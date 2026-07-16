Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 17 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 802 дрона

2. Незалежной передали полтысячи трупов

3. Украинский полковник заигрался

4. Турки играют в миротворцев на Украине

5. Посол в Варшаве оценил своих отморозков

6. Минобороны незалежной возглавит убийца из СБУ

7. Катастрофа в Вишневом повлекла серию отставок

8. В штурмовом полку продолжают убивать своих

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 17 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя до 195 боевиков ВСУ. Подбиты три бронемашины и 13 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила до 165 националистов. Поражены по два орудия полевой артиллерии и станции РЭБ.

Штурмовики «Запада» выбили из рядов ВСУ свыше 215 солдат и офицеров. Утилизированы 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: до 330 военнослужащих, по три бронемашины и станции РЭБ.

От действий «Востока» противник потерял свыше 490 человек. А также семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Днепр» упокоил более 55 боевиков. Утилизированы семь автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб. Поразили пять реактивных снарядов HIMARS. Приземлили 802 беспилотника.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 17 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украина получила полтысячи тел

Прошел очередной обмен погибшими. Москве передали останки 31 бойцов. Киев получил 501 тело. Ранее обмен проводился 18 июня. Украинской стороне тогда передали 522 трупов. Российской — прах 33 павших. Ранее, 26 июня Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 160 на 160. Посредничество осуществили ОАЭ. Это был 12-й обмен с начала года. В Москве указывают на то, что до этого Украина предложение передать ей тела украинских военнослужащих из Константиновки отвергла. Ваши павшие вас не оставят в беде. Если вы их не позабудете...

Россия и Украина произвели обмен телами погибших военнослужащих

Украинский полковник хвастался диверсиями

Сотрудники ФСБ пресекли попытки офицера украинского ГУР Виталия Жиковича нагадить нашей стране. Действующий полковник украинской разведки оказался причастен не только к ликвидации исполнительницы покушения в Монако. Он готовил и серию диверсий в России. Речь о двух десятках терактов на российской территории. У Жиковича был позывной Пастор. Целью его диверсий были объекты на юге России - от курортной зоны Пятигорска до придорожных кафе вдоль федеральных трасс. Уроженец Азербайджана Жикович ранее работал в полиции, служил в СБУ, был членом запрещенного в России «Правого сектора»*. При обыске в его подвале обнаружили пыточную камеру. Сам он говорил о терактах с нескрываемым удовольствием. Истинный «воин света».

Турки корчат из себя миротворцев на Украине

Хакан Фидан, глава МИД Турции, уверяет, что Анкара готова возглавить военно-морскую составляющую работы о гарантиях безопасности для незалежной. Министр сообщил: «Турция могла бы потенциально внести вклад в гарантии безопасности». Он напомнил об эффективности стамбульского формата, где представители сторон провели прямые переговоры. Великий Суворов мог бы многое рассказать о том, чем турки помогали нам в достижении мира...

Посол Украины в Польше осудил беспредел сограждан

Василий Боднар, посол Киева в Варшаве, осудил безумства трех земляков, которые забили до смерти поляка в Бытуве. Три отморозка 28, 30 и 37 лет напали на 36-летнего местного жителя и его 44-летнюю спутницу. Пострадавший, которого рагули били ногами по голове, когда он уже упал и пытался сохранить жизнь, был доставлен в больницу, но его спасти не смогли. Украинскому дипломату пришлось надувать щеки: «Нет оправдания столь жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого!». Он цинично выразил соболезнования семье погибшего. И лицемерно пожелал выздоровления избитой женщине. И заявил, что виновные должны понести справедливое наказание. В штурмы под Купянск?

Хмару бросили на министерство обороны

Владимир Зеленский нашел, кому поручить управление оборонным ведомством временно подвластных ему территорий. На эту расстрельную должность брошен Евгений Хмара. Этот головорез из украинской Группы «Альфа», который исполнял обязанности главы СБУ, теперь будет применять свои навыки убийцы в спину в рамках обороны своей исчезающей родины. Показательно, что уходящий министр обороны Украины Михаил Федоров как-то вскользь сказал, что действующая власть прогнила, а и.о МВД Игорь Клименко отверг предложение Зеленского сесть в это не остывшее кресло. Дурных нема. Кроме одного.

Евгений Хмара Фото: REUTERS.

За Вишневое погорели топ-менеджеры

После многократной смертоносной детонации на складе боеприпасов посреди жилой застройки в киевском пригороде Вишневое топ-менеджеров украинского оборонного завода обвинили в служебной халатности и решили повесить на них всех собак. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил: «Значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов». А ответственные начальники осознавали все риски, размещая военный арсенал среди жилых домов. Никогда такого не было — и вот опять.

«Скала» крошится

Украинское издание «Следствие. Инфо» сообщает о продолжении издевательств над бойцами в скандально известном штурмовом полку ВСУ «Скала». Госбюро расследований Украины сообщило о проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку. Командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей. Он был задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. «Следствие. Инфо» опубликовало историю Александра Завалова, который из-за издевательств пытался сбежать из полка через окно в туалете, но боевик "Скалы" расстрелял его из винтовки. Все сгорят в аду.

* - организация признана террористической и запрещена в РФ.

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