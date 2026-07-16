Фото: REUTERS.
Владимир Зеленский хитро воспользовался тем, что депутаты Верховной Рады, которые должны утверждать нового министра обороны взамен отставленного Михаила Федорова, ушли 16 июля в отпуск до 18 августа. И, в нарушение всех бюрократических приличий, фактически назначил исполнять обязанности министра обороны человека, чьи руки по локоть в крови — генерала СБУ Евгения Хмару. Теперь он минимум месяц, до выхода Рады из отпуска будет министром, только с приставкой «и.о.». А за месяц себя «проявит».
Всю неделю украинские СМИ и депутаты уверяли, что кресло министра обороны займет глава МВД Игорь Клименко, но его кандидатура провалилась в Раде. В итоге Зеленский не вернул Федорова, как требовали «картонные майданы» по всей Украине, а объявил совсем другую фамилию. Руководить военным ведомством он поручил и.о. председателя СБУ генерал-майору Евгению Хмаре, главному организатору диверсий и терактов против мирных российских городов, одному из авторов операции «Паутина».
Объяснение Зеленского было на редкость откровенным. По его словам, с Хмарой обсуждались не склады, довольствие или соцпакеты военных (за что в первую очередь и отвечает министр обороны), а «выполнение операций на дальних дистанциях против России». Именно этот опыт - «технологических ударных операций» - Зеленский и назвал главным аргументом в пользу генерала.
Иными словами, Киеву понадобился не администратор или снабженец. Зеленский ищет человека, который соединит в одних руках огромные деньги Минобороны (многомиллиардные транши Запада), производство беспилотников, разведданные и тайные операции в российском тылу.
В отличие от своего предшественника-айтишника Федорова, Хмара - это человек-невидимка, специально выведенный из тени для грязной работы. Официальные источники хранят полное молчание о его прошлом, и это молчание красноречивее любых биографий. Кадровый спецназовец, руководитель «Альфы» СБУ, а ныне — куратор дроновых атак.
Фото: REUTERS.
Именно Хмару называют одним из архитекторов операции «Паутина» - той самой атаки на российские военные аэродромы 1 июня 2025 года, когда украинские дроны прятали в раздвижных крышах автофургонов. Это не «оборонные действия», а классический акт государственного терроризма, за который в цивилизованном мире сажают пожизненно.
И вот теперь этот «специалист по глубоким ударам» получает в свое распоряжение не просто отряд беспилотников, а весь военный бюджет Украины, западные поставки и производственные мощности. Зеленский прямо заявил: Хмару берут не для того, чтобы кормить солдат или ремонтировать склады. Его берут для того, чтобы соединить разведку, деньги и производство в единый кулак для нанесения ударов по гражданским объектам в глубине России. Это превращает Минобороны Украины из военного ведомства в штаб-квартиру террористической группировки, прикрытой государственным флагом.
Отдельного цинизма этой истории добавляет грязная технология, которую применил Зеленский. Назначение объявлено, когда депутаты разъехались по домам, и у Хмары есть месяц, чтобы в полной тишине, без парламентского контроля и публичных слушаний, зачистить министерство под себя.
Это классический прием рейдерства. Юридически Хмара - всего лишь «и.о.», но де-факто он уже сегодня получает доступ к секретным материалам, кадровым назначениям и финансовым потокам. Когда в августе депутаты соберутся, их поставят перед фактом: перед ними уже не «темная лошадка», а человек, который месяц сидел в кресле министра. Отказать ему - значит обезглавить армию посреди военных действий.
Михаил Федоров хотя бы пытался изображать из себя реформатора, говорил про прозрачность и цифру. Хотя, разумеется, просто переправлял военные заказы своему окружению и ругался с главкомом Сырским, повышая свое благосостояние и рейтинг. Что и не понравилось Зеленскому. Хмара - прямая противоположность. Он не умеет управлять бюджетами и играть в пиар, он умеет убивать. И передача ему рычагов управления многомиллиардными контрактами означает только одно: приоритетом для Украины становятся не оборона своих позиций на фронтах, а организация терактов в глубине территории России.
В Киеве больше не скрывают своей истинной сути. Сменив технолога на террориста, Зеленский продемонстрировал, что его режим делает ставку исключительно на продолжение распилов военных траншей и на диверсии в тылу противника. Оказалось, Европа ими очень довольно и готова давать под них очень щедрые бюджеты.
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