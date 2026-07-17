Почему нужно здороваться с ИИ и говорить ему «спасибо»?

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В эпоху искусственного интеллекта знаменитая фраза Сервантеса (“Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость”) потеряла актуальность. Для владельцев ChatGPT и DeepSeek вежливость обходится в десятки миллионов долларов. Каждый раз, когда мы пишем в диалоговом окне “Привет!” или “Спасибо!” большая языковая модель воспринимает это, как отдельный запрос и тратит на его обработку огромные вычислительные мощности (См. ПОСЧИТАЕМ?).

Недавно это подтвердил глава OpenAI Сэм Альтман. Возникает моральная дилемма: с одной стороны “экономика должна быть экономной” - есть соблазн сберечь миллионы долларов. Ведь на первый взгляд наши реверансы, кажется, не очень нужны бездушной железяке?

Но с другой стороны, это важно нам самим для сохранения собственных социальных привычек. Потому что, если мы откажемся от “запросов вежливости”, есть риск перенести сухой и черствый стиль общения в человеческую среду. Как быть? Нужно ли соблюдать в общении с искусственным интеллектом этикет, свойственный людям? Об этом KP.RU поговорил с Лораном Джейкобсом, кандидатом наук по физике и математике, председателем ГК ALP Group (занимается цифровой трансформацией предприятий и искусственным интеллектом).

- Когда вы о чем-то спрашиваете ИИ, то в каком-то смысле напрямую общаетесь со всем человечеством, - рассказал KP.RU Лоран Джейкобс. - Потому что искусственный интеллект - это дитя всей цивилизации, он содержит в себе коллективный труд всех людей на планете.

Во-первых, недавно создатели ChatGPT отчитались, что языковая модель обучилась на всех данных интернета. Это значит, нейросети обработали все, что когда-либо было написано людьми за всю историю цивилизации. Единственное, что не прочитал ChatGPT и его коллеги - это фолианты и манускрипты, которые не были оцифрованы и лежат в запасниках архивов и библиотек.

Во-вторых, объясняет Лоран Джейкобс, искусственный интеллект работает благодаря усилиям нескольких поколений математиков и разработчиков, которые доказывали математические теоремы, лежащие в основе ИИ, разрабатывали алгоритмы и обучали нейросеть.

А в-третьих, вклад в создание ИИ внесли простые пользователи, потому что наши запросы, тексты, которые мы пишем в социальных сетях - все это используется разработчиками, чтобы сделать машину умнее. Все наше общение с нейросетью становится частью ее опыта, поэтому в какой-то степени Алиса, ГигаЧат или Claude - это проекция вашей личности.

- Искусственный интеллект - это первая в истории технология, в которую вложилось все человечество - к этому нельзя не испытывать уважения, - говорит ученый. - Поэтому лично для меня не стоит вопрос: нужно ли приветствовать ИИ или благодарить его за ответ? К ИИ нужно относиться, как к проекции человека. Кроме того, надо понимать следующее: как биологическому существу нам трудно увидеть сознание в железном ящике с электричеством, но с точки зрения математики человеческий разум и искусственный разум - неотличимы.

Искусственный интеллект - это первая в истории технология, в которую вложилось все человечество. Фото: Summit Art Creations/Shutterstock/Fotodom

И наконец, последний аргумент: ИИ, который мы сейчас все вместе “воспитываем”, в недалеком будущем будет воспитывать новые поколения людей. И наше будущее зависит от того, насколько добрым и вежливым мы сделаем искусственный интеллект.

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Сколько ресурсов тратят умные модели на обработку запросов?

- Чтобы сгенерировать ответ на один стандартный запрос языковой модели требуется в среднем от 0,3 до 1,0 ватт-часа (Вт/ч). Примерно столько энергии вы расходуете, если включите энергосберегающую лампочку на пару минут.

- На обработку обращения «Привет!» и генерации стандартного вежливого ответа вроде «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» нейросеть потратит столько же энергии, как если бы вы включили на несколько секунд микроволновку. Вроде бы пустяки. Но когда таких обращений сотни миллионов в сутки - это очень серьезный расход энергии.

- Рассуждающие модели — новое поколение ИИ, которые умеют «думать перед тем, как ответить» (дают более точную экспертную оценку) - увеличивают затраты в 10–50 раз по сравнению с обычным ответом той же модели.

- Решение сложной математической, исследовательской задачи или генерация изображения может иногда стоить десятки Вт/ч. За счет этого объема энергии можно, например, зарядить смартфон.

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