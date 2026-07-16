Миллионер Григорий Лепс жалеет россиян с доходом в 300 тысяч рублей в месяц

Григорий Лепс уверен, что на 300 тысяч рублей прожить трудно. Фото: Кадр видео.

Певец Григорий Лепс с грустным лицом посочувствовал россиянам с доходом 200-300 тысяч рублей в месяц. По словам артиста, на эти деньги большинство граждан кормят двоих детей, покупают одежду и собирают отпрысков в школу. При этом он отметил, что некоторым людям не хватает даже миллиона долларов в день. Россияне, услышав заявление знаменитости, опешили.

Миллионер Григорий Лепс посочувствовал россиянам, живущим на 200-300 тысяч рублей в месяц. По его словам, таких большинство в стране. Как россияне умудряются на такую сумму одеваться, кормить детей и отправлять их в школу, для артиста остается загадкой.

"Есть семьи, и их большинство в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу", - поделился вокалист во время беседы с миллионером Эмином Агаларовым.

При этом Лепс обратил внимание, что существуют семьи, где люди зарабатывают по миллиону долларов в день, но и этих средств им бывает недостаточно. Артист подчеркнул, что размер дохода не всегда напрямую связан с ощущением достатка. Мол, одни умеют грамотно распоряжаться скромными суммами в 300 тысяч рублей, а другим не хватает и многомиллионных заработков.

Лепс считается одним из самых высокооплачиваемых певцов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россияне, услышав заявление Лепса, опешили. "Потерял связь с реальностью", "Отдалился от народа. Продал частичку своей души", "За их кривляния на сцене они имеют миллионы! Вот им и кажется, что семьи по 200-300 тысяч рублей имеют", "Забыл, как в молодости за копейки по ресторанам шарашился!?", "Ему нас не понять. Человек оторван от реальности", "Гриша, стыдно за тебя. Лучше бы молчал", "Он удивился бы еще сильнее зарплате учителей и врачей", "Шут гороховый, и этих шутов возвели в ранг небожителей", - гневается народ в комментариях.

Стоит отметить, что Григорий является одним из самых высокооплачиваемых российских певцов. Лепс дает 110-120 концертов в год, хотя раньше их число доходило до 160. Гонорар певца за одно частное выступление составляет от 11 до 15 миллионов рублей в зависимости от даты, формата и условий мероприятия.

"Честно говоря, я бы уже не пел, если бы было на что жить в старости или на что обеспечивать детей. Все-таки некоторые из них еще учатся, и учиться им еще лет пять-семь. Хотя бы вот это время нужно продержаться, а потом будем смотреть", - признавался артист.

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