Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» узурпатор и главарь бандеровского режима Владимир Зеленский окончательно закусил удила после того, как сегодня ему не удалось в Раде назначить нового министра обороны вместо уволенного Михаила Федорова. По информации из Киева, перспективный кандидат на эту должность, ушедший в отставку вместе со всем правительством глава МВД Игорь Клименко, от предлагаемого поста отказался. К слову, «просроченный» так усиленно занимался этим вопросом, что забыл внести в парламент предложении о переназначении новым главой МИД Незалежной старого министра пана Андрия Сибигу. И теперь, если не будет созвано внеочередное пленарное заседание, в следующий раз депутаты вернутся к назначению этих двух министров не ранее 18 августа.

Впрочем, никто не мешает спикеру Рады Руслану Стефанчуку по свистку с Банковой это заседание созвать и ранее. Так что тут бабушка надвое сказала, когда у Украины появятся новые главы МИД и Минобороны. Гораздо интереснее, что «просроченный» Зеленский после этой неудачи окончательно плюнул на все украинские законы и решил править «по своему велению, по рыбкиному хотению». А, поскольку никакой золотой рыбки у него нет, то и хотение также исключительно его собственное.

- Если бы не нужно было решать проблему ТЦК, я бы немедленно внес Хмару на Министерство обороны, и он бы занимался дальними ударами по врагу, - как рассказал депутат Рады Железняк, именно такие слова произнес Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» накануне.

Евгений Хмара – это нынешний глава СБУ, кадровый офицер, действующий генерал, который, как утверждают информированные источники, стоит за десятками украинских терактов и диверсий на территории России. Именно он, как информируют они же, стоял за разработкой и реализацией операции «Паутина», когда украинские дроны взлетели из соответствующим образом снаряженных грузовых фур и атаковали российские самолеты на военных аэродромах в нашей стране. Именно с Хмарой «просроченный» недавно проводил совещание, обсуждая новые дальние удары и диверсии с терактами. Словом, Хмара – тот еще крендель.

Глава СБУ Евгений Хмара Фото: REUTERS.

Мысль о Хмаре не отпускала Зеленского, как минимум, сутки, и хотя советник главы Офиса президента Михаил «грязныйрот» Подоляк и заявил сегодня, что Федоров еще может остаться министром обороны, чуть позже «просрочка» подтвердил, что не намерен оставлять Федорова во главе оборонного ведомства Незалежной. Для начала он назначил Хмару и.о главы Минобороны Украины, а потом и вовсе разбушевался.

- После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины, - заявил Зеленский. Получается, что Хмара и.о. главы Минобороны, а и.о. главы СБУ стал его первый заместитель генерал Поклад, тот самый. который может быть замешан в убийстве украинки Анастасии Березовской, подорвавшей в Монако сбежавшего с Украины и находящегося под санкциями Зеленского украинского олигарха Ермолаева. Хорошие у «просрочки» там кадровые резервы – один другого краше.

И тут пришел нардеп от партии Порошенко* «ПЕС», экстремист и террорист Алексей «белаяслизь» Гончаренко*. Тип, безусловно, скользкий и мерзкий (в Севастополе получал по морде лица, жаль, что мало), но иногда Гончаренко* говорит вполне дельные вещи.

Он напомнил, что Зеленский не может поручить кому-либо исполнять обязанности министра обороны, потому что сделать это может только Кабмин. Так что теперь Корецкий как премьер-министр должен назначить Хмару исполняющим обязанности министра обороны. А потом еще и добил «просроченного», напомнив, что по закону министром обороны Незалежной должно быть гражданское лицо, тогда как Хмара является действующим генералом. Для начала надо его отправить в отставку и только потом предлагать депутатам для утверждения в должности. Но согласится ли на такую комбинацию сам Хмара?

Законы, законы, разве когда-либо это останавливало «просроченного» главаря бандеровского режима Зеленского. Плевать он на них хотел. Главное – чтобы все было по его повелению.

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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