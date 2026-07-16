Ирина Апексимова не стала выступать на прощании с Юрием Смирновым. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прощание в театре всегда проходит примерно в одной мизансцене. На сцене установлен гроб с венками. Вдоль него ряды стульев, на которых сидят родные покойного, вдова, дети, его близкие и коллеги. На заднике - экран, на котором меняются фотографии из спектаклей, фильмов, просто портреты «виновника» скорбного торжества. В зале – публика, как и должно быть в театре, - поклонники, журналисты, зеваки. В этом смысле прощание с артистом Юрием Смирновым ничем не отличалось от других. Кроме того, что не было траурного караула из числа коллег. У гроба на Основной сцене сидели вдова Галина Гриценко (актриса) и сын – Максим Смирнов (телережиссер).

Народный артист Юрий Смирнов скончался 11 июля на 88-м году жизни. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ведущая гражданской панихиды актриса Театра на Таганке Екатерина Рябушинская назвала Юрия Смирнова – актером-легендой. И с этим трудно поспорить. Юрий Смирнов пришел в этот театр ещё до того, как сюда пригласили главным режиссером Юрия Любимова (в начале 1964 года), который привел за собой своих учеников. Смирнов остался в труппе и влился в команду Любимова. Эта талантливая молодежь сформировала дух и эстетику «Таганки», которой восхищались зрители на протяжении несколько десятилетий. За эти годы театр Юрия Любимова пережил много разных потрясений. Юрий Петрович эмигрировал, потом вернулся. Артисты уходили, труппа разделилась пополам – было много всего. Но Смирнов, как стойкий оловянный солдатик, свой пост не покидал, был предан этому театру до последних дней. Как кто-то сказала на гражданской панихиде, 60 с лишним лет он шёл одной дорогой, ведущей к Театру на Таганке. Такая преданность заслуживает уважения.

Сын Юрия Смирнова - Максим Смирнов с матерью - Галиной Гриценко. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Юрий Николаевич - большой артист и человек с большим сердцем. Он был примером честного служения делу, - говорила ведущая гражданской панихиды актриса Екатерина Рябушинская. Она зачитала телеграмму соболезнования от Союза Театральных деятелей России. И предложила:

- Друзья, если кто-то хочет поделиться воспоминаниями, сказать несколько слов о Юрии Николаевиче, прошу к микрофону.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На этом месте журналисты оживились, ожидая увидеть знакомые лица. Например, Аллу Демидову или Вениамина Смехова, Анатолия Васильева… Они ведь тоже стоят у истоков «Таганки» Любимова, много лет вместе с Юрием Смирновым выходили на сцену. Но они не пришли. Вероятно, Алла Демидова, как и Геннадий Шпаликов, считает: никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне… Смехов плоховато себя чувствует. Да и выглядит неважно, я его видела недавно. Было удивительно, что не вышли к микрофону действующие артисты Театра на Таганке, хотя на прощание со Смирновым пришла «старая гвардия» в лице народной артистки Любови Селютиной. Пришел и Дальвин Щербаков, который служил на «Таганке» с 1965 года. Но ни ветераны сцены, ни молодежь «Таганки» не выступила. К микрофону вышла... руководитель театра «Глас». Директор этого театра православной направленности рассказала, что Юрий Смирнов очень помогал в период становления «Гласа». «Он всем старался помочь и сделать лучше, даже в чайник вместо обычной воды наливал минеральную. Потому что считал, что так лучше», - говорила директор «Гласа», актриса Татьяна Белевич.

У Юрия Смирнова, как и у каждого популярного актера, были поклонники. Они пришли с ним проститься. Одна из поклонниц «ещё с 70-х» рассказала, какой он был скромный, не надменный и не заносчивый. Выходили к микрофону и другие преданные, «на протяжении 60 лет», зрители «Таганки». Пришла на прощание актриса Театра Ермоловой Ирина Савина. Она рассказала, что Юрий Смирнов любил отдыхать в санатории «Актёр» в Сочи. И в этом году планировал поехать, взял путевку...

Выступил представитель музея Владимира Высоцкого. А за ним – представитель от Дома русского зарубежья им.Солженицына. Оба музея рядом.

Сын Юрия Смирнова - Максим Смирнов с матерью - Галиной Гриценко. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ждали, что от Театра на Таганке всё-таки выступит его руководитель Ирина Апексимова. Но так и не дождались. Тогда ведущая гражданской панихиды Екатерина Рябушинская деликатно пригласила к микрофону сына Юрия Смирнова – Максима. Максим Юрьевич поблагодарил всех, кто пришел, и тех, кто не пришел по каким-то причинам. Рассказал, как впервые в 6 лет оказался за кулисами легендарного театра – у отца на работе. А потом много-много раз ещё приходил… Как познакомился с Владимиром Высоцким, с которым Юрий Смирнов дружил. «Как сейчас говорят, зависали они одной компанией», - уточнил Максим Смирнов. Рассказал, что ещё в юности пересмотрел весь репертуар «Таганки».

- К сожалению, не сделаны записи прекрасных спектаклей. Только запись «Мастера и Маргариты» можно найти. Кстати, оказывается, мой отец, Юрий Николаевич Смирнов, был признан лучшим исполнителем роли Кота Бегемота, - рассказал Максим Смирнов. - Отец был бессменным котом в спектакле Юрия Любимова «Мастер и Маргарита». Он вообще обожал котов, у него какая-то мистическая связь с котами. Очень переживал смерть своего последнего кота... Теперь и мы тяжело переживаем его уход. В последний раз я разговаривал с отцом 6 июля. Да, у него были болезни, но он был бодр, ходил на работу. Поэтому его внезапная смерть - удар для всех нас...

Когда Максим Смирнов всё сказал и вернулся на свое место, а больше желающих выступить не обнаружилось, ведущая церемонии Екатерина Рябушинская подытожила: «А теперь мы перемещаемся… на Троекуровское кладбище».

И это был ещё не финал. Гроб вынесли со сцены в фойе. И в дверях неожиданно появилась директор театра Ирина Апексимова со свитой помощниц. Она аплодировала (так принято провожать артиста), что-то выкрикивала, вероятно «Браво, артист!». Почему она не появилась на гражданской панихиде, не выступила, не нашла слова? Этот вопрос остался без ответа.

Прощание с артистом, тем более с артистом-легендой, как было сказано про Юрия Смирнова, это не только про уважение к коллеге. Это ещё театральный ритуал, у которого есть свой этикет. Руководитель театра – будь то директор, худрук или главный режиссер – обязан найти слова для подобных скорбных событий. И почти всегда находит. Кто-то говорит пафосно, кто-то, наоборот, с допустим случаю юмором – кто как умеет. Но в любом случае считает себя обязанным.

Народная артистка России Любовь Селютина. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прощание с Юрием Смирновым могло стать не просто дежурным ритуалом, но и мостиком от той легендарной «Таганки» (Юрий Смирнов играл почти всех спектаклях Юрия Любимова) в нынешний театр. Но получилось так, как будто бы все мосты сожжены, традиции прерваны. С уходом последних актеров любимовской труппы, от той «Таганки» не осталось ни артистов, ни духа, ни души, ни театра… Только кирпичные стены. А они не живые.

Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Народный артист РФ Юрий Смирнов скончался 11 июля на 88-м году жизни. Ролей у него было много и в театре, и в кино. Он был острохарактерным артистом с ярко выраженным отрицательным обаянием. Хотя, если судить по его молодым фотографиям – копна кудрявых светлых волос, голубые глаза, прямо второй Сергей Столяров – мог бы играть и положительные роли. Но их в его репертуаре близко к нулю. Зато отрицательные все перед глазами. В основном зрители помнят его киноработы. Их у него десятки, но самые яркие – предатель Полипов в «Вечном зове», бандит Гаврила в «Бумбараше», уполномоченный из района в «Деревенском детективе» про участкового милиционера Анискина...

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