Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Кремле о работе строительного комплекса страны.

- Комплекс у вас огромный, - Владимир Путин с самого начала подчеркнул масштаб отрасли, за которую отвечает Марат Хуснуллин. Тот в ответ заметил: «Сегодня строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20%. А по количеству налогов дает 16,7%».

Хуснуллин отчитался перед Путиным о работе строительного комплекса страны

Здесь вице-премьер не приукрашивает: в 16 регионах из 85 строительство имеет долю в региональном бюджете 20%. И еще в 65 - 10%.

ЖИЛЬЕ

«Основным» для стройкомплекса вице-премьер назвал нацпроект «Инфраструктура для жизни».

- Мы поддерживаем беспрецедентный объем ввода жилья - более 100 миллионов квадратных метров. Даже в Советском Союзе так не строилось, когда шли восстановления, - заявил он, хотя и признал, что в этом году есть снижение. - Мы не можем каждый раз такие делать темпы - по 110 миллионов квадратных метров.

Отдельно он отметил и семейную ипотеку.

- Это самый надежный инструмент, да? - спросил Путин. - Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.

- Даже чуть меньше, один процент. По сравнению с другими - самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят, - подтвердил Хуснуллин.

ДОРОГИ

Следом вице-премьер отчитался о дорожном строительстве. Строятся обходы сразу нескольких крупных городов - Тюмени, Омска, Новосибирска. Президент сразу поинтересовался про работы на трассе М12:

- Когда примерно до Тюмени дойдете?

- Декабрь. Пока идем по графику.

Из крупного еще: до шести полос расширяется трасса до Беларуси и М-3 «Украина».

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

- Россияне очень поддерживают благоустройство городов. «Особенно набережные все любят».

- Средний срок строительства многоквартирного жилья - 1255 дней. До конца года научатся строить еще быстрее - за 1200 дней.

- Самый крупный инвестор в строительство - народ. В год вкладывает в стройку 16 триллионов рублей.