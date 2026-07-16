Юлия Свириденко лишилась поста премьер-министра Украины Фото: REUTERS.

Бывший депутат украинской Верховной рады и спикер парламента Новороссии Олег Царёв предположил, с чем на самом деле может быть связана отставка бывшего премьер-министра Украины Юлии Свириденко и назначение на её место Сергея Корецкого. По мнению Царёва, дело тут исключительно в желании Зеленского успеть прикарманить ещё до 20 млрд долларов.

«Причина простая. Перед новым кабинетом Зеленский поставил задачу амбициозную: за этот год сделать его лично богаче на 15–20 миллиардов долларов. Под такую задачу нужен менеджер, который справится», - пишет Царёв в телеграм-канале.

Экс-депутат уверен: Свириденко была исполнительной «стюардессой Ермака» и делала всё, что ей скажут. Но не обладала должными компетенциями и умом. А в кулуарах её и вовсе обзывали недалёкой, вспоминает Царёв. Зато Корецкий - другое дело. Бывший бизнесмен, управлял заправками WOG, потом возглавил «Укрнафту» и «Укртатнафту», а в мае прошлого года - весь «Нафтогаз».

При этом, по словам Царёва, Корецкий не только прекрасно справлялся с управлением украденным бизнесом и распределением наворованных с него дивидендов. Он ещё и ни разу не украл лично у Зеленского. А значит - идеально подойдёт, чтобы заработать лишние десяток-другой миллиардов, пока Украина ещё существует.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Царёв напоминает - очень скоро на Украину польётся, с позволения сказать, «золотой дождь» из 80 млрд евро на армию, ещё 80 млрд на покрытие дефицита бюджета, и 90 млрд кредита от Евросоюза. Колоссальные деньги, которые нужно умело разворовать и грамотно раздать по карманам всех приближённых. А главное - по каждому кармашку на псевдо-военной форме Зеленского. Но при этом сделать так, чтобы что-то всё же досталось и ВСУ, и ведомствам, и в целом на поддержание киевского режима.

Также бывший украинский депутат указал на немаловажный элемент: уже экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров, как утверждает Царёв, кормился со своего ведомства, что называется, «в одно корыто». А теперь все откаты от снабжения ВСУ потекут напрямую к Зеленскому.

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