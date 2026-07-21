Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге: избранница комика похвасталась кольцом за 5 млн рублей

Михаил Галустян и его новая жена Лилия навестили Ольгу Бузову в больнице. Правда, тогда парочка еще не оформила брак официально. Личная страница Ольги Бузовой в соцсети

Год назад Михаил Галустян после 18 лет брака развелся с женой Викторией.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь подошел к завершению, - написал тогда шоумен в соцсетях. - Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами...»

С бывшей женой 46-летний Галустян сохранил хорошие отношения. Артист финансово поддерживает своих детей - Эстеллу (15 лет) и Элину (14).

- Я никого не бросил, никого не предал, не убежал. Это мои дети, - заверил он в недавнем интервью блогеру Иде Галич. - Тут не стоит вопрос алиментов, просто даже если они ничего не будут просить, я все равно все для своих детей сделаю.

И хотя первое время ходили слухи, будто Галустян ушел из семьи к другой женщине, это опровергала бывшая супруга артиста.

«Никто никого не предавал и не бросал - это совместное решение», - писала в соцсетях Виктория Галустян.

«Пусть не со мной, но счастлив»

Впрочем, одиноким артист не остался. На недавний день рождения своего давнего приятеля Гарика Харламова Галустян приехал с новой возлюбленной - 35-летней визажисткой Лилией Киосе. О Лилии известно немного: девушка родилась в Архангельской области, в городе Коряжма. Отец - военный, мать - домохозяйка. Старший брат, Дмитрий Киосе, - священник, настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном.

За плечами у Лилии тоже есть брак. Дама была замужем за артистом мюзикла «Шахматы» Андреем Федоровым.

Киосе работала визажистом на известных телешоу и тепло общается со многими знаменитостями.

- Сейчас все пишут, что Миша встретил Лилю только сейчас, на второй год после развода, но это не так, - поделились с «Комсомолкой» приятели шоумена. - С Лилей он познакомился три года назад в Китае. Она была его визажистом на съемках шоу «Сокровища императора». Миша сразу влюбился, она очень эффектная девушка. Сейчас он называет Лилю «самой большой любовью своей жизни».

Как выяснилось, бывшая жена комика тоже давно знает Киосе.

«Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам домой - по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я еще с ней не пересекалась. Ни холодно, ни жарко.

Мне все равно, кто рядом с ним будет. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет, был счастлив. Пусть не со мной, но счастлив», - внезапно написала в своем блоге Виктория Галустян.

Видимо, таким образом она отреагировала на выходы экс-супруга с новой пассией.

Кольцо за 5 млн рублей

Тем временем Михаил все чаще стал появляться с любимой на светских раутах. Не так давно артист вышел с ней в свет на премьере фильма «Королек моей любви», где он сыграл главную роль. Пара скупо пообщалась с репортерами, не отвечая на вопросы о личном. Однако самые внимательные заметили на безымянном пальце Киосе колечко с внушительным бриллиантом.

- Это помолвочное кольцо из белого золота 750-й пробы с бриллиантом огранки багет. В зависимости от бренда может стоить от 3 до 5 млн рублей, - разъяснил «КП» ювелир Григорий Бакатов.

Этим же кольцом Киосе похвасталась, когда они с Михаилом навещали в больнице Ольгу Бузову. Лилия позировала на фото, словно нарочно выставляя руку с бриллиантом на передний план.

Вместе с любимой Галустян недавно появился и на концерте Леонида Агутина. Комик светился от счастья, когда его спутница дурачилась на камеру, игриво показывая ему язык.

Роман с Галустяном заметно изменил жизнь Лилии. Прошлой осенью Киосе зарегистрировала ИП и, видимо, планирует заняться бизнесом. Возлюбленная Галустяна выбрала для этого категорию «Торговля хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах».

И что самое интересное: не так давно ИП Лилия Киосе сменило название на ИП Лилия Галустян. Неужели артист тайно женился на своей даме сердца?

- Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей, - подтвердили «КП» друзья Галустяна.

У Виктории (справа) от артиста две дочери - Эстелла (в центре) и Элина. Личная страница Виктории Штефанец в соцсети

КСТАТИ

Что юморист говорит о бывшей?

- Мы взрослые, адекватные люди, мы все прекрасно понимаем. Плохо разводятся, когда что-то, наверное, происходит между людьми. Слава богу, ничего у нас такого не произошло. Мы просто поняли, что каждому дальше нужно идти своей дорогой, - говорит о Виктории Михаил Галустян. - При этом мы остаемся родителями моим замечательным дочкам. Мы так или иначе вынуждены поддерживать отношения, потому что у нас есть дети.