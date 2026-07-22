Паспорт Цоя продали за 9 млн рублей, а за блузу Лимонова не дают и 100 тысяч: по какой цене уходят с молотка вещи знаменитостей

Вещи работы Лимонова: «Автопортрет со спутницей в Пименовом тупике» и блуза с загадочной вышивкой. © Аукционный дом «Литфонд

Встретила недавно лот на интернет-аукционе. Продается бархатная блуза писателя Эдуарда Лимонова, на которой тот в 1970-х собственноручно сделал вышивку. На груди - надпись: «Гвоздьи звездьи кар-навал» (что бы это ни значило) и инициалы «Э. Л.». Стартовая цена - один рубль.

Неужели вот так просто можно купить вещи знаменитостей? Или, может, это мошенники? Как узнать, правда ли это одежда знаменитого Эдички? Решила разобраться.

СПРАВКА «КП»

Эдуард Лимонов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Эдуард Лимонов - российский писатель, поэт, публицист, политик. Настоящая фамилия - Савенко. Псевдоним «Лимонов» ему в 1960-х годах придумал друг - известный художник-концептуалист и карикатурист Вагрич Бахчанян. Произведения Лимонова называли «антисоветщиной», «похабщиной», а автобиографический роман «Это я, Эдичка!» - скандальным. В 1975 году он эмигрировал в США. В Россию вернулся лишь в 1991-м и вскоре основал свою Национал-большевистскую партию, которую впоследствии признали экстремистской и запретили. Лимонов умер в 2020-м, но до сих пор все, что его касается, приобретает флер скандальности.

Распродажа от наследников

- Нет, подделки быть не может, - заверила меня заместитель генерального директора аукционного дома «Литфонд» Алена Локтюшина. - Подобные вещи к нам приходят либо от членов семьи, либо от дилеров, которые зарабатывают тем, что их перепродают. Конкретно этот лот - от очень надежного источника, практически члена семьи.

Пароли-явки Алена Локтюшина раскрывать отказывается: информация, мол, не подлежит разглашению. Но в описании лота (то есть той самой блузы) стоит: «Подарена актрисе Александре Щепкиной-Куперник, которая приходится сестрой писателя Эдварда Радзинского и внучатой племянницей известной переводчицы Татьяны Щепкиной-Куперник».

© Аукционный дом «Литфонд»

Известно, что Лимонов действительно умел шить. Брюки и джинсы, сшитые его руками, охотно покупала столичная интеллигенция. Навык помог ему и в Америке, где он быстро приобрел постоянных клиентов среди знаменитостей. Так что вышивка на блузе - плевое дело.

Спрос на предметы, которых касались руки знаменитостей, стабилен. Так, в 2018 году паспорт Виктора Цоя продали за 9 млн рублей, а номер с автомобиля «Москвич-2141», за рулем которого музыкант погиб 15 августа 1990 года, - за 2 млн рублей. © Аукционный до

Александра Щепкина-Куперник - сестра писателя Эдварда Радзинского от первого брака его матери. Судя по данным открытых источников, она умерла еще в 2018 году. Сейчас наследники, видимо, понемногу продают ее вещи. На аукционах, кроме блузы, от этой же семьи выставлялись лимоновский «Автопортрет со спутницей в Пименовом тупике» (в 2024 году его продали за 74 тыс. руб. при стартовой цене 40 тыс.) и вышивка крестом «Эдичка утречком глазик не выклюет» (в 2025-м продана за 260 тыс. руб. при старте с 45 тыс.).

Но это еще что! В 2021 году пиджак Лимонова, который он сшил из 114 разноцветных лоскутов, продали за 1,7 млн рублей. Стартовая ставка была 380 тысяч.

Фальшивые автографы Гагарина

Продажа вещей, которые принадлежали известным людям, - неплохой бизнес. До того как выставить их на продажу, проверяют всю подноготную - кто бывший владелец, откуда у него предмет. При необходимости привлекают музейных специалистов, которые по малейшему завитку подписи могут распознать подделку.

А фальшивки иногда встречаются: весной в связи с Днем космонавтики появлялись в продаже вещи с автографом Юрия Гагарина. Но подлинными были далеко не все из них.

Кстати, автографы первого космонавта, которых на свете довольно много, продавались по цене от 10 тыс. руб. Но подборка из шести его студенческих фотографий с автографом 1950-х годов ушла в апреле этого года за 220 тысяч.

А вот фото с автографом Рейгана в феврале этого года - всего за 150 тысяч рублей: не ценят в России американских президентов...

Ажиотажного спроса на автограф Рейгана не было. © Аукционный дом «Литфонд»

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему начальная ставка такая низкая?

- Стартовую цену в один рубль мы всегда ставим для предметов декоративно-прикладного искусства. Но это не значит, что лот действительно отдадут за эти деньги, - говорит заместитель гендиректора аукционного дома «Литфонд» Алена Локтюшина. - Для каждой вещи есть своя резервная цена - минимальная сумма, за которую продавец готов продать свой товар на аукционе. Для блузы это были 100 тысяч рублей.

Эти деньги на аукционе, который проходил в начале июня, никто не предложил, поэтому пока блуза Лимонова не продана. Далее события могут развиваться по разным сценариям: покупатель может найтись сам и просто связаться с аукционным домом напрямую, чтобы уточнить судьбу лота (такое часто бывает) и выкупить его. Иначе лот могут перевыставить через какое-то время на другом аукционе. В крайнем случае - вернуть владельцам. Но вообще у Лимонова много поклонников. Скорее всего, эту вещь купят, но попозже.

А ЧТО ЕЩЕ

Самые дорогие продажи последних лет

«Евгений Онегин» в роскошном переплете эпохи с золотым и блинтовым тиснением 1826 - 1832 гг. выпуска в 2023-м продан за 26 млн руб.

«Водомер» Хлебникова 1920 года выпуска с автографом автора в 2016-м - за 18 млн руб.

Рукописная книга Марины Цветаевой «Ученик» в 2023 году - за 7,25 млн руб.