Фото: Министерство обороны РФ.

Минобороны России опубликовало кадры поражения с применением БПЛА «Герань-2» в акватории Черного моря сухогруза, который шел в порт «Черноморск» Одесской области. По данным военной разведки он взялся доставить военный груз в интересах ВСУ.

Подобные точечные удары по контейнеровозам и сухогрузам наносятся нашими Вооруженными силами без остановки круглые сутки с минувших выходных. Ракеты летят с земли и самолетов, идет поражение также с применением ударных дронов.

В Минобороны России обнародовали кадры поражения сухогруза в Одесской области

Основными целями становятся транспортные объекты оборонно-промышленного комплекса Украины и ее логистические маршруты.

Минувшей ночью из строя были выведены критически важные объекты морских портов «Одесса» и «Южный», которые использовались для переброски военных грузов и топлива.

«Кроме того, в акватории Одесской области было уничтожено морское судно и скоростной катер Сил специальных операций ВСУ», - отмечают в Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве обнародовали видеозаписи, демонстрирующие, как беспилотники «Герань-4 сикер» громили контейнеровозы в порту Черноморск (Одесская область) и украинские корабли в Днепро-Бугском порту (Николаевская область).

Отметим, за минувшие сутки в Киеве была уничтожена производственная база ПАО «Рапид» и склад предприятия «Киев-1», где собирали и хранили дроны дальнего действия. А на передовой наши воины уничтожили более 1450 украинских боевиков, а также сбили более 802 беспилотников ВСУ самолетного типа.