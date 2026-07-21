Лазарев, Гагарина, Киркоров и еще семь сильнейших голосов на эстраде: Составлен топ-10 уникальных вокалистов России

Полина Гагарина и Сергей Лазарев — сильнейшие вокалисты на нашей эстраде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

На российской эстраде сегодня несколько десятков известных исполнителей. В современном шоу-бизнесе есть и такие, кто не умеет петь вживую или делает это на «любительском» уровне. Есть много сильных вокалистов. Самостоятельно часто сложно определить на экспертном уровне профессионально поет артист или нет. Зрители оценивают артистов чаще на основе субъективных симпатий.

Сайт KP.RU обратился к профессионалу, чтобы составить список сильнейших вокалистов российской эстрады.

Вместе с KP.RU список топ-10 сильнейших вокалистов, уникальных голосов нашей эстрады составил известный и популярный сегодня эксперт — Андрей Солод: педагог по вокалу, вокальный терапевт, член жюри шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (в эфире телеканала «Россия» по пятницам).

Наш эксперт Андрей Солод — педагог по вокалу, член жюри шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг». Фото — телеканал «Россия»

Топ-10 от Андрея Солода и KP.RU. Все артисты в этом списке, независимо от места равны — это 10 лучших.

1. Сергей Лазарев. Сильнейший вокалист с потрясающей вокальной и физической выносливостью. Яркий пример работы вокалиста как технически, так и физически, применяя работу голоса на высоком мышечном уровне. О чем говорят еще и яркие краски его тембра тенор-альт.

Сергей Лазарев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

2. Александр Панайотов. Невероятно-гибкий диапазон и владение тембром и голоса в колоссальных тональных интонациях и красках.

Александр Панайотов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3. Полина Гагарина. Одна из лучших представителей на российской эстраде, владеющая глубинной природой голоса. Обработка голоса и звуковедение Полины представляют наивысшую техническую форму, которой владеют мэтры мировой эстрады и которой учат лучшие вокальные школы.

Полина Гагарина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

4. Николай Басков. Потрясающая академическая постановка, которую Николай использует и в эстрадных формах пения, что позволяет брать более разносторонним кроссоверным исполнителем.

Николай Басков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

5. Арсений Бородин. Певец, который из достаточно легкого поп-жанра перешел в более сложную рок музыку и то, как он это делает — мировой уровень. Арсений еще и очень грамотный вокалист, о чем говорят его экспертные оценки в шоу «Ну-ка, все вместе!».

Арсений Бородин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

6. Этери Бериашвили. Многогранная лирическая исполнительница с редким тембровым бархатом с которым она не расстается ни на секунду, исполняя как джаз, поп так и этнику.

Этери Бериашвили. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

7. Леонид Агутин. Голос который не перепутать ни с каким другим исполнителем. Его виртуозность как композитора и музыканта, позволяют ему петь в чистейших интонациях и красках. Это пример еще очень хорошего вкуса.

Леонид Агутин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

8. Ани Лорак. Богатейшая природа обертонов. Завораживает звучание голоса в низких регистрах и эти же краски она использует в верхних диапазонах. Вокальная позиция которой пользуется Лорак — это очень хороший пример для обучающихся вокалистов.

Ани Лорак Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

9. Дима Билан. Пожалуй, лучший для меня певец на нашей эстраде, который уникально пользуется субтоном (это вокальный прием, при котором голос смешивается с большим потоком воздуха) и именно такое пение завораживает.

Дима Билан Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10. Филипп Киркоров. Подкупает состояние его голоса, его звучания. За столько лет, голос не потерял звонкость и не истощился, а наоборот звучит ярко, звонко и наполняется красками.

Филипп Киркоров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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