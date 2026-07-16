Евгений Хмара - новый врио министра обороны Украины Фото: REUTERS.

Кто такой Евгений Хмара, новый и.о. министра обороны Украины

Владимир Зеленский хитро воспользовался тем, что депутаты Верховной Рады, которые должны утверждать нового министра обороны взамен отставленного Михаила Федорова, ушли 16 июля в отпуск до 18 августа. И, в нарушение всех бюрократических приличий, фактически назначил исполнять обязанности министра обороны человека, чьи руки по локоть в крови — генерала СБУ Евгения Хмару. Теперь он минимум месяц, до выхода Рады из отпуска будет министром, только с приставкой «и.о.». А за месяц себя «проявит».

Всю неделю украинские СМИ и депутаты уверяли, что кресло министра обороны займет глава МВД Игорь Клименко, но его кандидатура провалилась в Раде. В итоге Зеленский не вернул Федорова, как требовали «картонные майданы» по всей Украине, а объявил совсем другую фамилию. Руководить военным ведомством он поручил и.о. председателя СБУ генерал-майору Евгению Хмаре, главному организатору диверсий и терактов против мирных российских городов, одному из авторов операции «Паутина».

Объяснение Зеленского было на редкость откровенным. По его словам, с Хмарой обсуждались не склады, довольствие или соцпакеты военных (за что в первую очередь и отвечает министр обороны), а «выполнение операций на дальних дистанциях против России». Именно этот опыт - «технологических ударных операций» - Зеленский и назвал главным аргументом в пользу генерала.

Иными словами, Киеву понадобился не администратор или снабженец. Зеленский ищет человека, который соединит в одних руках огромные деньги Минобороны (многомиллиардные транши Запада), производство беспилотников, разведданные и тайные операции в российском тылу.

Террорист с опытом «дальних убийств»

В отличие от своего предшественника-айтишника Федорова, Хмара - это человек-невидимка, специально выведенный из тени для грязной работы. Официальные источники хранят полное молчание о его прошлом, и это молчание красноречивее любых биографий. Кадровый спецназовец, руководитель «Альфы» СБУ, а ныне — куратор дроновых атак.

Евгений Федоров лишился поста министра обороны Украины Фото: REUTERS.

Именно Хмару называют одним из архитекторов операции «Паутина» - той самой атаки на российские военные аэродромы 1 июня 2025 года, когда украинские дроны прятали в раздвижных крышах автофургонов. Это не «оборонные действия», а классический акт государственного терроризма, за который в цивилизованном мире сажают пожизненно.

И вот теперь этот «специалист по глубоким ударам» получает в свое распоряжение не просто отряд беспилотников, а весь военный бюджет Украины, западные поставки и производственные мощности. Зеленский прямо заявил: Хмару берут не для того, чтобы кормить солдат или ремонтировать склады. Его берут для того, чтобы соединить разведку, деньги и производство в единый кулак для нанесения ударов по гражданским объектам в глубине России. Это превращает Минобороны Украины из военного ведомства в штаб-квартиру террористической группировки, прикрытой государственным флагом.

Подлая хитрость с календарем: как Зеленский обвел депутатов вокруг пальца

Отдельного цинизма этой истории добавляет грязная технология, которую применил Зеленский. Назначение объявлено, когда депутаты разъехались по домам, и у Хмары есть месяц, чтобы в полной тишине, без парламентского контроля и публичных слушаний, зачистить министерство под себя.

Это классический прием рейдерства. Юридически Хмара - всего лишь «и.о.», но де-факто он уже сегодня получает доступ к секретным материалам, кадровым назначениям и финансовым потокам. Когда в августе депутаты соберутся, их поставят перед фактом: перед ними уже не «темная лошадка», а человек, который месяц сидел в кресле министра. Отказать ему - значит обезглавить армию посреди военных действий.

Смена курса: генерал вместо айтишника

Михаил Федоров хотя бы пытался изображать из себя реформатора, говорил про прозрачность и цифру. Хотя, разумеется, просто переправлял военные заказы своему окружению и ругался с главкомом Сырским, повышая свое благосостояние и рейтинг. Что и не понравилось Зеленскому. Хмара - прямая противоположность. Он не умеет управлять бюджетами и играть в пиар, он умеет убивать. И передача ему рычагов управления многомиллиардными контрактами означает только одно: приоритетом для Украины становятся не оборона своих позиций на фронтах, а организация терактов в глубине территории России.

В Киеве больше не скрывают своей истинной сути. Сменив технолога на террориста, Зеленский продемонстрировал, что его режим делает ставку исключительно на продолжение распилов военных траншей и на диверсии в тылу противника. Оказалось, Европа ими очень довольно и готова давать под них очень щедрые бюджеты.

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