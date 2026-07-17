Не хватает денег на замену: почему продажи б/у машин растут меньше, чем продажи новых

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАГЛЯДНЫЕ ЦИФРЫ

Автомобильный рынок может удивлять. Если продажи новых машин в нашей стране стабильно растут последние 5 месяцев, то спрос на подержанные слегка притормозил. Например, по итогам июня владельцев сменили 507,7 тысяч легковушек – на 0,7% меньше, чем в мае. Такие данные приводит «Автостат». А если изучить результаты всего полугодия, то разница в динамике начинает бросаться в глаза. Реализация новых авто за этот период выросла на 14,8%, тогда как вторичный рынок пусть и прибавил, но всего… 5,5%! Это тем более удивительно, если вспомнить, что было летом 2025-го. Тогда продажи новых за 6 месяцев, наоборот, рухнули – на 26,3% (если сравнивать с 2024-м), а вот спрос на подержанные остался плюс-минус таким же (снизился на 0,5% - в рамках статистической погрешности).

Выходит, россияне стали чаще брать машины у дилеров («свежие, только с завода»!) и реже покупать их «с рук»? Увы, нет. Абсолютные цифры все еще разнятся на порядок. За полгода в России было продано 608 тысяч новых машин и 2,86 млн – «бэушных».

- Просто сейчас первичный рынок переживает рост после существенного спада в прошлом году. Причины понятны – пришло осознание, что цены опускаться не будут, а западные бренды – не вернутся. Плюс снижение ключевой ставки повлияло на доходность вкладов, и часть россиян предпочло снять деньги с депозитов в банках и потратить их на дорогие покупки. Машина же в хозяйстве всегда пригодится! И если есть возможность – лучше взять новую, закрыв этот вопрос как минимум на ближайшие 5-7 лет. А вот вторичный рынок на упомянутые факторы реагирует не так бурно, отсюда – и его более сдержанный рост, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

ДРЕВНОСТЬ И БЕДНОСТЬ

Сама структура рынка изменилась несильно. В лидерах как среди марок, так и среди моделей – все те же «лица», что и год назад. Есть, правда, важное наблюдение. Из топ-10 самых популярных брендов всего один продемонстрировал снижение продаж. И это – Lada. Продажи ее машин на вторичке за год потеряли 6,4% (см. «Только цифры»).

- Тут надо понимать, что покупают из продукции АвтоВАЗа в сегменте подержанных авто, - отмечает Ян Хайцеэр. – А это, в первую очередь, откровенно старые модели – «семерки», «Самары», древние «Нивы». Их в принципе становится меньше – ведь часть машин уже свое отжила и отправилась в последний путь на свалки. Кроме того, владельцы этих авто – не самые богатые люди. Машины редко продают просто так: как правило, их меняют – на что-то более свежее, дорогое, удобное. Но у владельцев старых «Жигулей» нет денег на подобную «обновку», а менять ВАЗовскую «классику» на аналогичную «классику» - просто бессмысленно. Вот их продажи и начали падать.

Продажи машин марки Lada на вторичке за год потеряли 6,4% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К слову, «семерка» за полгода потеряла 18,5% клиентов на вторичном рынке, «Самара» (ВАЗ 2114) – 13,1%. Падают продажи и снятой с производства «Приоры».

- На этом фоне старые «корейцы», «японцы» и «немцы» чувствуют себя поувереннее. Но придет и их время. Через несколько лет на вторичный рынок начнут массово выходить китайские автомобили – популярные нынче Haval, Chery, Geely. А «Солярисы», «Рио» и «Фокусы» пойдут тем же путем, что и «Жигули» - на разборки и свалки. Вот тогда табличка лидеров продаж начнет существенно меняться, - резюмирует Ян Хайцеэр.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МАРОК

Марка январь-июнь 2025 январь-июнь 2026 Динамика

1. Lada 715 810 669 706 -6,4%

2. Toyota 269 743 300 496 +11,4%

3. Kia 150 583 162 820 +8,1%

4. Hyundai 145 612 157 921 +8,5%

5. Volkswagen 109 016 130 859 +20,0%

6. Nissan 119 106 129 841 +9,0%

7. Chevrolet 97 251 103 106 +6,0%

8. Honda 87 573 100 935 +15,3%

9. Renault 91 690 99 009 +8,0%

10. Ford 80 794 84 492 +4,6%

Примечание. По данным агентства «Автостат».

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ

Модель январь-июнь 2025 январь-июнь 2026 Динамика

1. Kia Rio 52 468 58 200 +10,9%

2. Hyundai Solaris 51 938 56 692 +9,2%

3. Lada 2107 67 666 55 154 -18,5%

4. Ford Focus 48 330 50 680 +4,9%

5. Toyota Corolla 42 952 50 270 +17,0%

6. Lada Niva 48 111 49 551 +3,0%

7. Lada 2114 55 383 48 128 -13,1%

8. Lada Priora 48 931 45 461 -7,1%

9. Toyota Camry 37 673 42 198 +12,0%

10. Lada Granta 38 664 41 285 +6,8%

Примечание. По данным агентства «Автостат».

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