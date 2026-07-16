Перешел грани внутри коррупционной схемы: Почему Зеленский избавился от своего «любимчика» в Минобороны Украины

Зеленский отправил в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова Фото: REUTERS.

Украинский лидер Владимир Зеленский убрал с поста министра обороны Михаила Федорова, которого он с помпой назначил полгода назад. А сейчас на «продвинутого» цифрового министра пытаются списать и очевидные неудачи на фронте, и растущие проблемы с мобилизацией, и явно негативный внешний фон.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с главою Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

- Украинский министр обороны Михаил Федоров менее полугода поработал в главном силовом ведомстве —почему его уже гонят прочь?

- Надо понимать: министр обороны Украины – это про большие деньги, про сложную логистику, про непростые инновации.

- Но это не про реальное ведение боевых действий?

- Нет. В Киеве происходит много пертурбаций. И это не по поводу личных качеств того же Федорова. Это про работу команд, которые между собой борются за большие ресурсы, за доступ к ним.

Возможно, Федоров перешел грани допустимого внутри коррупционной схемы киевского режима. Фото: REUTERS.

- То есть, речь, в первую очередь, о коррупционной составляющей?

- Отодвигают Федорова или людей, стоящих за ним, от схем, которые он, может быть, пытался оптимизировать или прикрыть. Как человек, который вел вопросы, связанные с цифровизацией, еще и в аппарате правительства, и сейчас начал внедрять это в Минобороны, возможно, он перешел грани допустимого внутри коррупционной схемы. И потому сейчас его убирают.

- Это одно из предположений.

- Да.

- Много министров было до Федорова — но никто из них не мог позвонить Маску и изменить ситуацию с использованием Starlink?

- Да, это сделал Федоров. Он много инноваций ввел. И они для нас стали тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.

- Значит, для нас плюс, что его убирают?

- Хорошо, если убирают инициативного человека в Киеве, который пытается оптимизировать схемы, условно говоря, по оперативно-тактической ракете «Сапсан», которую Украина никак не может ввести в строй. А он, по некоторым заявлениям, выходил на цифру оптимизации в 30%. Если сейчас его за это и погонят и разворовывать будут больше - да, для нас это только плюс.

По Украине прокатились митинги протеста против увольнения Федорова. Фото: REUTERS.

- Мы заметим изменения на поле боя после смены министра обороны?

- Сейчас — нет. Все ключевые решения Зеленский принимает лично. При том, там обычно работают все таки командой. И нельзя сказать, что лично от Федорова очень сильно какие-то вещи зависли. Хотя многие инициативы могут реализовываться исключительно через личные качества какого-то человека или его идеи.

- И речь не только о Федорове?

- Там и вопрос, связанный с аппаратом правительства, премьер-министром, вообще министрами.

- Зеленский тасует колоду - для спасения себя?

- Он перезагружает всю картину. Выглядит это так, как британцы любят делать. Когда у тебя проблемы, ты раз в год, раз в два года меняешь премьера вместе с кабинетом министров. И на них спокойно сбрасываешь все проблемные вопросы. А ты, как «монарх», всегда остаешься в стороне.

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