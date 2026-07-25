Китайский Одиссей: Потерявшийся глухонемой мальчик вернулся домой через 35 лет

Первая встреча Лэя Цзэцина (справа) с братом.Семья бережно хранила немногие фото пропавшего мальчика. QQ.com/Sohu

До 13 лет Лэй Цзэцин рос обычным мальчуганом-сорванцом в деревне рядом с городом Наньян в китайской провинции Хэнань. Ну, не совсем обычным. Парень от рождения был глухонемым, но это не мешало ему играть с друзьями и заниматься любимым развлечением местной детворы - лазать по пустым вагонам на наньянской железнодорожной станции. Как-то раз в марте 1991 года ребята забрались в стоявший на путях состав. Хлынул ливень, и мальчишки решили переждать непогоду. Уставший Цзэцин забился под сиденье и уснул.

А когда проснулся, за окном был совсем другой город. Оказалось, состав привез его в Шэньчжэнь - огромный мегаполис у самой границы с Гонконгом. Голодный, замерзший и смертельно испуганный, он не мог ни спросить дорогу, ни назвать себя. Писать парнишка не умел, знал лишь иероглифы, обозначавшие его имя, но еще по детской привычке рисовал их задом наперед. И для всех, кто с ним общался, Лэй Цзэцин превратился в Цин Цзэлэя. Так оборвалась последняя ниточка, связывавшая мальчугана с прошлым, и началась его 35-летняя одиссея.

«Мама» на пять лет и приемная семья

Первой, кто заметил мальчугана на вокзале, была одинокая немолодая женщина. Она забрала Цзэцина и поселила у себя в доме. Целых пять лет заботилась о нем, научила писать простые слова. Но потом китаянке пришлось переехать в Гонконг. Взять с собой уже повзрослевшего 18-летнего юношу она не могла, поэтому не нашла ничего лучше, как... просто оставить его одного на улице. Тот, кто когда-то принес ей счастье почувствовать себя матерью, теперь стал обузой.

Но Цзэцину снова повезло. Владелец небольшой закусочной по имени Хун Цинсянь увидел, как парень бродит возле его дверей. Поняв, что это беспризорник, Хун, посоветовавшись с женой, решил приютить его в своей семье: дал юноше угол в подсобке, кормил, помог устроиться на работу уборщиком в городской администрации. А вскоре супруги официально усыновили Цзэцина. Приемный отец не поленился выучить язык жестов глухонемых и передал этот навык пасынку. Так он в общих чертах узнал историю приемыша, но тот по-прежнему не мог назвать ни свою родную деревню, ни уезд с провинцией. Однако отчим не отчаивался. «Работай, копи деньги, когда-нибудь найдешь родителей и сможешь им помочь», - твердил Хун жестами юноше. Но поиски растянулись на три долгих десятилетия.

Пустые поиски

Лэй Цзэцин действительно с каждой зарплаты откладывал деньги и вскоре начал ездить наугад по крупным городам, связанным с Шэньчжэнем железными дорогами. У него скопилась целая гора использованных билетов, по которым можно изучать географию Китая. Годы шли, а Цзэцин, уже зрелый мужчина в возрасте за тридцать, все продолжал колесить по соседним провинциям, надеясь увидеть в окно знакомый пейзаж или здание вокзала, с которого его унес поезд в далеком 1991-м. Однако пришлось признать, что это пустое дело: страна быстро менялась.

А что делала все это время его родная семья? Она тоже поначалу активно искала парня, хотя надежд на счастливый итог оставалось все меньше. Это сейчас КНР цифровая сверхдержава и человека запросто можно отследить по камерам. А тогда, в 90-е годы, полиция лишь разводила руками: пойди найди глухонемого мальчика в миллиардной стране.

Отец и мать состарились, почти перестали разгибать спину. К поискам подключились выросшие старшие брат (тоже глухонемой) и сестра. Они уже использовали интернет - вбивали в поисковые сайты и соцсети имя пропавшего брата, но тщетно.

Чат, изменивший все

Семья бережно хранила немногие фото пропавшего мальчика. QQ.com/Sohu

В начале июня нынешнего года брат Лэя Цзэцина, которого зовут Цзэху, сидел в одной из многочисленных групп для глухих в мессенджере. Вдруг он увидел объявление человека, который называл себя Цин Цзэлэй и искал свою семью. Брат вспомнил, что в детстве мальчик именно так писал свое имя, и у него екнуло сердце. Цзэху начал задавать вопросы: «Где ты жил? Что помнишь?» Ответы его поразили. Поля пшеницы, старый очаг, маленькая бабушка с тростью, снег зимой и речка, в которой они купались. Все как в детстве.

Брат переслал его фото старшей сестре. Та заплакала, так как тоже почувствовала, что перед ней потерянный брат. Потом они спросили у незнакомца, есть ли у него шрамы на пальцах и лодыжках. Оказалось, у Лэя Цзэцина действительно были старые рубцы. В семье помнили: у младшего на правой руке был ожог от керосиновой лампы, а на ноге - след от собачьего укуса.

Сомнений не осталось

Родственники переписывалась до самого утра. А через несколько дней семья из Хэнани приехала в Шэньчжэнь.

Они ждали в холле крупного торгового центра. Лэй Цзэцин спускался по лестнице в красной футболке. Как только он увидел старшего брата, сразу бросился к нему и уже не мог сдержать слез. Они обнялись и стояли так несколько минут. Потом Цзэцин увидел седого отца. Тот стоял, опираясь на палку. Сын упал перед ним на колени и зарыдал. Отец прижимал его к себе и повторял: «Сынок, тридцать пять лет мы ждали этого дня». Сестра обнимала их обоих и шептала: «Мы никогда не переставали тебя искать».

Вокруг плакали все - сотрудники центра, журналисты, просто прохожие.

Через два часа пришел положительный результат ДНК-теста. Тот самый мальчик, который уснул в вагоне и проснулся в другой жизни, вернулся в семью.

Вскоре Лэй Цзэцин съездил в родную деревню. Всю улицу украсили красными флагами, соседи высыпали на дорогу. Он вошел в старый дом, где все еще стояла та самая кровать, на которой он спал мальчишкой. Цзэцин опустился на колени перед матерью, которая уже не могла встать, и положил голову ей на руки. Китайский Одиссей вернулся на свою Итаку.

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