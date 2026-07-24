Запретить алиментщикам водить машину, а сборную по футболу выбирать народным голосованием: какие законы предлагают принять россияне

Поступило предложение запретить алиментщикам водить машину и выезжать из страны. Фото: Migma__Agency/Shutterstock/Fotodom

Ругать существующие порядки легко и приятно. Но не все знают, что любой гражданин России старше 18 лет может предложить, как улучшить жизнь в стране. Просто пишешь свою идею на специальном сайте в интернете.

Ресурс «Российская общественная инициатива» утвержден Указом президента № 183 4 марта 2013 года. Там так и написано черным по белому: «в целях участия граждан в управлении делами государства».

И эти предложения рассматривают. И они даже иногда становятся законами!

Как это работает

Есть три уровня: федеральный, региональный, муниципальный. От того, насколько масштабную идею вы предлагаете, зависит, какая экспертная группа ее будет рассматривать: общероссийская, областная или городская.

Если задумка не дает вам жить и просится наружу, первым делом ее нужно грамотно сформулировать. Проблема такая-то, предлагаю решение такое-то, и дальше по пунктам. Потом заходите на сайт roi.ru (roi так и расшифровывается - Российская общественная инициатива). Регистрируетесь через «Госуслуги». И излагаете. Инструкция в помощь прилагается.

Дальше ваше предложение разместят на сайте и в соцсетях ресурса, а вам останется только следить. Если оно наберет больше 100 тысяч голосов (это федеральный уровень, на областном и городском - меньше), идею рассмотрит экспертная группа. И доведет ее до сведения Думы или правительства. Решение выставят на общее обозрение на том же сайте.

А пока вы следите, как продвигается ваш замысел, можно почитать чужие. Люди у нас креативные - полюбуйтесь, что рекомендуют.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Уголовная ответственность за невыполненные предвыборные обещания

Жизнь чиновников и депутатов наши граждане просто жаждут взять под контроль. Чего только не предлагали за эти годы. Отменить «золотые парашюты» - так называют крупную денежную компенсацию, которую выплачивают топ-менеджерам или руководителям высшего звена при досрочном увольнении. Ввести уголовную ответственность за невыполненные предвыборные обещания («Тогда во власть не проникнут пустозвоны!» - эмоционально пишет автор). Запретить летать бизнес-классом и плавать в каютах люкс. А их детям и внукам запретить жить за границей. Не освобождать коррупционеров из колонии условно-досрочно. Повысить дисциплину на заседаниях.

Ни одно из этих предложений пока не набрало необходимых 100 тысяч голосов. Но вот что интересно: требование конфисковать имущество коррупционеров и их ближайших родственников, похоже, услышали. Оно активно применяется. Больше 150 млрд рублей изъяли у казнокрадов только за три первых месяца 2026 года. А в 2025-м - 1,6 трлн рублей, эту цифру озвучил генпрокурор РФ Александр Гуцан. Под следствием и судом оказались

экс-депутаты, губернаторы, вице-губернаторы, сенаторы, министры, десятки судей.

Права мужчин...

1.Запретить алиментщикам водить машину и выезжать из страны, автоматически списывать с них долг при попытке любых финансовых операций. 2219 голосов - «за». 549 - «против», похоже, возмутились сами алиментщики.

2. Защитить интересы мужчин! Цитируем негодующего автора: «Выступая основным добытчиком, он несет все финансовые и правовые риски, при этом закон не предусматривает санкций за деструктивное поведение женщины: измены, психологическое насилие и одностороннее разрушение семьи. Добытчик бесправен. Имущество делится 50/50 вне зависимости от вины сторон в распаде семьи, что обесценивает многолетний труд мужчины. Биологического отца замещают отчимом на территории и на ресурсы родного отца...» 149 голосов «за». 40 - «против», женщины, надо полагать.

...и водителей

1.Отменить транспортный налог. «За» - 86 064.

2. Выделить для женщин с детьми отдельные парковочные места. 173 - «за», 522 - «против».

Фото: Halfpoint/Shutterstock/Fotodom

3. Вернуть советскую практику, когда опытные водители имели право обучать своих детей управлять автомобилем. «Это достояние наших предков, батя мог учить 16-летнего пацана!» - ностальгирует автор. Голосов «за» всего 310.

4. Ввести гарантийный срок на отремонтированные дороги. «За» - 53 184.

5. Отменить принудительную эвакуацию автомобилей. Согласны 32 323.

6. Запретить парковаться выхлопной трубой автомобиля в окна жилых зданий ближе 5 метров. «Всем понятно, что современные дворы не справляются с количеством автотранспорта, но это не повод, чтобы травить своих соседей». 29 847 голосов.

7. Установить цену литра бензина в России не выше 10 рублей. 26 752 голоса. Видимо, именно столько в стране фантазеров.

Не отдавать лишнего за зубы

О деньгах и начальстве

1. Если начальник вовремя не выплатил зарплату - возмещать ущерб пострадавшему не за счет предприятия, а за счет собственных средств начальника. 848 - «за». 16 - «против». Чьи-то руководители, наверное.

2. Обязать магазины указывать цену за литр и килограмм. 1095 голосов.

3.Отменить комиссии за переводы денег внутри одного банка. Поддержали 29 296 человек.

4. Запретить автоматическое списание денег после окончания «пробного периода» интернет-подписок. 24 146 - «за».

5. Установить предельные наценки на стоматологические услуги в государственных клиниках. 210 голосов «за».

Люди и прописка

1. Отменить регистрацию по месту жительства. 41 290 - «за».

2. Регистрировать по месту работы, а не по месту жительства. 127 - «за».

3. Ввести обязательный депортационный сбор для мигрантов. 13 013 - «за».

4. Обязательная видеозапись экзамена по русскому языку для мигрантов. «Чтобы проще было выучить русский язык, чем давать взятку», - пишет автор. 17 012 голосов «за».

Хулиганы, вон из школы!

Эту группу предложений можно охарактеризовать как «Не мешайте жить».

1. Обязать чиновников, нотариусов, банки и поликлиники работать до 10 вечера. «Гражданин вынужден брать отгул, чтобы сходить в МФЦ! - негодует автор. - Это потеря в зарплате и убыток для экономики». 397 голосов.

2. Разрешить директорам и завучам исключать ученика из школы, если он неадекватен. 1497 - «за».

Фото: LightField Studios/Shutterstock/Fotodom

3. Вести черные списки пассажиров поездов, вносить туда агрессивных. «В апреле 2019 года в поезде Белгород - Москва пьяный пассажир избил начальника поезда и откусил кусок уха поездному электромеханику! В сентябре 2018 года пьяный вахтовик в поезде Нижний Новгород - Воркута порезал ножницами проводника за отказ продать пиво!» - возмущается автор идеи. 42 768 - «за».

4. Оборудовать видеокамерами все помещения в детсадах и младших классах, кроме туалетов, чтобы любой родитель мог в любой момент зайти на специальный сайт, авторизоваться и посмотреть, что с его ребенком. 18 508 - «за».

5. Отменить национальный роуминг. «За» всего 15 087, однако же отменили.

6. Запретить сладкую газировку. 408 - «за».

Поставить мусорные баки через каждые 200 метров, а урны - через 50 метров. 392 - «за».

Запрет на животных в цирке

1. Установить предельный уровень зарплат футболистов, выступающих в чемпионатах. Реализовать механизм участия болельщиков в выборе кандидатур футболистов в состав сборной России и главного тренера сборной. 33 661 - «за».

2. Вынести Ленина из Мавзолея и похоронить. Цитируем автора: «Давайте перейдем к культурному государству с уважением к мертвым людям, включая таких, как Ленин». 30 103 - «за», 6026 - «против».

3. Назвать Омский аэропорт именем Егора Летова. 28 713 согласны.

4. Обязать хозяев животных убирать за ними экскременты на улице. Штраф, при троекратном нарушении - арест (хозяина, а не собаки) до 15 суток. 27 243 - «за», 1269 - «против».

5. Запретить использовать животных в цирках. 19 844 поддержали.

6. Запретить импорт меха. 16 277 - «за».

7. Маркировать «фуфломицины» - лекарства, эффективность которых не доказана. 15 328 - «за».

8. Обязать производителей сигарет разработать фильтры, растворяющиеся в воде. «Потому что научить людей не бросать окурки на улице - неразрешимая задача», - сетует автор. 14 817 - «за».

9. Вернуть зимнее время. 12 986 - «за», 7050 - «против»

10. Создать общенациональную сеть бесплатного публичного Wi-Fi в городах России для компенсации перебоев с мобильным интернетом. «За» - 4820, «против» - 66.

11. Переименовать День пожилых людей в День старшего поколения. 26 070 - «за».

Еще одна идея - установить предельный уровень зарплат футболистов. Но едва ли она понравится Алексею Батракову, чья зарплата в «Локомотиве», по подсчетам экспертов, составляет около 8 млн рублей в месяц. Сергей ЕЛАГИН/Global Look Press

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«Любые предложения нужно просчитывать»

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы:

- Некоторые из инициатив, что приходили на мое имя и которые я отправлял в профильные комитеты, были приняты. Инициативы с портала РОИ, наверное, тоже проходили через Думу. Говорю «наверное» вот почему. Дело в том, что в законопроектах указывается, кто их внес. Понятно, что кто-то из аппарата правительства изучает предложения, сделанные на портале РОИ. Но дальше их оформляют определенным образом, приводят к общепринятой юридической терминологии. В Думу эти предложения приходят, как правило, без ссылок на РОИ, от имени того органа, который их готовил и оформлял.

Шансы стать нормой закона у идей с этого портала, несомненно, есть. Но далеко не у любых. Потому что закон должен удовлетворять очень многим требованиям. В том числе неочевидным со стороны. Так что эти предложения учитываются в законодательной работе, но лишь небольшая их часть идет в неизменном виде. Пример: некоторые предложения, исходящие в том числе от самих депутатов, отклоняются на том основании, что пока это предложение готовили, поставленная задача уже была решена каким-то иным способом.

Георгий Бовт, политолог, радиоведущий:

- Наиболее реальный механизм, чтобы довести свою идею до уровня закона, такой: идешь на выборы, набираешь там со своей партией 5%, проходишь в парламент и дальше уже там предлагаешь. Общественные площадки - под контролем правительства, а там в общем-то знают, какие назрели вопросы и как их решать. Если инициатива снизу будет поддержана работающими в парламенте фракциями, тогда у нее появляются шансы. Ведь любые предложения нужно просчитывать, это серьезная работа.

КОНКРЕТНО

Какие предложения уже реализованы

1. Вернули минимально допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя (77 551 голос).

2. Номер мобильного телефона при переходе от одного оператора связи к другому теперь сохраняется (21 446 голосов).

3. Разрешили делать дубликаты автономеров в случае утери или кражи (402 голоса).

4. Запретили давать рекламу в телеэфир громче, чем все остальные программы (10 684 голоса).

5. Разрешили перечислять зарплату в банк, выбранный сотрудником, а не работодателем (1246 голосов).