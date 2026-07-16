Герой спецоперации «Z» Максим Староверов провел разведку боем

Старший лейтенант Сергей Юрьев
«Командир взвода – начальник связи старший лейтенант Сергей Юрьев на одном тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по обеспечению связи подразделений в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения с противником.
В ходе выполнения боевой задачи, несмотря на постоянную угрозу жизни из-за атак вражеских БПЛА и огневого воздействия артиллерии, личный состав под командованием Юрьева протянул оптоволоконную линию на указанном участке местности.
Благодаря профессионализму и самоотверженным действиям старшего лейтенанта Сергея Юрьева и бойцов его подразделения в ходе выполнения боевой задачи, связь обеспечила устойчивое взаимодействие между наступающими мотострелковыми подразделениями».
Сержант Максим Староверов
«Командир отделения сержант Максим Староверов на одном из тактических направлений проведения СВО, действуя в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по выявлению станций радиолокационной разведки ВСУ.
В ходе выполнения боевой задачи и разведки местности Староверов выявил вражескую радиолокационную станцию РЛС 36Д6, оперативно передал координаты расчету БПЛА, что способствовало ее незамедлительному уничтожению.
Благодаря профессионализму и оперативным действиям сержанта Максима Староверова удалось уничтожить радиолокационную станцию противника, что способствовало успеху наших подразделений на данном участке ведения боевых действий».