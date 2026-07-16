Вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Кремле о работе строительного комплекса страны.
- Комплекс у вас огромный, - Владимир Путин с самого начала подчеркнул масштаб отрасли, за которую отвечает Марат Хуснуллин. Тот в ответ заметил: «Сегодня строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20%. А по количеству налогов дает 16,7%».
Здесь вице-премьер не приукрашивает: в 16 регионах из 85 строительство имеет долю в региональном бюджете 20%. И еще в 65 - 10%.
«Основным» для стройкомплекса вице-премьер назвал нацпроект «Инфраструктура для жизни».
- Мы поддерживаем беспрецедентный объем ввода жилья - более 100 миллионов квадратных метров. Даже в Советском Союзе так не строилось, когда шли восстановления, - заявил он, хотя и признал, что в этом году есть снижение. - Мы не можем каждый раз такие делать темпы - по 110 миллионов квадратных метров.
Отдельно он отметил и семейную ипотеку.
- Это самый надежный инструмент, да? - спросил Путин. - Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
- Даже чуть меньше, один процент. По сравнению с другими - самый надежный инструмент, и люди за это гарантированно платят, - подтвердил Хуснуллин.
Следом вице-премьер отчитался о дорожном строительстве. Строятся обходы сразу нескольких крупных городов - Тюмени, Омска, Новосибирска. Президент сразу поинтересовался про работы на трассе М12:
- Когда примерно до Тюмени дойдете?
- Декабрь. Пока идем по графику.
Из крупного еще: до шести полос расширяется трасса до Беларуси и М-3 «Украина».
- Россияне очень поддерживают благоустройство городов. «Особенно набережные все любят».
- Средний срок строительства многоквартирного жилья - 1255 дней. До конца года научатся строить еще быстрее - за 1200 дней.
- Самый крупный инвестор в строительство - народ. В год вкладывает в стройку 16 триллионов рублей.