимировна? - спросил я. - И - увидев вблизи войну, виновницей которой тоже сама же и является - прозреет ли? Или - страх сковал надолго эту «фрау»?

- Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, - ответила Мария Захарова, - и нечего туда больше таскаться.

- Вот! Полностью с Вами согласен, Мария Владимировна.

КСТАТИ

Фон дер Ляйен находилась в Киеве в среду, 15 июля. Во время пресс-конференции она объявила о заключении соглашения между Евросоюзом и Украиной «по наращиванию производства беспилотников…».

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