Герой спецоперации «Z» Максим Староверов провел разведку боем

Старший лейтенант Сергей Юрьев и сержант Максим Староверов

ОБЕСПЕЧИЛ МОТОСТРЕЛКОВ СВЯЗЬЮ

Старший лейтенант Сергей Юрьев

«Командир взвода – начальник связи старший лейтенант Сергей Юрьев на одном тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по обеспечению связи подразделений в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения с противником.

В ходе выполнения боевой задачи, несмотря на постоянную угрозу жизни из-за атак вражеских БПЛА и огневого воздействия артиллерии, личный состав под командованием Юрьева протянул оптоволоконную линию на указанном участке местности.

Благодаря профессионализму и самоотверженным действиям старшего лейтенанта Сергея Юрьева и бойцов его подразделения в ходе выполнения боевой задачи, связь обеспечила устойчивое взаимодействие между наступающими мотострелковыми подразделениями».

ПРОВЕЛ РАЗВЕДКУ БОЕМ

Сержант Максим Староверов

«Командир отделения сержант Максим Староверов на одном из тактических направлений проведения СВО, действуя в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по выявлению станций радиолокационной разведки ВСУ.

В ходе выполнения боевой задачи и разведки местности Староверов выявил вражескую радиолокационную станцию РЛС 36Д6, оперативно передал координаты расчету БПЛА, что способствовало ее незамедлительному уничтожению.

Благодаря профессионализму и оперативным действиям сержанта Максима Староверова удалось уничтожить радиолокационную станцию противника, что способствовало успеху наших подразделений на данном участке ведения боевых действий».