Юрий Николаев с супругой Элеонорой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Умерла Элеонора Николаева: где похоронили вдову Юрия Николаева

Вдова легендарного телеведущего Юрия Николаева умерла через восемь месяцев после смерти единственного мужа. Народный артист РФ Юрий Николаев умер на 77-м году жизни в ноябре прошлого года. Его жена Элеонора Николаева скончалась на 75-м году жизни 12 июля 2026 года. Похоронили Элеонору Николаеву рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Знакомая семьи рассказала KP.RU: «Всю свою жизнь Элеонора спасала своего Юру — 20 лет назад она настояла, чтобы муж прошел полное обследование и у него диагностировали онкологию, вылечили. Потом всегда ухаживала, была рядом, во всех его проектах — она поддерживала. Все эти годы она была рядом с мужем — спасала, выхаживала, следила, любила, поддерживала. Он у нее был один, и Юра был верен. По молодости выпивал, но всегда был верен. А когда он ушел, наверное просто человек не смог жить без своей второй половины...».

Элеонора Николаева на церемонии прощания с мужем, 2025 год. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Юрий и Элеонора жили очень дружно. Единственное, что беспокоило и тревожило - болезнь Юрия Александровича. Николаев говорил: «Спустя пять лет после лечения случился рецидив, потом еще один. Моя мама скончалась от рака, возможно, что это — наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Да, мне страшно, но жить надо. Я хочу жить...»

И он жил, потому что была сила воли, потому что любимая Элеонора всегда была рядом со своим оптимизмом. Они была как неразлучники. И она не смогла без него жить… Элеонора Александровна Николаева ушла через восемь месяцев после смерти мужа. Они были женаты с 1975 года. Элеонору Александровну похоронили рядом с мужем, похоронами занимались семьи племянников.

Вспоминается, как Элеонора Александровна перезванивала нам, неизменно со словами: «Вы звонили? Это Элеонора и Юрий Николаевы...»

Когда в 90-е годы Юрий Николаев решить делать что-то экспериментальное — доброе и полезное: взял и придумал «с нуля» вокальный конкурс «Утренняя звезда». Ничего подобного тогда для детей не существовало. Через полтора месяца после первого эфира появились спонсоры и реклама. Проект выходил 12 лет. Производством «Утренней звезды» занималась студия Юрия Николаева, затем они продавали передачу каналу для трансляции. Николаев был продюсером и занимался декорациями, отбором детей и всем-всем. Жена звезды Элеонора Александровна экономист по образованию, и тогда помогала — вела финансовую документацию.

Юрий Николаев с супругой Элеонорой в 2007 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В интервью KP.RU Юрий Александрович Николаев рассказывал про работу в 90-е: «Все надо делать по букве закона — именно на этом настаивала Элеонора. Из-за этого мы дважды вынуждены были начинать с нуля. В то время как народ уходил в офшоры, мы вели дело с пионерской честностью, и в результате первый банк, в котором мы обслуживались, просто исчез, а банкиры сбежали с нашими деньгами. Сгорели все средства «Утренней звезды» и соответственно «ЮНИКСа» (Юрий Николаев. Студия). Частным вкладчикам государство что-то вернуло, нам — нет. Мы перешли в другой банк в Москве, и снова получили сполна. Все деньги, которые мы заработали, исчезли, и мы опять начинали сначала...»

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