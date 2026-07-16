"Люди такие тупые": Лайма Вайкуле в истерике выпучила глаза и опять оскандалилась

Лайма Вайкуле опять оскандалилась. Фото: Кадр видео.

Лайма Вайкуле после того, как перебралась из России в Латвию, не устает делать странные заявления. Так, артистка плевалась ядом в сторону страны, которая ее кормила десятилетиями. Она требовала отменить русский язык в Латвии и сообщала, что петь для россиян больше не будет и в Россию ни ногой. Самым нашумевшим стало высказывание вокалистки про "кормилицу". Мол, она "кормила весь СССР", а ее товарка Алла Пугачева - "всю Россию". Спустя четыре года Вайкуле решила оправдаться за одиозные заявления. Вот только от злости со знаменитостью случилась истерика.

Кормилица СССР Лайма Вайкуле внезапно переобулась. В недавнем интервью певица заявила, что ее скандальное высказывалась о том, как она "кормила весь СССР", - на самом деле про шахтеров, учителей - простых людей, которые кормили всю страну. А ее не поняли.

"В Латвии мне платят столько, сколько я заслужила. А не дают подачку, как было в советское время", - в очередной раз плюнула она в Россию.

Певица была на взводе. Выпучив глаза и раздув ноздри, она продолжила свою гневную отповедь.

Певица внезапно заявила, что учит русский язык Фото: ТАСС.

"Дело даже не во мне. Я говорила про всех людей. Я защищала каждого человека - от учителя, до шахтера, которые получали и до сих пор получают копейки, рискуя своей жизнью. Я их защищала. А люди такие тупые, что они даже не могут уловить, что я имею ввиду", - захлебываясь слюнями, поведала в истерике Лайма.

По ее словам, поэтому она и заткнулась. "Тебя не слышат. Они не понимают. Или они не хотят. Или они не могут", - сказала, как отрезала исполнительница.

На этом ее словесная вакханалия не закончилась. Внезапно Лайма сообщила, что учит русский язык, который так стремилась забыть последние четыре года. "Русский язык уже не моден, а я его начинаю учить... Я вроде как хорошо говорю, но это не мой родной язык. Есть слова, значения которых я до сих пор не знаю", - призналась Вайкуле.

Также исполнительница решила пропиарить свой русофобский фестиваль "Рандеву", билеты на который не покупают. Пустые кресла в "Дзинтари" заставили ее пригласить в Юрмалу лидера группы "ДДТ". Вот только Юрий Шевчук ей отказал.

Униженная певица, которая зарабатывала десятилетиями на русскоязычной публике, решила оправдаться: "Мы писали Шевчуку. Но я просто понимаю, что он не может сейчас приехать именно ко мне. Не то что с гастролями в Латвию, а ко мне. Но думаю, что придет время, когда он приедет к нам на фестиваль".