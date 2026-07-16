Недовольные отставкой главы Минобороны Федорова украинцы высыпали на улицы с картонками Фото: REUTERS.

Что известно о протестах на Украине из-за отставки министра обороны Федорова: хронология событий

Полгода назад Михаила Фёдорова никто не связывал с армией. Но теперь, когда Зеленский решил его убрать - получил протесты в 20 городах Украины, рапорт об отставке зам. главкома ВВС, остановившееся государственное медиа и парламент, который отказывается голосовать. Что случилось?

Ещё месяц назад этот человек обещал отрезать Крым от России. «В ближайшее время Крым превратится в остров», - говорил 35-летний министр обороны Украины Михаил Фёдоров, имея в виду удары дронов по мостам, портам и железным дорогам полуострова. Российские военкоры называли его одним из самых опасных людей в Киеве. Вчера вечером его убрал не российский удар - его убрал собственный просроченный президент.

А следующим утром за него вышла улица.

После встречи с Зеленским и главкомом ВСУ Сырским, Фёдоров подтвердил: в новом правительстве Украины его не будет - полгода в должности, день в день. Через два часа ветеран-активист Козятинский объявил сбор: в 9:01, площадь Франко в Киеве, «берите картонки». За ночь призыв разошёлся по областным центрам. И в 9:01 над двумя десятками городов покатилось «Ганьба!». К десяти утра в Киеве стояло больше тысячи человек. К полудню вслед за Федоровым из министерства ушли ключевые советники, зам командующего Воздушными силами положил рапорт, а государственный медиапроект остановил публикации - «увидимся на протесте».

К обеду выяснилось главное: Верховная Рада, послушно утвердив нового премьера, которого указал Зеленский, не смогла собрать голоса за нового министра обороны. Кандидатуру даже не стали вносить.

За 35 лет незалежности Украина хоронила репутации министров обороны исправно - на коррупционных скандалах, яйцах по 17 гривен (30 рублей) за штуку и куртках по тройной цене. Но выходить на улицы, чтобы министра обороны вернуть, здесь не приходило в голову никому.

Сутки, которые снесли все расписания в Киеве

Формально никто никого не увольнял - в этом юридическая тонкость. 14 июля Рада приняла отставку премьера Украины Юлии Свириденко, и весь кабинет автоматически сложил полномочия. Министра обороны парламент назначает по представлению президента - и Зеленский решил Фёдорова в новый состав не вносить, предложив вместо него главу МВД Игоря Клименко. Депутатам президентской фракции, по пересказам участников закрытой встречи, он объяснил это так: «постоянный конфликт с армией», Федоров и Сырский «живут в двух разных мирах», «в идеале надо менять обоих, но я не могу сделать это одновременно». По версии нардепа Ярослава Железняка, прозвучало и слово «провалил» - о реформе ТЦК - украинских военкоматов.

Прощальное письмо Фёдорова в соцсетях с перечислением своих 22 достижений и 3 признанных провалов собрало такую волну, что уже к часу ночи украинские СМИ фиксировали массовые призывы выходить на улицы. Утром улицы вышли.

Ещё месяц Федоров обещал отрезать Крым от России Фото: REUTERS.

География картонного майдана на Украине: от Харькова до Ужгорода

К полудню акции подтвердились как минимум в 20 городах. Киев, Львов, Харьков с плакатами «Федоров back». Днепропетровск, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь, Черкассы, Одесса, Полтава, Запорожье, Ровно, Ужгород, Кировоград (Кропивницкий), Житомир, Николаев, Винница, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Кривой Рог... В Сумах сбор отменили сами организаторы: слишком близко фронт.

Если мерить по головам — несколько тысяч майданщиков с картонками на 20-миллионную страну: в мирной жизни столько собирает концерт заезжей звезды в областном дворце спорта. Но головы здесь - не та единица измерения. Все на Украине помнят прошлый июль, когда толпа куда меньше с такими же картонками за два дня заставила Зеленского отозвать уже подписанный им закон о реформе НАБУ — подчинении себе антикоррупционного агентства, созданного США и ЕС для сбора компромата на элиту Украины. Год спустя та история читалась как инструкция по применению.

Полиция за весь день не тронула никого, только буднично диктовала журналистам: порядок не нарушен. Государство стояло в двух шагах от протеста против собственного решения - и просто смотрело.

Фломастером по Банковой

У всякого протеста есть своя литература. У этого она уместилась на обрывках коробок: фломастер, ночь на сочинение, утро на публикацию. К девяти часам 16 июля Украина издала самый короткий сборник политической публицистики в своей истории - каждый экземпляр от руки по двадцати городам. Вопрос об одной фамилии разрастается до вопроса о том, кому принадлежит государство.

Киев начал с самого короткого - «За що?» - и дальше уже не сдерживался: «Вова, що ти робиш?», «Не чіпай те, що працює» (не трогай то, что работает), «Міняйте полонених, а не Федорова» (меняйте пленных, а не Фёдорова), «Без професіоналів немає майбутнього» (без профессионалов нет будущего), «Ворог радіє, а ви?» (враг радуется, а вы?), «Війна не пробачає помилок» (война не прощает ошибок), «Федорова - в МО, Сирського - на пенсію» (Фёдорова - в Минобороны, Сырского - на пенсию), «У вас голова нормально прикручена?».

Главком ВСУ Александр Сырский Фото: REUTERS.

Для объективов мировых агентств писали по-английски: «Zelenskyy, wrong dashboard» (Зеленский, не та панель управления).

Самый злой текст утра вывел Львов: «Аудит виявив розкрадання на 300 мільярдів. Прибрали аудитора, а не злодіїв» (аудит выявил хищения на 300 миллиардов - убрали аудитора, а не воров). Рядом - «Чому його его важливіше за оборону держави?» (почему его эго важнее обороны государства?). Одесса ограничилась дипломатической нотой из двух строк: «Не міняйте тих, хто змінює країну» (не меняйте тех, кто меняет страну) и «Кремль дякує за кадрові зміни» (Кремль благодарит за кадровые перемены). Кропивницкий ворчал: «Нормально ж було» (нормально же было), «1 крок вперед, 2 назад» (шаг вперёд, два назад), «Совдепію на пенсію» (совдепию — на пенсию). Николаев ёрничал: «Шакали знову ошукали» (шакалы снова обманули), «Вова, є питання» (Вова, есть вопросы).

Голос у всех двадцати городов оказался один: «Ганьба!» (позор!), «Федоров -міністр оборони!» (Фёдоров - министр обороны!), «Сирського у відставку» (Сырского - в отставку), и «Европейской стране - европейская армия!».

Полдень: Рада отказалась голосовать

К середине дня протест получил то, чего уличные акции обычно добиваются неделями, Рада утвердила нового премьера Сергея Корецкого (289 «за» при одном против), но второй пункт сценария рассыпался: кандидатуру Клименко в министры обороны в зал даже не внесли. «Голосов нет з из-за протестов», - передавали из фракции; корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сформулировал так: депутаты боятся повторения «картонного майдана». Внутри «Слуги народа» - открытое брожение: Марьяна Безуглая пообещала сама выйти на площадь, Богдан Яременко отказался поддерживать назначение.

В 12:40 на брифинг вышел сам Фёдоров - и сжёг остатки мостов. Подтвердил конфликт: Сырский «по факту поставил ультиматум», «вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну» - хотя тут же признал, что в 2022-м Сырский «спас страну». Сообщил, что отказался от предложенного президентом кресла советника. О площади за окном сказал главную фразу дня: «Народ вышел не за Фёдорова - народ вышел за себя». К половине второго толпа начала расходиться - прошёл слух о переносе голосования на завтра. Картонки уносили с собой.

Вид из Москвы и вид из Брюсселя

Человек, обещавший «в ближайшее время» превратить Крым в остров, - автор кампании ударов по крымской логистике, из-за которой полуостров пережил топливный кризис, оказался фигурой, ради которой воюющая Украина впервые вышла на улицы. Российские Z-каналы отставку встретили нескрываемым облегчением: «благоприятный фактор для России», писали военкоры, а канал «Воевода вещает» в шутку потребовал у Илона Маска вернуть российским войскам «Старлинки». Показательно, что даже празднуя, признавали: проблемы с логистикой в Крыму устроила именно команда уволенного.

Запад увидел кризис доверия. Reuters писал о «редких протестах военного времени», пошатнувших позиции Зеленского. Bloomberg вынес в заголовок «смещение популярного министра». Le Monde назвала работу Фёдорова «блестящей» и провела обе напрашивающиеся параллели - с изгнанием Залужного и прошлогодним антикоррупционным кризисом. Редакция FT назвала перестановку «саморазрушительной»: лояльность предпочли эффективности. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс произнёс то, что дипломаты обычно прячут за протоколом: отставка - «большая неожиданность», и «в Евросоюзе возникнет вопрос, почему такого человека заменяют». Драматургию довершила случайность: в Киев - под утренний ракетный удар, прибыл с прощальным визитом британский премьер Кир Стармер. Союзника принимали практически под скандирование «Ганьба!» из соседнего квартала.

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